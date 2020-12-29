Оптимізація, новація та клієнт понад усе, – поради бізнесу на 2021 від директора маркетингової компанії MyProfi Олександра Загоруйка

2020 для сфери маркетингу видався дуже непростим, як і для бізнесу загалом. Генеральний директор маркетингової компанії MyProfi Олександр Загоруйко розповідає про тенденції 2021-го та власні підсумки року.

– Цей рік став надскладним чи не для кожного підприємця. Відтак, і для сфери, в якій працюєш ти з командою. MyProfi кризу пережила?

– Пережила, і ми ще продовжуємо це робити. Але у нас гарні цифри і хороші результати. У 2020 ми створили та запустили на ринок 10 нових брендів: еко-іграшки Wald Brief, клініка Дбаю, фуд-сервіс Gastroknow, ресторан Роза і Русин, ребрендинг закарпатського Алма, магазин взуття та аксесуарів Дефіле, поїздки за кордон від Portash Bus, гриль-паб Гараж, торговий центр Боздош, торт Хуст. Наша команда відпрацювала понад 30 абсолютно різних проектів та концептів. Від бренду шикарних дизайнерських суконь Тетяни Гінцяк та служби таксі Lime Jet – до лінії меблів Hand та селф-сторінки найкрутішого директора з усіх Епіцентрів Андрія Гуйо. А в 2021 ми забираємо з собою 15 активних проектів, серед яких є по-справжньому масштабний та особливий! Саме зараз MyProfi працює над запуском ресторану в серці Будапешту.

– Виходите на європейський ринок?

– Це перший проект, де ми не для ринку Європи, а на ринку Європи. Він великий, бо ми не працюємо лише з одним-двома напрямками, як це буває зазвичай. Ми повністю реалізуємо масштабний проект – від концепту до технічки та відкриття. З точки зору масштабів, розуміння, що у нас вийде грандіозно – це неймовірно.

Запит прийшов у локдаун – туристів нема, нічого не працює, комендантська година. Досліджуючи ринок, ми спиралися на цифри та статистику року минулого, але розуміємо, що у 2021-му ми лише при фантастичних умовах зможемо прийти до них. Зараз увесь ринок такий. У нас велика історична локація, 30-річна історія закладу, повний апгрейд плюс – кілька ниточок минулого зберігаємо, з точки зору концепцій, комунікації. Навіть в Україні з десяток у нас таких проектів ледь назбирається за роки роботи. Узагалі ринок Будапешту дуже цікавий, голодніший на креатив. Там працюють інші закони.

– А наш ринок цікавий?

– Я завжди патріотично налаштований до нашого ринку. Насправді є проста історія: Будапешт набагато конкурентніший з точки зору професійних викликів, ніж Закарпаття. Але тут ми також продовжуємо розвиватися і давати життя новим брендам.

– Як маркетолог дай 3 конкретні поради бізнесу на 2021-й.

– У 2021 році треба буде не просто на словах, а по-справжньому працювати з клієнтською базою. Знати історію покупки клієнта, з якою періодичністю він це робить, на які суми, що для нього важливо, під які події він це робить. Щоб могти підлаштуватися зі своєю пропозицією під нього, щоб прогнозувати його настрій з точки зору покупок, і щоб цей настрій не використав конкурент. У нас, наприклад, був заклад, де ми знаємо, що туди ходить 50 постійних гостей щотижня. Але ми не знаємо, що вони їдять, п’ють, які у них звички, чому вони можуть прийти на сніданок чи обід, з якої причини захочуть увечері випити келих вина. Йде пряме спілкування, 50 людей. Це початок!

Мусимо розуміти: клієнт тепер бідніший, він зліший, але у нього величезний настрій тратити гроші у 2021, бо дуже скучили всі за двіжухами та класними емоціями, живим спілкуванням. Перша рекомендація: повністю переглянути політику щодо клієнтів і зробити їх по-справжньому своїми. Є така штука: амбасадори бренду. Кожен клієнт, гість, покупець – це органічний амбасадор, який має розповідати про вас лише хороше.

Друге. Все витікає з кризово-карантинної епохи. Клієнт – це наші гроші. Оптимізація – це наш раціональний підхід до бізнесу. Йдеться не просто про скорочення, а про чітке розуміння під які задачі вам потрібен кожен окремий працівник. Цей рік показав, що велика кількість людей опинились без роботи, бо вони «не прикладні». Буде активне скорочення – це тенденція. Розумний бізнес вже почав оцифровувати процеси, замінюється аутсорсом, програмним забезпеченням. І водночас зберігає справді цінних людей!

Третє. Новація. З точки зору маркетингу є ідеальна можливість усім пояснити чому ми помінялися! Чому ми стали більші, менші, веселіші, з іншою назвою, концептом, лінійкою продуктів, сервісом. Цей момент треба використати. Бо кращого буде знайти складно.

– На чому можна зекономити з точки зору маркетингу? SMM, дорога реклама, промо-заходи?

– Бездумного СММ-у в 2021 не буде. Ринок зараз не може поставити питання, а де ефективність? Тому бачимо 90% беззмістовного контенту. І це відсіється, коли все відкриється, ринки будуть вільнішими, KPI роботи буде видно. Тому соцмережі та онлайн-канали приречені бути основними принаймні у найближчі 2-3 роки.

На чому зекономити? Це як спитати – який палець ти хочеш відрізати? Ніякий! Але. Я б зараз, відверто кажучи, як би дико не звучало, економив на піарі. Бо це більше персональна історія і персональне просування. Якщо говорити умовно про продукт, то переможе якісний продукт та індивідуальний підхід, де історія більше не про нас, а про те, для кого ми. Хто буде говорити про клієнта, настрої та досягнення, збирати фідбек, – це ок. Тому економити, мабуть, можна на всьому, що стосується розповісти про себе. Якщо не йдеться про старт-ап, звісно.

– А твоя компанія вже переформатувала роботу – ви скоротилися, оптимізувалися, зробили висновки?

– Я скучив за двіжухою великої кількості людей в офісі і аж сумно, коли про це думаю, але не вірю, що ми вернемось в цей формат. Ми перелаштували свою роботу. Працюємо проектно і в локаціях. Збираємося до купи лише в контрольних точках. Коли я лише заснував компанію, думав, що ми так і будемо працювати, але в якомусь моменті ми перейшли в стаціонарній офіс. А 2020 рік дав кілька ляпасів і все розставив на свої місця. Компанія з точки зору взаємодії з працівниками зараз буде досить гібридною. Бо залежно від проекту буде купа залучених зі сторони людей. Якщо про ресторани – є група людей, які відповідають за барний процес, за технічний, за кухню, а ми упаковуємо, центральним оркестром керую я і відповідальність на мені. Так, у 2021-му MyProfi буде нагадувати оркестр – залежно від партій, локації, величини концерту буде підбиратися штат. Ми дуже добре за попередні роки розуміємо, хто буде грати яку партію, у кого які скіли. Власне, створити свій камерний та універсальний оркестр я раджу кожному власнику бізнесу, бо переконаний: новий рік принесе нам багато крутих можливостей!

Партнерська публікація