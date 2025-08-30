Невідомі гастролі Івана Сили до США 1931 року: сенсації із американської преси

Про закарпатського легендарного силача Івана Фірцака (1899-1970), який відомий ще за сценічними іменами «Кротон» та «Іван Сила», нині знайдете чимало інформації в інтернеті. Про нього знято художній і документальний фільми, написано роман і дитячу повість, поставлено ляльковий мюзикл. Однак мусимо констатувати, що, на жаль, чимало відомостей навіть у Вікіпедії не мають достовірного підтвердження. Тому такою важливою є подальша пошукова робота. Бо часто виходить так, що легенди про одного з найсильніших українців перемагають істину. Ось що вдалося виявити в американській міжвоєнній пресі.

Перекушував ланцюги і автомобіль переїжджав через карк

Попри те, що всюди пишуть про виступи Кротона в Америці 1928 року, де його називали найсильнішою людиною світу, документальних підтверджень цьому наразі не знайдено. Натомість аналіз оцифрованої американської преси свідчить, що Іван Фірцак виступав у США в лютому-квітні 1931 року (наприкінці травня того року вже був на Закарпатті). Враховуючи, що гастролі тривали, як свідчать рекламні оголошення, близько чотирьох місяців, закарпатський стронгмен міг приїхати до США наприкінці 1930-го чи на початку 1931 року.

На сьогодні виявлено з десяток різних інформаційних повідомлень та оголошень про виступи Івана Фірцака за океаном. Першим є анонс виступу в Пенсильванії 3 лютого 1931 року. Подаємо його повністю:

«Не втратьте нагоди побачити феномен ХХ століття

КРОТОН – ЗАЛІЗНИЙ КОРОЛЬ

Найсильніша людина світу

Кротон зігне металевий прут 1 дюйм товщини і 2 дюйми ширини у візерунок фантастичної форми. Саме такий прут Кротон зігнув на носі у форму підкови. Він перекушує зубами ланцюги товщиною в четверть дюйма. Підіймає чотирьох дорослих чоловіків однією рукою та демонструє чимало інших дивовижних, захопливих трюків.

Тільки один шанс побачити людину з надлюдською силою.

Лише один виступ – 3 лютого о 8-й вечора

У танцювальній залі Лосів».

Подібне оголошення про цей самий виступ читаємо в іншій газеті, де Кротон зображений із ланцюгом в руках і зубах. На задньому плані молода жінка визирає з-за його плеча.

«Чудово! Найсильніша людина світу покаже виступ.

Містер Джон Фірцак-Кротон, ветеран світової війни, покаже виступ у вівторок, 3 лютого, 1931 року в місті Мононгагела (Пенсильванія) в танцювальному залі на головній вулиці. Вхід для дорослих – 75 і 50 центів, для дітей – 25 центів. Дві повні години неймовірних силових трюків.

Містер Кротон – світовий чемпіон, нагороджений першою премією в Парижі.

Містер Кротон володіє силою двох коней. Підіймає три тони ваги зубами. Автомобіль переїжджає через його шию. За один раз підіймає від трьох до восьми людей.

Містер Кротон виконає силові трюки руками, зубами і шиєю. Не втратьте нагоди побачити світовий феномен ХХ століття».

Із цих повідомлень ми вперше довідуємось, що Кротон також перекушував ланцюги зубами, як це робив його сучасник, всесвітньо відомий силач Брейтбарт. Автомобілі переїжджали Фірцаку через шию, а однією рукою він міг підняти чотирьох людей.

Чи був Іван Фірцак ветераном Першої світової війни?

Про цей же виступ йдеться у замітці «Найсильніша людина покаже трюки цього четверга»:

«Джон Фірцак-Кротон, у турі по Штатах, покаже локальний виступ.

Дж.Фірцак-Кротен (так у статті – авт.) – найсильніша людина світу покаже двогодинний виступ в Лосевій танцювальній залі о 8-й вечора. Він прийшов до міста під патронатом комітету католицької церкви святого Миколая. Його батьківщиною є Австро-Угорщина. Він служив в Австро-Угорській та Чехословацькій арміях. Після останньої війни перебрався до Парижу, де навчався фізкультурі й був визнаний чемпіоном світу з найбільших силових трюків. Нині Кротен перебуває в чотиримісячному турі нашою країною і вже здійснив половину турне. Після виступу завтра поїде до Клівленду та Чикаго.

Кротен, ветеран війни, має багатьох друзів в Мононгагелі та в околицях, декілька місцевих мешканців походять з його рідного міста в Європі.

Він підійме тонни ваги зубами, автомобіль переїде через його шию, і зможе підняти від трьох до восьми чоловік за один раз разом з іншими чудесними силовими трюками».

З цього повідомлення отримуємо чимало нової інформації. Зокрема, про те, що американське турне було чотиримісячним, гастролі відбувалися також у Клівленді та в Чикаго, а головне, що в Америці його представляли ветераном Першої світової війни. Останнє виглядає сенсаційним, бо сам Фірцак ніколи про подібне не згадував. Адже на початок першої світової війни йому виповнилося всього 15 років, тому мобілізувати його могли хіба в останній рік війни.

Австро-угорська армія перестала існувати в 1918 році. У чехословацьке військо він навряд чи потрапив, враховуючи, що Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини лише у 1919 році, а розповідь про участь Кротона в іспанській кориді, де він поборов голими руками бика, датують 1923 роком. Себто, за чотири повоєнні роки він пройшов шлях від заробітчанина, вантажника, спортсмена-аматора до чемпіона Чехословаччини та циркача. Куди тут ще встромити військову службу, яка, вочевидь, не могла тривати кілька місяців?

Чому ж саме в Америці згадується про його ветеранство? Можливо, рекламний трюк? Намагання підкупити американську публіку, яка захоплювалася власними героями? Можливо, це ініціатива продюсерів, які заради прибутку ладні йти на вигадки, аби отримати комерційний зиск?

Ще одне сумнівне твердження, що після війни Кротон «перебрався до Парижу, де навчався фізкультурі й був визнаний чемпіоном світу з найбільших силових трюків». Наприклад, у протоколі допиту з 1948 року, записаного з уст Івана Фірцака зазначено, що він має лише шестикласну освіту. І це більше скидається на правду, враховуючи тогочасні шкільні реалії на Закарпатті.

Як Івана Фірцака в Америці обікрали

12 лютого 1931 року «The Pittsburgh Press» вміщує несподівану замітку:

«Сучасного Самсона обчистили дрібні злодюжки

Тіні Даліли сьогодні переслідували сучасного Самсона в образі дрібних злодюжок. Поки минулої ночі Джон Кротен Фірцок, професійний стронгмен, давав виступ у Південному холі, його паспорт громадянина Чехословаччини, квитки на пароплав і три долари були вкрадені з одягу. Тепер він не може відпливти.

Фірцок, який мешкав у багатоповерхівці № 300 на Робінсон-стріт, мав два місяці відведеного часу для відплиття».

Вибачимо авторові подвійну помилку в прізвищі та в псевдонімі, але віддамо йому належне за чітке формулювання професії Кротона – «професійний стронгмен». Отже, квитки на пароплав були дійсні протягом ще двох місяців – себто по квітень. Стільки приблизно й тривали американські гастролі Івана Фірцака.

«Залізний король» із Чехословаччини

У наступній інформації, на жаль, не зафіксовано дати і назви видання.

«Кротон, залізний король, покаже у нас виступ.

Згинання смуги заліза у 3-8 дюймів ширини і півтори дюймів товщини на носі – це тільки один із багатьох дивовижних трюків Кротона, «Залізного короля» з Чехословаччини, якого називають найсильнішою людиною світу, що буде виступати у залі «Т.Дж.Сокол» на головній вулиці в суботу вночі.

Кротон, згідно оголошення, згинатиме, крутитиме і ламатиме залізні прути так, як звичайні люди чинять з дерев’яними цурпалками. Завтра вночі він покаже дивовижну силу і такі трюки як протискання монети крізь дводюймову планку власними зубами і розривання залізного ланцюга товщиною в четвертину дюйма на грудях.

Виступ почнеться о восьмій вечора і триватиме дві години».

Про зал Сокола (мабуть, йдеться про популярне чеське спортивне товариство) мовиться і в наступному повідомленні у рубриці «Спортивні вістки»:

«Дж.Фірцак-Кротен, світовий стронгмен, продемонструє своє мистецтво між четвертою і п’ятою годинами на Доннер авеню між Четвертою і П’ятою вулицями, Монесен (місто в Пенсильванії – авт.). Він тягнутиме зубами два автомобілі по авеню. Його можна буде побачити у двогодинному виступі в залі Соколу, де він покаже виступ, подібний до минулого вівторка».

І нарешті «The Pittsburgh Press Sports» повідомляє у середу, 22 квітня 1931 року:

«У п’ятницю ввечері стронгмен покаже шоу

Дж.Фірцак-Кротон, ветеран світової війни і професійний «стронгмен» продемонструє свою силу в шкільному залі Голмс, на вулиці Давсон, в п’ятницю о 8-ій вечора. Виступ відбудеться під патронатом конгрегації Святого духа католицьких церков Окленду. Кротон покаже розмаїті трюки за допомогою рук, зубів і шиї.»

Як бачимо, Кротон починав американські гастролі в Пенсильванії і там же завершував. Мабуть, це було пов’язане з тим, що там жила велика діаспора з колишньої Австро-Угорщини.

Що писали діаспорні видання?

Про цікавіть діаспори до виступів Івана Фірцака в Америці свідчить і допис із часопису «Novoje vremja» за 31 травня 1931 року (№ 22), що друкувався латинкою.

«Наш славний Карпаторуський силач буде виступати в Ужгороді.

Ми вже писали, що за повідомленнями американських газет пан Фірцак, наш відомий силач, родом із Білок, днями повертається назад у своє рідне село. У вівторок ми мали нагоду поговорити із паном Фірцаком, який приїхав до Ужгорода власним автомобілем «Шкода». Пан Фірцак і зараз знаходиться у дуже добрій фізичній і душевній кондиції.

Хоча здебільшого утримується за кордоном, але по-руськи не забув і, вочевидь, ніколи не забуде руську мову, якою гордиться. Пан Фірцак ламає залізо, як солом’яні стебла, зубами тягне вантажні авто. Послухайте, як пишуть про нього американські газети: як руські, так і чеські та словацькі.

Газета «Просвіта»:

«Залізний чоловік»

«На надрукованій світлині бачимо молодого світового силача, богатиря. Його ім’я Іван Фірцак (Кротон). Він є нашим братом і по крові, і по вірі. Родом зі милої нам Карпатської Русі. Є сином нашого славного руського народу. Такий сильний, як камінь Карпатських гір. Має силу Самсона. Ним має пишатися весь наш народ. Він силач ХХ століття, сокіл над соколами».

«Американскій Русскій»:

«Пан Дж.Фірцак – наш руський брат, уродженець Карпатської Русі, світовий силач. Місто Амбрідж (Пенсільванія) сильнішу людину за «Кротона» не бачило і не побачить. Приходьте побачити молодого карпаторуського Самсона».

Що писала чеська і словацька діаспора у США?

Виступом Івана Фірцака зацікавилися також чеські та словацькі видання, адже він був громадянином Чехословаччини. Ось повідомлення, які нам вдалося розшукати.

Чеська газета «Нью-Йорске Лісті»:

«Бажаємо земляку Кротонові подальших успіхів в його виступах в Європі і сподіваємося, що майбутня його подорож до Америки принесе йому не тільки моральне задоволення, але й фінансове. Пообіцяв нам, що приїде зі своєю коханою, яка теж відома своїми силовими вправами».

Словацька газета «Narodnie Noviny»:

«Фірцак І. вважається найсильнішою людиною нашої доби. Приїхав до Америки показати свої силові трюки. Він є нашим братом, слов’янином, підкарпатський русин і отримав дозвіл перебувати у США шість місяців. Ми щиро рекомендуємо пана Фірцака. Він — слов’янин, наша людина, а його силові вправи варто побачити кожному. Завдяки своїй неймовірній силі робить дивовижні трюки, що перевищують того нашого Ломидерева із казок».

Своєрідно підсумував американські гастролі чеський ілюстрований двотижневик «Rozkvět» у № 9 за 1931 рік:

«Пан Й.Горак, якого наші читачі знають з різних дописів та ілюстрацій, якими з нами ділиться зі свого тривалого проживання в Америці, знову надіслав низку цікавих світлин, окремі з яких тут публікуємо. Між ними була і ця фотографія, а поясненням до неї найкраще слугуватиме уривок із листа пана Горака: «Це відомий чехословацький силач Кротон. Приїхав, аби показати Америці своє здорове сильне тіло, відважні силові трюки. Ще не так давно вражав празьку публіку на Вацлавській площі, де не захотів проїхатися автом, а тягав зубами вантажівку. Сподіваюся, що пізнаєте його на світлині, яку надсилаю вам разом з іншими фото. Чемпіон Кротон уже декілька разів виступав перед чеською громадою Нью-Йорка і завжди мав великий успіх. Вірю, що його азартні виступи сподобаються американцям і він здобуде славу Чехословаччині».

Що з цього випливає?

Отже, із виявлених інформацій можемо зробити кілька висновків.

По-перше, Іван Фірцак гастролював в Америці у 1931 році. Згадок у пресі про його виступи у США трьома роками раніше, про що нині пишуть в інтернеті, наразі не знайдено.

По-друге, можливо, Іван Фірцак був ветераном Першої світової війни чи Чехословацької легії (легіони – ред.), хоча ця інформація суперечить історії його життя, яку він розповідав журналістам.

По-третє, майже вся знайдена інформація у пресі носить рекламний комерційний характер, що повідомляють про гастролі як такі, але нема жодного репортажу з місця події чи інтерв’ю, що навряд чи свідчить про «зірковість» Іван Сили, увагу до нього журналістів.

По-четверте, вперше виявлено інформацію, що Іван Фірцак перекушував зубами ланцюги та що автомобіль під час трюку переїжджав йому через шию, а не через груди чи прес, як вважалося раніше.

Попереду ще чимало роботи, аби ми реалістично відтворили життя одного з найвідоміших закарпатців ХХ століття.

Дякую за допомогу в пошуку інформацій Михайлові Марковичу.

Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Олександр Гаврош для Varosh,

автор документальної книжки «У пошуку Івана Сили»