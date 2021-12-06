Не залишаймо без свята тих, хто у скруті: волонтери запрошують долучитися до новорічної акції

Кожного року, напередодні зимових, свят українська благодійна організація «Сім’я Христа» розвозить подарунки дітям-сиротам, в будинки престарілих та сім’ям у складних життєвих обставинах. І кожного року краяни активно долучаються до цих добрих справ.

«Цього року у нас додалось 150 таких сімей. Ми дуже хочемо їм зробити приємне. Це може стати своєрідним імпульсом, поштовхом до змін у житті», – каже волонтер Рудольф Балажинець.

Минулого року ми зібрали 1300 подарунків, цього року плануємо зібрати і розвезти 1700 подарунків.

Цього разу волонтери планують відвідати будинки для престарілих у Виноградові, Люта і Ясінях . «Минулого року наші серця вразив випадок, коли ми привезли подарунки і соціальні пакети одній бабусі. І бабуся спочатку дуже недовірливо до нас віднеслася. Дещо навіть вороже. Але ми сказали їй, що це подарунок від Бога. Натомість вона сильно розплакалась зі словами: «Останній комуняка обіцяв мені, що у мене буде світло. І це було у 1968-му році. Світла так і не дочекалася. Я весь час молилася Богу і вже думала, що він про мене забув, а виявляється, що не забув». Ми тоді всі ридали», – розповідає волонтер.

Також, Рудольф додав, що зараз волонтери збирають подарунки для: дітей 0-4 роки, дітям 6-16 років, особливим діткам, будинкам престарілих, сім’ям під ризиком.

Збір триватиме до 22 грудня.

Далі – список побажань до подарунків.

Подарунки для найменших діточок від народження до 5 років.

В коробці має бути мінімум 7 речей:

солодощі (вафлі, печиво, цукерки шоколадні);

шкарпетки, футболки, шарф, шапка, рукавички;

м’які іграшки, ляльки, машинки;

розмальовки, фарби, олівці, альбоми, фломастери;

заколки, резинки для волосся;

розвиваючі іграшки;

засоби гігієни (шампунь, мило, зубна паста, зубна щітка).

Все має бути гарно запаковане та зверху приклеїти список речей.

Що може бути у святковому подарунку для дідусів і бабусь:

шкарпетки (унісекс кольору);

згущене молоко;

носовички ;

вафлі, печиво;

рушничок;

шарф, шапка, рукавички;

все для гігієни (паста, щітка, мило і тд.);

книжка.

Важливо врахувати, що всі речі мають бути унісекс, фрукти в коробки ставити не можна. Коробку потрібно святково упакувати і приклеїти список речей.

Місця збору: «Muffin cafe» біля «Токіо» та на площі Шандора Петефі; ательє «VVVasik» на вул. Духновича, 10 ( з 9:00 до 18:00 тел. +380664304714; кожну п’ятницю з 18:45 до 19:15, бізнес інкубатор (вул.8 Березня, +380667195117)

Олеся Смирнова, Varosh