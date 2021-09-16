Наталія Потокій — про небезпечні віруси і новітні методи лабораторних досліджень OneLab

Партнерська публікація

Ще зовсім недавно ми нічого не чули про ПЛР, а сьогодні жваво оперуємо термінами молекулярної діагностики. Пандемія COVID-19 перевернула світ, змінила долі, підірвала економіку, а в той же час об’єднала науковців та медиків у боротьбі з вірусом. Особливо потужний стрибок у своєму розвитку зробила сфера лабораторних досліджень, без яких постановка правильного діагнозу і призначення ефективного лікування майже неможливі.

Ми розпитали вірусологиню лабораторії OneLab Наталію Потокій про роботу лаборанта, небезпечні віруси, ставлення до щеплень та новітні дослідження, які проводяться в Ужгороді.

Довідково: Наталія Потокій — провідна спеціалістка, медична директорка лабораторії OneLab, кандидатка медичних наук. Закінчила медичний факультет Ужгородського національного університету за спеціальністю «Лікувальна справа». Лікарський стаж — 19 років, викладацький — 3 роки.

– Чим вас приваблюють лабораторні дослідження? Чому саме цю медичну сферу обрали?

– Скажу відверто, любов із лабораторною діагностикою в мене сталася не відразу. Закінчивши навчання в університеті, за розподілом я була направлена на посаду лікаря-лаборанта. На той час мені більше подобалися неврологія і офтальмологія. Лабораторна діагностика ж не вважалася престижною. Дехто мені навіть співчував. Але сьогодні, якби відмотати час назад, я обрала б цю професію свідомо.

Спочатку я працювала в Ужгородській районній лікарні, потім мене запросили до Центру профілактики і боротьби зі СНІДом. Саме там я по-справжньому закохалася у цю сферу.

– За що можна полюбити лабораторну діагностику?

– Ця галузь дотична до всіх напрямків медицини. Лабораторна діагностика пов’язана з патологіями, які стосуються усіх органів і систем організму. Це спонукає вчитися щодня. Буває, приходить пацієнт з рідкісною патологією і ти знову повинен все згадати, перечитати й вивчити.

До того ж ми живемо у такий час, коли медицина стрімко змінюється і лабораторна діагностика постійно розвивається.

– Ви розпочали роботу із Центру СНІДу. Не страшно було мати справу з ВІЛ?

– Дуже, бо інформації бракувало. Хворих на ВІЛ студентам-медикам показували в інфекційній лікарні і це був окремий блок з решіткою. Спочатку у моєму розумінні ВІЛ-інфекція була якоюсь екзотичною хворобою, з якою в реальному житті я ніколи не зустрінуся, але коли у це поринаєш, то починаєш розуміти, що насправді воно зовсім поруч. От тоді все сприймається інакше. Це був 2003 рік. На щастя, з того часу багато чого змінилося у лікуванні цієї хвороби.

– Ще одні віруси, про які ми трохи забули, це гепатити В і С. Чи легко їх виявити і як до них прийнято ставитися сьогодні?

– Прорив відбувся колосальний – як у діагностиці гепатиту С, так і в лікуванні. Ще кілька років тому схеми лікування були іншими, а суми за нього сягали 20 тис. дол. Але за останній час людство навчилося розпізнавати цей вірус, та й терапевтичний протокол змінився. Видужати можна значно простіше і дешевше за умови своєчасного виявлення вірусу.

Крім того існує щеплення і це найкраще, що людство вигадало для боротьби з цим вірусом.

​​– Чи змінилося ставлення населення до здоров’я, враховуючи доступність інформації, вибір лікаря, клініки?

– Прогрес однозначно є. Люди цікавляться здоров’ям, роблять планові обстеження. Але досі під час медогляду є такі, що просять: «Та поставте мені галочку». Я дивуюся: хіба не цікаво знати, що діється з вашим організмом?! Адже чим швидше виявиш патологію, тим більше шансів вилікуватися.

– Лабораторна сфера 20 років тому і зараз. Що змінилося?

– Багато досліджень стали автоматизованими. Цей напрямок постійно розвивається, покращуються аналізатори, реагенти, з’являються нові методи. Про той же ПЛР раніше ніхто не знав. Я почала використовувати цей метод діагностики з 2007 року, зокрема за його допомогою ми визначали вірусне навантаження ВІЛ, для моніторингу ефективності лікування. Так само це робиться і при лікуванні гепатиту. Зараз ПЛР у нас в лабораторії — чи не найпопулярніше дослідження і робиться воно автоматично та швидко.

Нова техніка дозволяє робити неймовірні речі. Скринінгові мікроскопи проглядають декілька полів зору, визначають ядерно-цитоплазматичне співвідношення, можуть за різними світловими ефектам визначити густину ядра, щільність хроматину і вже за цими характеристиками прилад акцентує увагу лікаря на відхиленнях.

– Які зі штамів коронавірусу визначає лабораторія OneLab?

– Ми визначаємо 10 штамів SARS-CoV-2. Це дикий тип (уханський), «Alpha» (британський), «Beta» (південноафриканський), «Gamma» (бразильський), «Delta» і «Delta+» (індійський і непальський), ще каліфорнійський, таїландський, «Eta», «Theta» (філіппінський). Як бачите, діапазон доволі широкий.

– Чи хворому важливо знати, який саме штам його вразив?

– Ця інформація скоріш потрібна керівникам на рівні держави, аби застосувати заходи задля запобігання поширення вірусу. Якщо штам більш заразний, то міри профілактики повинні бути суворіші. Для пересічного громадянина це не так важливо: наразі протоколи лікування однакові для усіх штамів. Але в той же час є обґрунтовані докази, що той чи інший штам призводить до більш важкого перебігу хвороби, частішої госпіталізації. Деякі схеми лікування, а також вакцина можуть бути неефективними, тому це робота на перспективу і працюємо ми на випередження.

– Зараз у всіх на вустах штам «Дельта». Чи багато його на Закарпатті згідно з вашими спостереженнями?

– Днями ми взяли всі позитивні взірці, зроблені у лабораторії протягом останнього місяця, і протестували їх. Усі 100% — «Delta».

– Яка вартість дослідження на визначення штаму?

– Наразі 1250 грн, вартість звичайного ПЛР-тесту — 500 грн. Крім того, у нас діє безкоштовна послуга виїзду на місце і забору матеріалу вдома. Це стосується не тільки COVID.

– Наскільки точними є результати?

– Щодня ми працюємо над тим, щоб видати пацієнтам максимально точні результати. Це наше обличчя, реноме і спокій лабораторії. Для того, щоб похибка була мінімальною, в лабораторії постійно проводиться внутрішній і зовнішній контроль якості. Пишаємося тим, що маємо міжнародні сертифікати оцінки якості RIQAS. Зараз працюємо над тим, щоб пройти сертифікацію ISO 15189 згідно з європейськими стандартами.

– Яка ваша особиста думка щодо ефективності вакцинації проти коронавірусу?

– Безперечно, вакцинація ефективна. Проте кожен має зрозуміти: захворієш ти чи ні, залежить не тільки від тебе. Важливим є й те, наскільки часто ти спілкуєшся з хворими людьми. Якщо 100 разів наражатися на небезпеку, то колись імунна система не витримає і ти захворієш. Але якщо ти дотримуєшся правил безпеки і плюс захищений вакциною, то ймовірність захворіти мінімальна. Звідси ще один висновок: засобами індивідуального захисту потрібно користуватися незалежно від того, щеплені ми чи ні. Бо якими б високими не були показники кількості антитіл, якщо лізти у вогонь, то рано чи пізно захворієш.

– А чи ви щепите власних дітей?

– Моя донька щеплена всіма вакцинами, які входять до календаря обов’язкових та рекомендованих ВООЗ і МОЗ України. Додатково я зробила дитині щеплення від ротавірусної інфекції, менінгокока, пневмокока і вітрянки. Це безапеляційно. Я просто ніколи не забуду дитину, яка захворіла на менінгіт і блискавично померла просто на очах… Це сталося під час проходження лікарської практики в університеті.

– Якщо повернутися до початку нашої розмови, то чому зараз ви б не проміняли свою роботу на якусь іншу?

– Бо моя робота напряму впливає на тактику ведення пацієнта, а значить — рятує життя і здоров’я. Професія лікаря-лаборанта стала престижною і щодня, щогодини доводить свою значимість. Я люблю свій колектив, люблю OneLab. Це суто закарпатська лабораторія, нам офіційно 2,5 роки. У нас працюють три лікарі-лаборанти. Кожен з них має вищу медичну освіту й досвід роботи понад 10 років. Ми не боїмося конкуренції і викликів, оскільки це стимул краще працювати й розвиватися. Я щаслива, бо вважаю, що знайшла своє призначення і займаюсь улюбленою справою.

Контакти:

Адреса: вул. Українська, 16 В

тел. 0800400940

Сайт onelab.com.ua

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Карл Смутко