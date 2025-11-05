“Наш дім там, де добре дітям”. Як Закарпаття стало прихистком для родин, що прийняли дітей

Коли почалася повномасштабна війна, Закарпаття стало домом для сотень дітей без батьківського піклування – і родин, які їх виховують. Тут вони не лише знайшли безпечне місце, а й отримали підтримку, відновили сили й створили нові історії — про любов, турботу та віру в майбутнє.

Історія довжиною в тридцять років

Коли в далеких 90-х Тетяна Мачабелі вперше поїхала як волонтерка у дитячий будинок, побачене її вразило. “Інтернатні заклади тоді були переповнені дітьми”, – пригадує Тетяна.

У той перший раз її попросили допомогти дівчатам, які не мали куди піти. Вони вже були повнолітніми, тож залишатися в інтернаті не мали права. Але подітись їм було нікуди. Тетяна з подругою домовилися з місцевою швейною фабрикою, щоб дівчат взяли на роботу і поселили в гуртожитку при виробництві.

– Спершу їм дали найпростіші завдання, згодом ускладнювали задачі. Ми супроводжували дівчат – навчали готувати, підтримувати побут, адже після інтернату вони цього не вміли. Для багатьох ця підтримка стала переломним моментом. Одна з них нині живе в Німеччині, працює соціальною працівницею, володіє німецькою та англійською. Ми дуже нею пишаємося, – каже Тетяна.

Те перше знайомство з інтернатною системою переросло у 30 років волонтерства і громадську організацію “Неємія”.

Ще один поворот у житті Тетяни стався у 2019 році – тоді вона сама стала опікункою для дитини, яка цього потребувала.

– Ми тоді допомагали в лікарнях, де мами, не маючи підтримки в складних обставинах, залишали дітей. Організували волонтерські команди, які могли бути біля дитини, поки їй не знайдуть родину. Зазвичай така малеча перебувала у лікарні нетривалий період, за винятком однієї дівчинки. У дитини діагностували ДЦП, – розповідає Тетяна Мачабелі.

Так вона оформила опіку над дівчинкою Діаною. Лікарі прогнозували: покращити стан дитини навряд чи вдасться — її здоров’ям занадто сильно нехтували. Але Тетяна вирішила знайти найкращих лікарів і зробити все можливе.

І таки знайшла. Завдяки якісній фізіотерапії дитина почала розквітати.

– Наш досвід може змінити сотні дитячих життів, – подумала жінка і відкрила школу з інклюзивним навчанням. Нині переймати досвід до неї приїжджають родини з інших регіонів.

Життя знову зробило різкий розворот із початком повномасштабного вторгнення.

– Дуже багато прийомних сімей, будинків сімейного типу релокувалися саме у наш регіон. У нас навіть були випадки, коли діти приїжджали без супроводу батьків. Один такий хлопчик – Вілен з Донеччини – приїхав абсолютно без документів. Він твердо вирішив, що хоче жити та вчитися в Україні, але міг не вступити через відсутність документів. Тому ми оформили над Віленом опіку, – розповідає Тетяна.

Нині хлопець має документи, працює і планує вступ. А жінка підтримує ще одного хлопця зі схожою долею – 17-річного Руслана. Він так само хоче жити і навчатися в Україні.

– Ми йому допоможемо, – додає Тетяна.

“Ми їхали в нікуди – без розуміння кінцевої точки”

Одна з тих, хто також знайшов прихисток на Закарпатті, – Наталя Кутузова. Її рідне селище на Харківщині на початку повномасштабного вторгнення опинилося в епіцентрі небезпеки. Вибухи не стихали.

На той час жінка вже виховувала сімох дітей, п’ять із яких прийняла у родину.

Її історія почалася з того, що одного дня донька прийшла зі школи з однокласницею зі словами: “Мамо, можна Настя стане моєю сестрою?”.

У Насті померла мама, тата не було, а бабуся не могла за нею доглядати. Школа готувала документи, аби відправити її в інтернат.

– Мої дівчата, яким тоді було по 14 років, провели дорослу нараду, ухвалили доросле рішення – Настя має жити з нами. І прийшли із цим до мене. Того ж дня за вечерею у нас була вже сімейна нарада, де ми одноголосно вирішили, що Настя стане нашою донькою, – каже Наталя.

Через два роки жінка дала родину ще трьом дітям — братику й двом сестричкам: Вірі, якій тоді було чотири з половиною, Ромчику – три з половиною, і Владові, якому був лише рік.

Вже напередодні повномасштабного вторгнення родина прийняла дівчинку Крістіну.

– У неї померла мама, Крістіночка тоді закінчувала 11 клас. Вона дуже добре навчалася, йшла на золоту медаль, тому соцслужби не хотіли, щоб вона потрапила в інтернат. Тож ми прийняли її до себе. Крістіна досі з нами. Вона таки закінчила школу з відзнакою, хоч і дистанційно. 4 березня нам довелося залишити свій дім, – розповідає жінка.

У перші дні вторгнення земля буквально рипіла під ногами, вибухи не вщухали, — пригадує Наталя. Її двоє старших дітей, які тоді навчалися у Харкові, вісім днів сиділи в підвалі на Салтівці – мікрорайоні, що сильно постраждав у перші місяці війни.

– Ті дні, коли у них не було зв’язку чи їжі, досі важко згадувати, – каже Наталя.

Завдяки волонтерам діти виїхали з Харкова додому, а звідти вся родина попрямувала на захід. Їхали без плану й цілі, просто подалі від жаху, що наближався до домівки.

– Було відчуття, що це дорога в один кінець. Всі їхали лише на захід. Коли ми доїхали до розвилки, яка вела на Львів, навмання обрали протилежний напрямок. Так на четверту добу опинилися в Ужгороді. Там нас поселили у школі, дали цілий клас – це було розкішшю. Відіспавшись добу, я пішла в службу у справах дітей, щоб вони повідомили нашій службі, що ми на Закарпатті. Нам запропонували виїхати за кордон, але ні я, ні чоловік, ні діти не захотіли. Всі одноголосно сказали – ми залишаємося, – пригадує жінка.

Каже, тут одразу ж навколо них почався рух – документи, їжа, школа, дім. Соцслужба активно допомагала адаптуватися. А нещодавно коштом державного бюджету родині придбали будинок.

– Дітям важливо мати свій дім. Навіть не фізичний простір, а місце, яке вони ментально вважатимуть домом. Коли ми прийняли дітей у родину, вони думали, що їхній дім – це дитячий садок. Ми пояснювали, що дім – це не будинок, а місце, де всі твої рідні, де тебе підтримають. Потім, коли я поїхала на навчання на тиждень, вони перелякалися, що я кудись зникла. І тоді сказали: “Ми зрозуміли – дім там, де мама”. Сьогодні наш дім на Закарпатті, хоч як би душа не тягнула на Харківщину. Тут дітям безпечно. Тому я там, де добре моїм дітям. Наш дім завжди з нами, поки ми разом, – говорить Наталя.

Після евакуації на Закарпаття вона прийняла в родину ще двох дівчаток, яких також евакуювали з дитячого будинку на Харківщині.

“Працювали цілодобово”

– Часу й можливості задумуватись не було – треба було діяти, – пригадує перші дні повномасштабного вторгнення Світлана Якімеліна, начальниця служби у справах дітей Закарпаття. Саме її Наталія називає «хрещеною феєю».

Регіон зіткнувся з напливом родин, до якого ніхто не був готовий. Черги на кордон із Словаччиною сягали центральних вулиць Ужгорода. Місто з населенням 130 тисяч прийняло сотні тисяч тих, хто рятувався від війни.

– У перші дні виїзд дітей за кордон був неконтрольованим. Не було чітко визначених норм законодавства, як діяти в таких ситуаціях, зміни до правил перетину кордону відбувалися чи не щотижня. Ми почали робити бодай якийсь облік сімей, які перетинали кордон, маючи на вихованні дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Писали на папірцях: такий-то дитячий будинок сімейного типу з такої-то області виїжджає у таку країну. У мене досі є той блокнот, куди я записувала інформацію про родини, заклади, їхні потреби, волонтерів, які готові були надавати допомогу. Бережу його не лише як доказ тієї доби – розпачу, болю, страху, – але і як доказ єдності, гуманізму, жертовності. З часом усе унормували, налагодили облік дітей, що перемістилися за кордон, – пригадує Світлана.

Вся служба тоді працювала цілодобово. Точної інформації, скільки родин пройшло через область за ці три роки, немає, адже були й ті, які нікуди не зверталися. Хтось зупинився в області, а хтось був у Закарпатті транзитом. Та лише тих, кому офіційно надали підтримку, було 43 великі прийомні родини та 50 інституційних закладів.

Кожна історія особлива, але назавжди в пам’яті залишиться історія 10-річного Іллі, якому вся країна допомагала повернутися з Маріуполя. Його мама загинула під обстрілами, хлопчик отримав поранення, тому його відвезли до лікарні в Донецьк. Там російське телебачення зняло про нього сюжет. Його побачила бабуся Іллі, яка мешкала в Ужгороді, і відчайдушно шукала хоч якусь звістку про рідних. Вона перетнула чотири кордони, але вивезла Іллю в Ужгород. Я пишаюся тим, що ми були дотичні до його повернення в Україну і до формування державної політики, яка полегшує повернення додому викрадених Росією дітей, – пригадує Світлана Якімеліна.

Сьогодні на Закарпатті діє розгалужена система сімейних форм виховання: 38 великих прийомних родин (дитячих будинків сімейного типу) та 55 прийомних сімей, у яких зростає понад 360 дітей. Ще понад 1 400 дітей виховуються в родинах опікунів, а 11 патронатних сімей тимчасово піклуються про 15 дітей, чиї батьки тимчасово не можуть їх виховувати.

– Є родини, які повертаються з-за кордону. Обирають Закарпаття і залишаються тут. Ми допомагаємо з житлом, документами, підтримуємо родини, які повернули дітей із тимчасово окупованих територій, – розповідає Світлана.

За останні три роки суттєво змінилося і ставлення суспільства до усиновлення: все більше українців вирішують стати родиною для дитини.

В області у 2022 році було усиновлено 43 дитини, за підсумками 2024-го – 72. А цього року, лише за 7 місяців, – уже 50 дітей. Так само більше українців обирають інші форми сімейного виховання. За цей період 197 дітей отримали статус дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування. 227 дітей ми влаштували у сімейні форми виховання, – каже Світлана.

“Я зрозуміла, що готова стати соло-мамою трьох дівчат”

Олена Фурдь стала прийомною мамою для трьох дівчаток у 2023 році. Планувала це давно, а повномасштабна війна підштовхнула діяти швидше. Та у дівчини були сумніви – чи можливо це, якщо вона не має чоловіка.

Почала шукати інформацію і з’ясувала, що може бути соло-мамою. Одразу ж записалася на навчання й почала готувати дитячі кімнати. Тоді Олені було 29 років.

– Спершу я думала про одну дитину, але з’ясувалося, що це рідкість у дитячих будинках. Переважно є сімейні групи — брати й сестри. Я випадково познайомилася з трьома сестричками і вирішила, що готова дати родину одразу трьом дітям, – пригадує Олена.

Так вона стала мамою для 10-річної Діани, семирічної Софії та чотирирічної Аделіни.

– Нещодавно у нас було два роки нашій прийомній родині. Я купила торт і запитала дівчат: “Які були ваші емоції, коли я сказала, що ми станемо родиною?” Я думала, що вони скажуть: щастя, радість. А Діана відповіла: “Я подумала, що це жарт. Бо нас ніхто вже не забирав”, – ділиться Олена.

Та й до неї самої справжнє усвідомлення прийшло в першу ніч, коли дівчата спали у своєму новому домі.

– Я готувалася, вчилася, тому не було різкої зміни. Але коли я вклала їх спати й нарешті прилягла сама, до мене прийшло розуміння – тепер у домі, де я жила сама, є діти, є життя. Починається нова сторінка. Тепер я — мама. Так, це відповідальність. Але вона наповнює життя безмежною любов’ю, – каже Олена.

Новий рівень підтримки

Закарпаття стало першим регіоном, де стартував масштабний проєкт із підтримки сімейних форм виховання.

Фундація Катерини Осадчої, ЮНІСЕФ та Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей цього літа розпочали спільну ініціативу, щоб підтримати тих, хто вже став родиною для дітей, і тих, хто лише розглядає цей крок.

Упродовж кількох місяців відбувалася серія пікніків “Родина для кожної дитини” у п’яти містах України — Хмельницькому, Одесі, Миколаєві та Києві, а перший захід відбувся у Мукачево й зібрав понад 150 учасників.

Паралельно в межах проєкту відбулася фотовиставка “Поговори зі мною”, яка розповідала історії дітей і дорослих, що зростали без батьківського піклування. Це виставка про справжні емоції, втрати, надії та силу присутності поруч турботливих батьків.

– Завдяки цим проєктам ми хочемо зробити тему прийняття дитини в родину ближчою й зрозумілішою якомога більшій кількості людей. Мотивувати тих, хто хоче створити сімейну форму виховання, але вагається. Надати підтримку тим, хто вже зробив це і потребує спільноти, яка була б опорою у важкі періоди. Тому ми їдемо в регіони, до людей, щоб говорити, підтримувати, показувати приклади. Віримо, що завдяки цій ініціативі зможемо мотивувати українців поділитися своєю любов’ю з дітьми, які цього потребують, – говорить засновниця Фундації Катерина Осадча.

Зараз у регіоні проходять батьківські зустрічі “Майстерня турботи” — серія подій для усиновлювачів, прийомних мам і тат, батьків-вихователів з великих прийомних родин.

Ці зустрічі створені для того, щоб надати підтримку тим, хто виховує дітей. Учасники можуть поспілкуватися з фахівцями – психологами та соціальними працівниками, поставити власні запитання, дізнатися про державні програми, пільги й служби, до яких можна звернутися. Також тут допомагають розібратися у змінах законодавства та зрозуміти, як вони стосуються родини.

Зустрічі проходять онлайн і офлайн, участь у них безкоштовна.

Тож якщо ви – батьки-вихователі, усиновлювачі, прийомні мами або тати, запрошуємо доєднатися до цих подій за посиланням.

