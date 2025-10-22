Facebook
Мирослав Маринович: “Україна не просто частина Центральної Європи, а її лідер. Ось як звучить наше домашнє завдання”

22 Жовтня 2025 6

Гість у Varosh Talks Interview — Мирослав Маринович, український громадський діяч, правозахисник, член-засновник Української Гельсінської групи, дисидент і політв’язень часів СРСР, філософ, релігієзнавець, радник ректора Українського католицького університету у Львові. 

Мирослав Маринович — один з найпослідовніших українських інтелектуалів і моральних авторитетів, який пройшов шлях радянського дисидента й політв’язня до лідера думок сучасної України. Його голос важливий для розмови про свободу та гідність, духовні засади демократії та європейське майбутнє України.

У цьому подкасті про: 

Послухати подкаст можна на трьох платформах: YouTube, Spotify та Apple Podcacts

Створено Інститутом Центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду “Аскольд і Дір”, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту “Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії” за фінансування Норвегії та Швеції.

