Листівки зимового Ужгорода 2022 від Сергія Денисенка

Сергій Денисенко фотографує з дитинства і вже 18 років займається цим професійно, працює у різних жанрах. У цьому матеріалі ми покажемо зимові фото Ужгорода, які могли б бути представлені у форматі листівок.

Зима цьогоріч в Ужгороді напрочуд мальовнича. Дякуємо Сергієві, що зафіксував момент і наше прекрасне місто у ньому.

“Я живу у красивому старому місті, маю камеру і люблю фотографувати. Чому б це не поєднати?”, – каже Сергій.

Ужгород гарний у будь-яку пору року, але зимове місто має свій особливий шарм. Якщо всі недоліки і подряпини трохи припудрити сніжком, місто стає казковим. Колись я порівняв його з нареченою, яка для особливого моменту вдягає найкращу білу сукню. Ужгородська зима, яка зазвичай триває один день, привчила мене спритності: випав сніг – йди знімати, тому що до обіду – розтане. Але цьогоріч зима нас балує, вже давно такого не було, щоб сніг лежав майже місяць. Я вже декілька разів виходив на фотополювання за зимовими міськими краєвидами, і щоразу ловив щось цікаве”.

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Олеся Смирнова, Varosh

Фото: Сергій Денисенко