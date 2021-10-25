Ковід, 5G, “порожня Іршавська лікарня”, вакцинація: як маніпулювали в ЗМІ та соцмережах на Закарпатті в 2021 році

Для цього тексту ми моніторили цьогорічні новини в гуглі та пости у фейсбуці, щоби виокремити контексти чутливих тем у закарпатському сегменті інтернету – щодо коронавірусу, 5G та вакцинації. Також ми звертали увагу на реакцію авдиторії нашого видання Varosh щодо матеріалів про ковід і щеплення. Крім того, ми записали коментарі ужгородських лікарів про їхні спостереження щодо поширення міфів та фейків стосовно COVID-19.

Медіа

Відразу скажемо, що в закарпатських, всеукраїнських ЗМІ вкрай рідко можна побачити відверті фейки щодо ковіду, 5G та вакцинації стосовно нашого регіону. Але є кілька виняткових моментів, про які трохи нижче.

Наразі ж (на момент написання статті в перших числах жовтня, – ред.), якщо зайти в розділ “Новини” в гуглі і задати пошук “ковід Закарпаття”, “коронавірус Закарпаття”, то переважно, на перших десяти сторінках, бачимо лінки зі статистичною інформацією: “скільки захворіло”, “скільки госпіталізовано”, “скільки щеплено”, “до лікарні потрапляють переважно невакциновані”. Серед цих покликань — найбільше від “Суспільного”, “Закарпаття онлайн”, “Укрінформ”.

Заголовки є переважно інформаційно-нейтральними, але є акцент, наприклад, на темі освітян і щеплення. За кількістю повідомлень складається враження, що тільки вчителям і слід вакцинуватися.

Водночас є маніпулятивні заголовки, які не розкривають змісту матеріалу. Перший.com.ua: Лікарка розповіла, хто ніколи не захворіє на коронавірус.

У моніторингу від ГО “Детектор медіа” за 6-12 вересня 2021 року читаємо таке речення від каналу Інтер: На Закарпатті вакцинуватися заохочують лотереєю та грішми.

Також ми взяли інформацію із дослідження, яке презентував Ігор Балинський, керівник і засновник Школи журналістики Українського католицького університету, кандидат наук із соціальних комунікацій, голова наглядової ради ПАТ “НСТУ”. Відтак за його висновками, на тему пандемії COVID-19 в закарпатських медіа майже не було фейків.

Експерти рекомендують звернути увагу, як пишуть про пандемію “сайти без принципів” та з великою авдиторією: UA-Reporter і Новини Закарпаття.

До прикладу, UA-Reporter згущує фарби і вдається до емоційного сленгу:

Також бачимо інформацію, яка не має коментарів офіційних осіб: Військового з Ужгорода, хворого на ковід, змусили вантажити і пакувати труп померлої від COVID-19. Тут йдеться про те, що “Звернулася до Ужгородського депутата і журналіста мама військового і переконує: хворого ковідом змушували вантажити тіло померлого від COVID-19 і везти його в морг!”.

По-перше, як звати цю жінку, до якого депутата вона звернулася. У тексті йдеться, що військовий є працівником Ужгородської міської ради, він проходив військове навчання у Старичах Львівської області, через ковід потрапив до львівського шпиталю на Личаківській, де його змусили “пакувати тіло померлого від ковіду і везти в морг”. У матеріалі жодних коментарів від медзакладу і правоохоронних органів.

Водночас UA-Reporter маніпулює заголовками щодо вакцинації, як-от “Количество вакцинированных людей от коронавируса в Закарпатье бьет все рекорды”. Яким чином видання визначає, що є рекордом? По-друге, зміст не відповідає назві, адже в тексті просто наведена кількість щеплених закарпатців.

Сайт “Новини Закарпаття” також поширив новину про те, як ужгородця змусили у Львові пакувати в пакет тіло померлої від ковіду людини — Хворого на ковід працівника міськради змушували вантажити тіло померлого від коронавірусу і везти в морг. Проте тут, на відміну від “Репортера”, є покликання на джерело – депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголу. Однак, знову ж таки, в цій новині маємо тільки слова Глаголи, без офіційних коментарів.

Окрім того, на цьому порталі маємо спекулятивний заголовок: У МОЗ розповіли, як каратимуть тих, хто відмовиться від обов’язкової вакцинації. Проте в тексті не йдеться про покарання.

За даними дослідження Зої Красовської, авторки моніторингів щоденних теленовин ГО “Детектор медіа”, найбільше маніпулятивних повідомлень на тему ковіду містила стрічка сайту Перший.com, відповідно — це 10% від усіх повідомлень про коронавірус. Серед яскравих маніпулювань в заголовках ось такий із сайту “Голос Карпат”: “Обиратимуть, кому жити”: на Закарпатті готуються до “медичного сортування” хворих з Covid-19 (ВІДЕО).

Якщо ж гуглити “5G Закарпаття” або шукати на сайтах, то в 2021-му підозрілої інформації від медіа нема. Натомість є в соцмережах, про що розповімо нижче.

Власне, звідки беруться такі дези, яка їх мета, як їм протидіяти? На переконання авторів проєкту “По той бік новин”, який займається спростуванням дезінформації, причини цьому – нерозуміння і нестача пояснень, що таке коронавірус. Також йдеться про недостатню кількість офіційної інформації, незлагоджену і недостатню комунікацію від органів влади. Це все призводить до нагнітання паніки. У той час, як у людей було багато запитань, саме фейки давали прості і зрозумілі відповіді. Фейкомети покликалися на втаємниченість в певні процеси, а також апелювали до емоцій і нібито здорового глузду.

В Інституті розвитку регіональної преси прогнозують, що в майбутньому дезінформація про коронавірус не зникне.

Вона розвиватиметься в 5-ти основних напрямках:

конспірологія,

фейки про лікарські засоби і маніпуляції дослідженнями,

неправда про способи лікування,

фейки проти України,

інші фейки, які нагнітають паніку.

“Пуста іршавська лікарня”

Найвідоміший фейк, про який писали в медіа — про “пусту іршавську лікарню”. У березні скандально відомий львівський активіст Остап Стахів увірвався зі своїми прихильниками в ковід-відділення іршавської лікарні, аби зняти відео пустих палат.

Ось що писало видання “Zaxid.net”: Поліція Закарпаття затримала львівського провокатора Остапа Стахіва. Стахів зі своїми прихильниками увірвався до ковід-лікарні в Іршаві і намагався показати, що хворих там нема.

Такий заголовок подав громадський портал Львова “Форпост”: Поліція Закарпаття затримала львівського провокатора Остапа Стахіва за порушення карантину.

Видання “Leopolis.news” так назвало свій матеріал про Стахіва: Як Остапу Стахіву вдається уникати відповідальності за антивакцинаторські вибрики.

Під час інформаційної програми “Чорне і Біле” на Zaxid.net ведучий Андрій Дрозда висловив щире здивування фактом, що українські суди тричі поспіль не посадили за ґрати Остапа Стахіва. Його навіть не оштрафували.

Цитата Дрозда: «Львівський організатор маршів проти вакцинації та карантинних обмежень Остап Стахів і надалі залишається вільним журналістом. Це він так сам себе називає. А українські судді наразі не збираються якось обмежувати його свободу і навіть штрафувати за численні провокації. Тепер вже Іршавський районний суд на Закарпатті не зміг хоч якось покарати львівського псевдоактивіста за його вибрики у місцевій лікарні. […] За порушення карантину провокатора затримала поліція, а у відділку він пошарпався з правоохоронцями. Це вже третє рішення суду, за яким Стахіву вдається уникнути будь-якої відповідальності за порушення карантину».

Суд оштрафував закарпатця за фейки про ковід

7 жовтня з’явилася така новина на Zaxid.net: Закарпатський суд оштрафував 34-річного чоловіка за фейки про ковід.

Міжгірський районний суд оштрафував 34-річного Ростислава Токаря за поширення фейкової та маніпулятивної інформації про Covid-19 у Facebook. Як зазначається в матеріалах справи, чоловік опублікував 16 постів про пандемію, інформація в яких була визнана неправдивою. Порушення зафіксували працівники СБУ.

За даними Служби безпеки України, 34-річний Ростислав Токар у період із 22 березня по 10 серпня 2021 року систематично поширював у Facebook маніпулятивні пости про пандемію Covid-19.

Суддя Міжгірського районного суду Володимир Кривка визнав Ростислава Токаря винним за статтею 173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток) і зобов’язав сплатити штраф у сумі 255 гривень. Також з обвинуваченого стягнули судовий збір у розмірі 454 грн.

Маніпулювання у фейсбуці

У цьому розділі нашої статті ми продемонструємо скріни, які відображають картину комунікації закарпатського сегменту фейсбуку щодо коронавірусу та вакцинації.

Наше видання Varosh подеколи пише матеріали про ковід та вакцинацію, але саме під цими репостами на фейсбук-сторінці медіа відбуваються активні дискусії.

Наприклад, під колонкою лікарки «…Скільки ще потрібно захворілих і померлих, аби ввести режим жорсткого карантину…». Колонка лікарки Ольги Олексик.

До статті В Ужгороді пацієнти з Covid-19 вже лежать в коридорах лікарні: відверта розмова з 4 лікарками більше коментарів під репостами в групах, як-от “Тячівщина активна”.

Ці репліки є емоційними, сумбурно-суперечливими, не підтверджені фактами.

До нашої партнерської публікації з лабораторією – У OneLab почали робити кількісне визначення антитіл до S-білка коронавірусу – також спостерігаємо упереджені фрази на кшталт: “Коронавірусна провокація і обман населення! Не ведіться!”.

Один із найсвіжіших прикладів – під новиною Ужгородський заклад Yeah Not вакцинував від Covid-19 увесь колектив, під репостом на нашій фб-сторінці ви побачите таке:

Саркастичні коментування в контексті карантину трапляються під публікаціями, які не стосуються коронавірусу. Як-от під репостом нашої новини про відкриття “Дія. Бізнес” в Ужгороді.

Користувачі фейсбуку іронізують щодо можливої червоної зони в області під поширенням сайту Мукачево.net.

А ось реакція на матеріал цього ж видання щодо Закарпаття в помаранчевій зоні.

Мукачево.net опублікував новину про те, що місцева лікарка попалася на липових сертифікатах про вакцинацію. У коментарях люди опосередковано підтримують ідею фейкових документів. Але: тут ще важливо розуміти, що матеріал є інформаційним викидом, адже лабораторія аналізів не робить сертифікатів вакцинації.

Натомість у фейсбуці спостерігаємо свідомі заклики щодо вакцинації, як-от від ужгородської сімейної лікарки Юлії Довганич.

Депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола, прибічник вакцинації, поширив інформацію, що в Ужгороді роздають липові ковід-паспорти. І ось скріни запеклої дискусії.

Реакцією на пост Глаголи був такий жартівливий мем:

Коли видання Мукачево.net написало, що, ймовірно, в закарпатські заклади харчування пускатимуть тільки вакцинованих, то в коментарях здійнялася хвиля, мовляв, це проблема власників кафе і все. Емоції, образи, мінімум конструктиву.

Якщо ж говорити про 5G, то в закарпатському сегменті фейсбуку ми переважно натрапляли на жартівливо-іронічні пости, які висміюють конспірологічну ідею щодо небезпеки 5G.

До речі, є навіть пост на гендерну тематику:

До слова, ось такими словами послуговуються користувачі фейсбуку в своїх постах, заперечуючи пандемію коронавірусу: стоп фейк пандемія, пландемія, змова, псевдопандемія, лохдаун, барановірус, факцинація, коронобесие, цирковід, ковід-фашизм, коронафашизм, ковід-терор, ковід-диктатура, ковід-спротив, медична диктатура, люциферин, антизомбалін.

Коментар лікаря

У наших інтерв’ю із ужгородськими лікарями ми запитували, які фейки про коронавірус та вакцинацію їх найбільше дивували.

Ось що каже Євгенія Данканич, лікарка-інфекціоністка.

— Євгеніє, які фейки найбільше вас дивували з початком першого локдауну?

— “Ковіду не існує”, “це просто фейк”, “це просто дурниця”, “це просто якийсь звичайний грип”. Друге, що мене найбільше ображало, – це вислів, що ““Ковід – це спеціальний штучний вірус, який застосували якісь “вищі сили” для того, щоби знищити “слабку націю””. Я це взагалі вважаю абсурдним.

— А яка інформація виглядає ну відверто абсурдною?

— А відверто абсурдною здавалася фейкова інформація, яку мені надсилали багато людей і навіть говорили в очі, що “медичні працівники вдають клоунів, одягаючися в захисний костюм і потакаючи політичній пропаганді”. Насправді, це були найважчі часи в нашій роботі, тому що на той момент ми навіть не мали тих захисних костюмів у нормальній кількості. Ми тоді взагалі не знали, як поведеться інфекція, а щодня … поверталися додому, до своїх близьких. Тобто були дуже великі ризик, страх, паніка. Але, як бачите, ми це все побороли.

— А які настрої в людей щодо вакцинації, що вас справді приголомшують?

— Ну, перше: “я чіпуватися не буду”, “я ліпше куплю собі фейкові документи або сертифікат вакцинації”. Я питаю: а як? Відповідь: “А так, але ми тобі не скажемо, бо знаємо, що ти радикально проти цього”.

А це фраза, яку чула недавно: “Ліпше я не буду своїх батьків вакцинувати, ліпше хай вони легко помруть від ковіду, як будуть мучитися від тромбозу”. Я відповідаю, що ризик тромбозу під час ковіду у вісім разів більший. Я вже не знаю, скільки разів це можна говорити.

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Евеліна Гурницька, Varosh