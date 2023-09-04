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Life

Консервація, утеплення оселі, оплачені рахунки за світло. А як ви готуєтеся до осінньо-зимового сезону?

4 Вересня 2023 18

**На правах реклами

Як кажуть, «готуй сани влітку» літо закінчилося, а разом із цим настає підготовка до нового сезону. Кожен готується по-різному, та є важлива порада від компанії ТОВ «Закарпаттяенергозбут» (Група Tolk), провідного постачальника електроенергії на Закарпатті.

Окрім загальноприйнятих пунктів щодо маринадів, оновлення сезонного гардероба чи покупки затишних пледів подбайте про стан ваших рахунків за електроенергію. «Закарпаттяенергозбут».

«Ми усвідомлюємо, у який час живемо… знаємо і так само відчуваємо всі складнощі, які виникають через війну та економічний стан країни. Але ми також поділяємо позицію, що наше життя буде якісно кращим, якщо вносити в нього певні правила або нові звички, які виникають у звʼязку з реаліями сьогодення», – кажуть у компанії.

Тому Група компаній Tolk радить усім споживачам електроенергії перевірити стан своїх рахунків до початку опалювального сезону. Дійсно, тарифи, курси валют, ціни на продукти все це піддається впливу обставин і, у звʼязку зі збільшеним фінансовим навантаженням, у частини населення накопичились борги на рахунках. Проте рекомендуємо скористатись бодай частковою оплатою з метою того, щоб зменшити навантаження на власний бюджет у сезон, коли витрачається набагато більше електроенергії.

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Звісно, оптимальна історія це увійти у сезон із чистого листа, з нульовим балансом за рахунками. 

Давайте спробуємо: якщо ви прочитали статтю перевірте стан свого рахунку. Є борг? Саме зараз зайдіть через онлайн-сервіс та оплатіть комфортну для вас на сьогодні суму. І повірте, ця маленька дія дасть значний результат, особливо, якщо зробити її повторюваною.

Залишаємо посилання для зручної оплати через онлайн-кабінет:

https://bitly.ws/T8kV 

Памʼятайте, що оплатити частину завжди краще, ніж не зробити нічого. 

Для зручності залишаємо всі можливі варіанти оплати рахунків:

Хай всім буде світло!

Varosh, за матеріалами Tolk

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