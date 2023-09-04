Консервація, утеплення оселі, оплачені рахунки за світло. А як ви готуєтеся до осінньо-зимового сезону?

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Як кажуть, «готуй сани влітку» – літо закінчилося, а разом із цим настає підготовка до нового сезону. Кожен готується по-різному, та є важлива порада від компанії ТОВ «Закарпаттяенергозбут» (Група Tolk), провідного постачальника електроенергії на Закарпатті.

Окрім загальноприйнятих пунктів щодо маринадів, оновлення сезонного гардероба чи покупки затишних пледів – подбайте про стан ваших рахунків за електроенергію. «Закарпаттяенергозбут».

«Ми усвідомлюємо, у який час живемо… знаємо і так само відчуваємо всі складнощі, які виникають через війну та економічний стан країни. Але ми також поділяємо позицію, що наше життя буде якісно кращим, якщо вносити в нього певні правила або нові звички, які виникають у звʼязку з реаліями сьогодення», – кажуть у компанії.

Тому Група компаній Tolk радить усім споживачам електроенергії перевірити стан своїх рахунків до початку опалювального сезону. Дійсно, тарифи, курси валют, ціни на продукти – все це піддається впливу обставин і, у звʼязку зі збільшеним фінансовим навантаженням, у частини населення накопичились борги на рахунках. Проте рекомендуємо скористатись бодай частковою оплатою з метою того, щоб зменшити навантаження на власний бюджет у сезон, коли витрачається набагато більше електроенергії.

Звісно, оптимальна історія – це увійти у сезон із чистого листа, з нульовим балансом за рахунками.

Давайте спробуємо: якщо ви прочитали статтю – перевірте стан свого рахунку. Є борг? Саме зараз зайдіть через онлайн-сервіс та оплатіть комфортну для вас на сьогодні суму. І повірте, ця маленька дія дасть значний результат, особливо, якщо зробити її повторюваною.

Залишаємо посилання для зручної оплати через онлайн-кабінет:

https://bitly.ws/T8kV

Памʼятайте, що оплатити частину – завжди краще, ніж не зробити нічого.

Для зручності залишаємо всі можливі варіанти оплати рахунків:

на касах у відділеннях банків та Укрпошти;

через платіжні термінали;

через електронну абонентську книжку;

онлайн на сайті Tolk.ua;

через онлайн-сервіси для оплати рахунків.

Хай всім буде світло!

Varosh, за матеріалами Tolk