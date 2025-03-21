“Комітет медичної допомоги в Закарпатті”: 25 років служіння людям

Важко повірити, що на Закарпатті вже чверть століття існує благодійна організація, яка робить так багато, аби допомогти людям в біді. Комплексна підтримка людей з інвалідністю, правова та гуманітарна допомога біженцям та вимушено переміщеним особам, постачання волонтерських вантажів для прифронтових територій та у бойові бригади. І це не весь перелік напрямків, з якими працює “Комітет медичної допомоги в Закарпатті”.

Ми спробували розповісти про 25 років роботи фонду у 25 коротких фактах.

1. Благодійна організація “Комітет медичної допомоги в Закарпатті” була створена українським персоналом французької гуманітарної асоціації “Комітет медичної допомоги” (Comité d’Aide Médicale) 21 березня 2000 року. Ця організація зберегла назву, додавши лише географічну прив’язку роботи.

Нинішня директорка Комітету Наталія Кабацій тоді працювала перекладачкою з французької. Ба більше, робочими мовами Комітету, окрім української та французької, є також німецька та англійська мови.

2. Французький Комітет проводив заходи з ліквідації наслідків повені на Закарпатті 1997-1998 років. Продовжила цю роботу вже новостворена благодійна організація, зокрема, допомогли цивільному населенню, медичним та соціальним закладам Хустщини, які постраждали внаслідок руйнівного паводка.



3. Першим великим самостійним проєктом новоствореної організації став ремонт приміщень педіатричного відділення Закарпатської обласної психіатричної лікарні у с. Чікош Берегівського району. Там же встановили систему очищення води.

4. Протягом усієї діяльності Комітет медичної допомоги в Закарпатті підтримує Вільшанський дитячий будинок-інтернат. Головний результат співпраці – це реальний перехід інтернату зі статусу закритої установи до відкритої в усіх сенсах такої характеристики.

Як приклад, ще у 2006 році колектив вихованців інтернату “Гуцулик” гастролював у Швейцарії, привертаючи увагу європейської спільноти до потреб інституційних закладів в Україні. Важливим підсумком організації таких поїздок стала, зокрема, й “Парасолька”.

5. Коли працівниці Комітету їдуть у село Вільшани Хустського району, всі дотичні до організації люди знають, що кінцевим пунктом призначення стане дитячий будинок-інтернат.

Результатом сотень таких візитів, стала поява у закладі різноманітних майстерень, творчих гуртків, школи, інклюзивної кафе-крамниці й інших елементів зайнятості й дозвілля вихованців інтернату.



6. Комунальна установа “Соціальний абілітаційно-реабілітаційний центр “Парасолька” Закарпатської обласної ради була відкрита у м. Тячеві у 2009 році силами Комітету та його партнерів.

“Парасолька” стала пілотним проєктом, який показав, що соціальні заклади можуть якісно змінюватися, а люди з інвалідністю можуть і мають стати повноцінними членами громади. Зараз там мешкає 25 людей з інвалідністю, а фахові соціальні послуги отримують діти з усієї Тячівської громади.



7. У фокусі діяльності Комітету був і залишається комплексний захист осіб без громадянства, шукачів притулку, біженців. Ці люди отримували правову й медичну підтримку з 2000-х років. В Пункті тимчасово утримання мігрантів та біженців у Чопському прикордонному загоні Комітет встановив систему водопостачання.

Серед іншого, Комітет проводив конкурс короткометражних фільмів “Міграція – спроба втечі чи право на краще життя?”, переможці якого отримували доступ до ширших майданчиків для привернення уваги до проблем міграції.



8. У 2012 році команда Комітету медичної допомоги в Закарпатті отримала міжнародну правозахисну премію “Відкриті кордони” від Асоціації “Коло друзів Корнеліуса Коха” (Швейцарія). Ця нагорода вручається особам чи організаціям, які мають значні досягнення в галузі захисту прав біженців, мігрантів, соціально незахищених верств населення та меншин.

9. З 2013 року Комітет організовує проведення на Закарпатті Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.



10. Комітет є засновником трьох прихистків для ВПО на Закарпатті – в Ужгороді, Тячеві та Нижньому Селищі, де постійно проживає близько 120 людей.

11. З 2024 року організація впроваджує проєкт “10 сімей – 10 будинків”, у рамках якого в Нижньому Селищі надається житло родинам з тимчасово окупованих або прифронтових населених пунктів за умови працевлаштування в громаді когось із працездатних членів сім’ї.



12. Комітет має давні зв’язки з європейськими неурядовими організаціями, які дозволяють залучати допомогу для України, особливо необхідну під час повномасштабної російсько-української війни.

Наприклад, партнери з Асоціації SAFE (Франція) з 2022 року відправили Комітету 258 гуманітарних вантажів, які передані на потреби медзакладів, сил оборони й постраждалого цивільного населення.



13. Комітет займається альтернативною енергетикою. У рамках кількох проєктів Комітет медичної допомоги в Закарпатті встановив понад 20 гібридних сонячних електростанцій на медичних, соціальних, освітніх закладах на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині. З огляду на проблеми в енергетиці через російські обстріли, цей напрямок роботи організація підтримує і надалі.



14. Війна внесла корективи у структуру Комітету. У лютому 2022 року в організації з’явилися склади, а з ними й так званий «гуманітарний батальйон». Його колектив це, переважно, вимушені переселенці, які 3 роки тому прийшли на склад по допомогу і … залишися там допомагати.

15. Протягом 2022-2025 років Комітет передав на потреби сил оборони понад 70 швидких та евакуаційних авто. Але, часто, у до Комітету надходять запити, які виходять за межі медичного напрямку. Так, у військових та медиків з’являлися снігоходи, екскаватори, пожежні авто, трактори…

16. Сувора звітність має свої переваги. Так, організації легко оперувати актуальними цифрами, які дають розуміння змісту та обсягів її роботи. До прикладу, протягом трьох років повномасштабної російсько-української війни Комітетом здійснено відправлення понад 5700 гуманітарних вантажів.



17. Комітет є співкоординатором Технічної робочої групи з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у Закарпатській області. З цим напрямком пов’язана низка активностей організації – програми підготовки фахівців-психологів, надання консультацій громадянам з-поміж вразливих груп населення, підтримка різних форм психосоціальної допомоги дітям і молоді тощо.

18. Під час однієї з робочих поїздок до Швейцарії 15 років тому команда Комітету побачила, як працюють інклюзивні крамниці в одній з соціальних інституцій країни. Надихнувшись цим прикладом, команда зробила усе можливе (а часом, здавалося, і неможливе), аби такий заклад з’явився на Закарпатті, у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті. Тож, з грудня 2023 року там функціонує інклюзивна кафе-крамниця «Косиця».

19. Які б виклики не виникали у житті, Комітет медичної допомоги в Закарпатті не відмовився від жодного пріоритету своєї діяльності. Задля подальшого просування в державі реформи деінституціалізації у підопічних закладах Комітету – Вільшанському дитячому будинку-інтернаті й Соціальному абілітаційно-реабілітаційному центрі “Парасолька” – у 2025 році започаткували «Школи підтриманого проживання», де вихованці готуються до самостійності у побуті, зайнятості, фінансових питаннях.



20. Влітку 2023 року Комітет почав реалізацію проєкту “Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні шляхом надання безпечних притулків, забезпечення харчовими продуктами та непродовольчими товарами, а також психосоціальної підтримки”.

Протягом півтора року гуманітарними ініціативами вдалося охопити 6700 осіб. Медичним напрямком проєкту охоплено понад 45 тисяч пацієнтів близько 30 лікарень у різних областях України.



21. Комітет також сприяє наближенню освітніх програм підготовки фахівців у сферах соціального захисту та реабілітації до реальних потреб цільових груп. Він співпрацює з Ужгородським національним університетом, зокрема залучаючи до практичних сесій швейцарських тренерів. Ба більше, щоб покращити власну експертизу, частина колективу отримала додаткову вищу освіту за спеціальністю “Громадське здоров’я”.



22. У 2023 році Комітет медичної допомоги в Закарпатті став членом Національного кластера охорони здоров’я, підтримуючи по всій країні медичні заклади, які постраждали внаслідок ворожих атак.



23. З початку повномасштабного російського вторгнення і до березня 2025 року Комітет спільно з партнерами надав допомогу близько 400 закладам охорони здоров’я в усіх областях України. Це до того, що назва організації, як би її не інтерпретували, завжди має значення.

24. За 25 років благодійної діяльності Комітет не витратив жодної гривні бюджетних коштів, залучаючи для реалізації гуманітарних і соціальних проєктів в Україні виключно іноземні кошти. Йдеться про цільові програми, проєкти, ініціативи, профінансовані як неурядовими, так і урядовими інституціями Європи.

25. Попри те, що благодійна організація усі 25 років не змінює своєї основної назви, мало хто з першого разу в змозі правильно її відтворити. З чим пов’язаний цей феномен, залишається загадкою.

Про всяк випадок, назва організації “Комітет медичної допомоги в Закарпатті”.

Прочитати більше про роботу Комітету медичної допомоги в Закарпатті, а також ще двох благодійних фондів читайте за посиланням:

Катерина Ірха, Галина Гичка, спеціально для Varosh

Фото: з архіву “Комітету медичної допомоги в Закарпатті”

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