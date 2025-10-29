Ідеал М, офіційний партнер MINI в Україні, запрошує познайомитися з лінійкою John Cooper Works — символом гоночного темпераменту та досконалого керування. Формат події дозволяє кожному відчути справжній характер MINI, створений для тих, хто шукає не просто автомобіль, а чисту динаміку й емоцію керування.
Для охочих познайомитися з MINI чекає дві моделі — потужний кросовер MINI John Cooper Works Countryman ALL4 та спритний хетчбек MINI John Cooper Works. Ідеал М пропонує повноцінне відчуття MINI як автомобіля, орієнтованого на драйв.
Після тесту учасники зможуть отримати індивідуальну презентацію інноваційних рішень, включно з новим інтер’єром і можливостями персоналізації JCW-версій. Поки триває обговорення умов придбання та фінансових преференцій, на гостей очікуватимуть кава і легкі закуски в атмосфері дилерського шоуруму.
Технічні характеристики:
Кількість місць обмежена — реєстрація обов’язкова. Це унікальна можливість не тільки випробувати топмоделі MINI, але й обговорити ексклюзивні умови придбання.
Заплануйте свій візит: з 11:00 до 16:00 у суботу, 8 листопада 2025 року.
Реєстрація на персональний візит обов’язкова, кількість місць обмежена. Зареєструйтеся за посиланням.
До зустрічі, чекаємо на вас!
Ідеал М — офіційний партнер MINI в Україні
Дізнайтеся більше на сайті та на instagram сторінці Ідеал М, офіційного дилера BMW.
Адреса: вулиця Європейська, 1, Баранинці, Закарпатська область, 89425
Тел: +38 050 300 55 95
На правах реклами
Текст та фото надано партнером