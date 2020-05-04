Угорщина виходить з карантину: які обмеження скасовуються, а які залишаються

З 4 травня Угорщина скасовує карантинні обмеження в регіонах і починає потроху повертатися до життя, навіть попри те, що загальний рівень захворюваності високий.

Трохи пізніше карантин обіцяють відмінити і в столиці та її околицях, однак поки що ми, жителі Будапешта, дещо обмежені — нам наразі не можна виїжджати сім’ями в село на відпочинок, а міські тераси ресторанів та кафе все ще лишаються закритими. Однак, послаблення зачеплять і нас: запрацюють перукарні і тренажерні зали.

Для таких рішень уряду є кілька причин, про які Віктор Орбан, угорський прем’єр-міністр розповів у своєму першотравневому виступі на Kossuth Rádió.

Угорщина виграла свою першу битву проти вірусу

Поширення ковіду сповільнилося, вибуху зараження вдалося уникнути. На цей час вже очевидно, що обмеження, впроваджені в березні, виправдали сподівання. Головна причина заборон полягала в тому, щоб сповільнити вірус, поки система охорони здоров’я зможе підготуватися, і це вдалося.

— Угорщина може заявити, що виграла свою першу битву проти вірусу. Ми змогли розробити методи захисту, добре підготувати медичну галузь. Якщо епідемія раптом знову вдарить великою хвилею, ніхто не повинен боятися, що залишиться без догляду. Тепер питання полягає в тому, як відновити життя, — сказав прем’єр, — тому що жити так, як примусив нас до того захист, неможливо дуже довго. Точніше, якщо є можливість жити комфортніше, тоді живімо комфортніше.

Друга хвиля коронавірусу очікується на жовтень-листопад

Інша важлива причина раннього виходу з карантину — лікарі і науковці передбачили, що ковід сповільниться влітку, але на жовтень-листопад очікується друга хвиля поширення вірусу, і життєво необхідно використати теплі місяці для максимальної підготовки до нього. Тому з 4 травня оборона Угорщини переходить до наступного етапу.

Угорцям дуже згодився досвід Австрії, у якій процеси, пов’язані з коронавірусом, відбуваються дещо схоже, але на два тижні раніше. Віктор Орбан каже, що коли ухвалює якісь кардинальні рішення про нові правила, то обов’язково звіряється з подібними рішеннями Австрії, а також статистикою та впливами таких на життя австрійців.

Однак, вірус нікуди не дівся, вакцини проти нього немає, і жодної гарантії, що він кудись зникне сам, теж немає, тому захист не може бути припинений. Країна рухатиметься вперед на основі суворого графіка, поступових змін і реального досвіду. А досвід нам каже наступне: вісімдесят відсотків смертей припадають на Будапешт та його околиці, і це означає, що даний регіон — найбільш заражена зона. Ось чому комендантські обмеження зберігатимуться в Будапешті та регіоні Пешт, але їх можна послабити в сільській місцевості.

Другий реальний досвід: вірус вражає людей похилого віку, тому подальші обмеження і захист саме літніх людей стосуватимуться найбільше.

Відкриваються вуличні та садові тераси ресторанів

З цього понеділка Угорщина переходить до другого етапу оборони від коронавірусу.

Залишається актуальною захисна відстань з іншими людьми в 1,5 метра за винятком тих, хто проживає разом. У магазинах, аптеках, банках та в громадському транспорті всі зобов’язані носити медичні маски, шарфи чи хустки, які прикривають ніс і рот. Люди похилого віку покидають свої домівки тільки в крайній потребі та можуть робити покупки з 9-ї до 12-ї години. Навчання в школах залишається дистанційним до кінця травня. Заходи й атракції, які перевищують 500 осіб, заборонені до 15 серпня. Зокрема вже скасовано цьогорічний фестиваль Sziget.

Однак, як пише сайт оперативного штабу koronavirus.gov.hu, з понеділка будуть відкриті для відвідування громадські зони, парки та дитячі майданчики (крім Будапешта).

У сільській місцевості запрацюють всі магазини. Відкриваються вуличні та садові тераси ресторанів, кафе, кондитерських, еспресо-барів. Але відвідувачам забороняється перебувати всередині закладів громадського харчування, крім тих, хто там працює.

Необхідну дистанцію між столиками на терасах повинні забезпечувати працівники закладів. Відкриваються також тренажерні зали й спортклуби.

На відміну від обмежень на фестивалі та концерти, вже дозволено проводити релігійні зібрання, шлюбні та похоронні церемонії за умови дотримання дистанції в 1,5 метра. Вищі навчальні заклади будуть відкриті для студентів відповідно до рішень ректорів. Ректор має забезпечити умови для підтримки захисної дистанції. Однак гуртожитки продовжують бути зачинені.

Будапештці в карантині пересіли на велосипеди

Залишається також безкоштовне паркування. Останнє викликало чималий скандал серед місцевих муніципалітетів, оскільки кошти від паркування зазвичай ідуть саме в місцевий бюджет.

З цим нововведенням очікувалося, що в столиці неможливо буде протиснутися від автівок, а порожніх паркувальних місць доведеться шукати з вогнем. Однак, ні — особливих проблем не виникло. Щоправда, величезна кількість будапештців пересіла з громадського транспорту не на авто, а на велосипеди. Тому громадський транспорт майже порожній (відео). У вело крамницях — аншлаг, розкупили все, що було в доступі.

Дуже від багатьох чула: «Ми обдзвонили всі магазини, і в кожному нам сказали — щойно забрали останній велосипед».

Тим часом, дуже багато хто втратив роботу

Біржа праці не справляється з новими онлайн реєстраціями. Відписують: чекайте, дуже багато заявок.

І хоч Орбан обіцяє створити рівно стільки робочих місць, скільки зникло з цим вірусом, він наразі не уточнює ключове питання — «коли».

Однак, побачимо.

На кордонах теж послаблення

Угорці дозволили в’їзд для ділових поїздок, – пише Menedzsment Forum. — Іноземні громадяни Чехії, Польщі, Німеччини, Австрії, Словаччини та Кореї можуть в’їхати до Угорщини без обмежень, якщо доведуть причину своєї поїздки. України це наразі не стосується.

Бережімо один одного! Дотримуймося відстані в 1,5 метра і сподіваймося на краще!

Принагідно радимо також переглянути матеріали Інги про те, як Угорщина “входила” в карантин через коронавірус.

Інга Деяк, перекладачка, авторка блогу «Будапешт українською», редакторка часопису українців Угорщини «Український вісник»



Фото: Varoskert online