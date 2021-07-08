Спільний проєкт журналістів Накипіло, Varosh, Реальной Газети та Дивись.info
За офіційними даними МОЗ на коронавірус в Україні перехворіло майже 2,5 мільйона людей, померло внаслідок цієї хвороби чи ускладнень понад 50 тисяч українців. Однак вимірювати вплив пандемії на наше суспільство лише такими даними було би невірно. Пандемія у різний спосіб зачепила всіх українців.
Пропонуємо кілька історій людей з Харкова, Ужгорода, Луганська і Львова, які вчаться жити у нових реаліях. Хтось отримав нові виклики, інший — можливості, для когось пандемія стала серйозним випробуванням. Попри те, що ці люди мешкають в різних регіонах, нас об’єднує прагнення прийняти сучасні виклики та дати собі з ними раду.
Читайте за посиланням Харків, Ужгород, Луганськ, Львів: як українці дають собі раду з пандемією.