Група Tolk: Свідоме споживання електроенергії та вчасні оплати – фундамент роботи енергетичної системи

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Впродовж року тема світла була однією з найбільш напружених. Відключення, нестабільні графіки, зміни у тарифних планах – усі відчули вплив війни на енергетичну сферу та, як наслідок, на своє звичне побутове життя.

Компанія ТОВ «Закарпаттяенергозбут» (група Tolk), постачальник електроенергії на Закарпатті, розповідає про те, як все працює зсередини.

Перше, що потрібно знати: об’єднана енергетична система України – це, по суті, сукупність усіх наявних у країні електрогенерацій (атомних, гідро-, теплоелектростанцій), електромереж, інших об’єктів електроенергетики, що об’єднані спільним режимом виробництва, передавання та розподілу електроенергії за їх централізованого керування. Тобто, енергоб’єкти, які розташовані на Закарпатті, входять до об’єднаної енергосистеми і в разі пошкодження підприємств генерації чи транспортних вузлів у будь-якій точці України – проблемні моменти виникають у всій системі.

Так відбулося і взимку, коли росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру – відключення відбувалися по всій країні.

Tolk хоче акцентувати на тому, що зараз доступ до світла наявний у всіх, незалежно від стану рахунків чи наявності заборгованості у споживачів. Але тут, на суспільному рівні регіону, потрібно усвідомити, що електроенергія – це такий же товар, як свіжий хліб на полиці чи новенькі джинси. Все працює так само як у супермаркеті: взяв товар – розрахуйся, використовуєш електроенергію – оплати спожите.

Щоб детальніше розкрити цю тему, Tolk запускає літню комунікаційну кампанію з гаслом “Доступ до світла відкритий завжди. Відкривай у собі платника”. Її мета – пояснити важливість вчасних оплат та відсутності заборгованостей по рахунках за електроенергію. Адже система працює тоді, коли є ресурс.

Додатковим мотивом кампанії є донесення ідеї свідомого споживання електроенергії. Принципи цієї ідеї варто усвідомлювати та впроваджувати у своє щоденне життя. Мета проста: не перевантажувати енергетичну систему України, яка перебуває у складному становищі навіть зараз, коли у домівках та на вулицях міст і сіл горить світло.

Щодо основних порад: використовувати енергоощадні технології, лампи, електрообладнання, вимикати світло у кімнатах, у яких не перебуваєте, намагатися обмежувати споживання електроенергії у пікові години доби: з 19 до 23.

Українці звикли донатити на користь армії і це чудово! Тепер давайте формувати звичку вчасно оплачувати рахунки, адже ця дія також впливає на підтримку та стабільність всіх сфер країни.

Tolk акцентує, що краще часткова оплата, ніж повна її відсутність.

Хай всім буде світло!