Енергетика vs природа: як знайти баланс та уникнути фатальних помилок. Колонка Оксани Станкевич-Волосянчук

Колонка створена на основі виступу науковиці, екологині Оксани Станкевич-Волосянчук на засіданні комітеті ВР з питань євроінтеграції та екології.

Я сьогодні хочу поговорити про конфлікт між енергетиками з природою. Чому виникають конфлікти там, де їх могло б не бути? Це стається не тільки через порушення чинного законодавства. Але і через невдалий вибір місць для розташування об’єктів вітроенергетики.

Нині забудовники при виборі місць керувалися лише енергетичним критерієм і бажанням громад. Тоді як екологічний критерій, на жаль, був проігнорований. Але природа є важливою.

Енергетичний перехід та його глобальна мета

Згадаймо, чому ми розпочали енергетичний перехід (до відновлюваних джерел енергії – ред.).

Мета енергетичного переходу полягає в досягненні кліматичної нейтральності Європи. І Україна є частиною цього плану. Ми поділяємо ці цілі, ми так само прагнемо до кліматичної нейтральності. І розвиток відновлювальної енергетики – це лише одна сторона медалі. Інша сторона – це збереження природних екосистем.

Європа ставить перед собою ціль: 30% суходолу та 30% морських територій мають мати статус природоохоронних територій. Саме природні екосистеми дозволять досягти кліматичної нейтральності, адже це єдині комплекси нашої планети, здатні поглинати вуглекислий газ. Тому вони є невіддільною частиною та ціллю ля досягнення кліматичної нейтральності.

Натомість в Україні ми сьогодні маємо показник природоохоронних територій у 7%. Попереду ще дуже багато роботи, щоб ми досягли показник у 30%. І саме території Смарагдової мережі в Українських Карпатах є “резервними”, щоб ми могли ці 30% досягти в майбутньому. Проте сьогодні ми ці території знищуємо.

Чому Карпати потребують захисту?

Де нині планують розміщувати потужності вітрогенерації? Наразі йдеться про близько 1,7 ГВт нової вітрогенерації, і значна їх частина орієнтується на найцінніші ділянки – високогір’я Карпат. Це території, які займають менш як 1% країни, і аналогів яких ми не маємо. Це субальпійські та альпійські екосистеми та ландшафти, наше національне надбання. І їхня втрата буде незворотною. Чому саме такі цінні місця обирають для проєктів? Питання залишається відкритим.

На сьогодні в Україні є 377 об’єктів Смарагдової мережі, площа яких становить близько 8 млн га. Ці території визнані на міжнародному рівні – достатньо просто відкрити сайт Єврокомісії та подивитися карту, яка є у вільному доступі. Дивною виглядає державна позиція, що ґрунтується на твердженні, нібито ці території нам не потрібні.

Граблі європейського досвіду

Чи є в Європі вітроелектростанції на об’єктах Natura 2000, які фактично є аналогом Смарагдової мережі? Так, є. Свого часу були побудовані сотні електростанцій на об’єктах Natura 2000 в Європі. Сьогодні були зроблені дослідження, зокрема, досліджено 640 вітротурбін на торфовищах ЄС у Великій Британії й на континентальній Європі. Висновки науковців невтішні.

Торфовища – це фактично ті кліматичні екосистеми, які роблять дуже важливий внесок у збереження клімату. Після того як на них були побудовані вітрові електростанції, тут не тільки спостерігається зниження біорізноманіття. Ці торфовища знизили здатність виконувати свої кліматичні функції через зміну гідрологічного режиму. Ми не повинні повторювати помилки наших європейських колег. Вони вже пройшли свій певний шлях і зробили висновки. І ми не мусимо наступати на ті ж самі граблі.

Ще один приклад гірських ВЕС, які так само були побудовані у межах Natura 2000. Йдеться про гори Ксістраль в Іспанії. Тут сегментація ландшафту дорогами призвела до того, що інвазійні види витіснили ті реліктові види, заради яких і створювалася Natura 2000. І ці процеси так само будуть відбуватися й на полонині Руній. Адже сьогодні ця територія теж надзвичайно сегментована і порушена в результаті будівельної діяльності.

На місці тих екосистем, які були, з’являться рудеральні екосистеми (штучні, тимчасові угруповання організмів, що виникають на порушених людиною територіях – ред.). Там обов’язково з’являться інвазійні види, позаяк порушення екосистеми є «коридором» для проникнення інвазійних видів все вище і вище в гори.

Якщо ми хочемо зберегти наші цінні субальпійські й альпійські екосистеми, ми не повинні провадити там жодної подібної діяльності. Ми спершу створюємо проблему, а потім будемо намагатися усунути наслідки.

Незворотні зміни природних екосистем

Науковці не рекомендують будувати вітрові електростанції поблизу лісів і пралісів, тому що ці екосистеми населяють дуже багато рідкісних і зникаючих видів. І тут йдеться не лише про пряму ілюмінацію виду (загибель особин внаслідок біотичних та абіотичних чинників середовища – ред.). Річ у тому, що птахи і кажани почнуть уникати територій, де є ВЕС. І в цьому разі також ідеться про зміну екосистеми, бо порушуються харчові ланцюги. Якщо зменшується чисельність комахоїдних рукокрилих – кажанів, які контролюють чисельність тих чи інших комах, – то відповідно значно зростає чисельність комах. Те саме стосується хижих птахів, які контролюють чисельність дрібних птахів і гризунів. Якщо вони уникатимуть певних територій, їхні екосистеми змінюватимуться. І спрогнозувати, в якому напрямку піде розвиток цих екосистем, дуже важко.

Ці питання абсолютно не проаналізовані в оцінці впливу на довкілля. І це зрозуміло, тому що відповідні дослідження велися лише один рік. Для того, щоб відповісти на такі глибокі питання – наскільки зміняться екосистеми – необхідно провадити не один рік досліджень.

Тому, власне, і ведеться розмова: навіщо реалізовувати складні проєкти саме на цінних природних територіях? Повноцінні попередні глибокі дослідження надто дорогі й тривалі, Логічніше уникати цінних територій і спрямовувати розвиток ВЕС на ділянки, які не мають високої природної цінності. Там простіше проводити дослідження і зменшувати екологічні ризики.

Енергетика та євроінтеграційні зобов’язання України

Тож як нам рухатися? Нам потрібна енергетика, і ми маємо євроінтеграційні зобов’язання — як щодо розвитку відновлюваної енергетики, так і щодо збереження природи. Вихід – дотримуватися європейських стандартів і підходів, започаткованих в ЄС. Адже Європа так само ставить перед собою питання: куди рухатися, коли потрібно якнайшвидше якомога більше об’єктів відновлюваної енергетики.

Сьогодні в Україні у рамках ініціативи RePowerEU визначаються зони прискореного розвитку відновлюваної енергетики. Визначено 4-5 прикордонних територій – це Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Вінницька області – для яких розробляють критерії, що включатимуть не лише енергетичний потенціал, а й екологічний принцип.

На цих визначених зонах можна буде спрощувати процедурні вимоги, у тому числі деякі процедури ОВД – все те, що хоче бізнес. Але лише там, де це не на ділянках, які є цінними для біорізноманіття. Будь ласка, давайте спершу визначимо такі зони і ласкаво просимо – розвивайте вітроенергетику і будь-яку іншу енергетику.

Але зараз ми знову ставимо воза поперед коня. Зараз ми форсуємо забудову всієї верховини, а потім будемо виправляти ситуацію, яка вже ніколи не вийде зробити. Давайте зупинимось, визначимо зони для прискореного ОВД і так будемо працювати. Не буде конфліктів, судових процесів, ніхто нікому не заважатиме.

Закарпаття має до 4 ГВт вітрового потенціалу поза межами цінних природних територій

І наостанок – про альтернативи. Нам весь час кажуть, що вітер є тільки в горах. Але це не так: за оцінками науковців Технологічного університету Сіднея, Закарпаття має до 4 ГВт вітрового потенціалу поза межами цінних природних територій. При складанні карти вони свідомо виключили з аналізу території природно-заповідного фонду, Смарагдової мережі та ділянки зі складним рельєфом.

Отже, ми маємо поза межами високогір’я достатньо ресурсів, щоб розвивати вітроенергетику, не зачіпаючи унікальних екосистем. То для чого знищувати природу? Давайте віддамо кесареве кесареві, а Богові – Боже. І всі будуть задоволені.

Оксана Станкевич-Волосянчук

Головне фото: Аркадій Шиншинов

Цей матеріал опубліковано, як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у даній публікації.

