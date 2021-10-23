Для закарпатського ринку новобудов 2021-й рік виявився непростим. Попит на нерухомість відновився, але квадратні метри серйозно подорожчали. Іпотека так і не запрацювала

Що буде з цінами на нерухомість у найближчий рік, чи варто зараз інвестувати в квадратні метри і про головні «болі» покупців, ми поговорили з експерткою з нерухомості Маріанною Бігунець.

– Цікаво, яка зараз ситуація на ринку новобудов? Чи купують люди житло? Чи здорожчало воно?

– Люди купують квартири, незважаючи на зростання цін. Ужгород нічим не відрізняється від Києва чи Львова – у нас зростає і собівартість будівництва, і ціни на житло, але попит не падає.

– Проте, ми звернули увагу, що кількість об’єктів, введених в експлуатацію готового житла цього року залишилися практично на рівні кризового 2020-го. Як це пояснити?

– Звісно, що в кожного забудовника причини можуть бути різними. Почнемо з того, що закінчити проєкт не так вже й легко. Продажі добре йдуть далеко не у всіх. Переважна більшість забудовників розраховують на гроші інвесторів. І якщо продажі йдуть нестабільно, вони повільно і будують.

– Забудовники кажуть, що вартість на нерухомість у новобудовах зростає через подорожчання будівельних матеріалів. Чи дійсно це так?

– Ціни на будматеріали дійсно зросли, від 30% і більше. Метал на 50%, цегла на 40%, скло не просто подорожчало, воно зовсім зникло з ринку, коли декілька заводів у Європі зупинилися на реконструкцію. З огляду на популярність цього матеріалу, черги на нього великі і, відповідно, ціна захмарна.

Плюс на ціну квадратного метра впливає і заробітна плата. За останні два роки вона також збільшилася, і ця тенденція триває. Тож, з огляду на ці фактори, ціни на нерухомість також зростають.

– А хто її купуватиме? Адже платоспроможність населення навряд чи сильно збільшилася.

– В першу чергу зараз нерухомість купують люди, які накопичували кошти за останні роки. Щоб заощадження не втратили свою цінність, враховуючи тотальне зростання цін, вони поспішають придбати нерухомість до того, як ціни зростуть ще більше.



Якщо чесно, то у нас в країні немає інших дієвих інструментів для вкладення грошей. Немає ринку цінних паперів, який популярний у США, не всі люди розбираються в IT-технологіях, стартапах – тих напрямках, які в усьому світі генерують гроші. Натомість, у нас розвинена нерухомість – це те, що люди розуміють, можуть прийти і побачити на власні очі. Тому логічно, що значну частину заощаджень вкладають саме в неї.

Останнім часом спостерігається цікава тенденція. Вихідці із Закарпаття, які останні 20-30 років проживають за кордоном, почали інвестувати у свій рідний край. Багато хто купує собі тут квартиру, щоб мати свій власний куточок вдома.



– Як вважаєш, чи внесуть чергові карантини якісь корективи?

– Головний негатив від локдаунів для ринку нерухомості – обмеження у пересуванні. Адже купівля нерухомості – це не онлайн-операція. Це особливо відчувалося у 2020 році. Людині важливо прийти, поговорити, побачити, візулізувати собі свій дім. Натомість ужгородці переглянули вимоги до нерухомості. Життя під замком і дистанційна робота показали, наскільки важливий фактор якості житла.

– Які вимоги теперішнього покупця?

– Дуже багато уваги приділяють балконам та території, яка є біля житлових комплексів. Люди хочуть мати місце, де можна на свіжому повітрі провести значну частину часу.

Крім того, важливо, щоб вся необхідна інфраструктура була під рукою: щоб мінімізувати контакти в громадському транспорті.

Багато хто мріє працювати поруч із будинком. Купують квартиру, а потім відкривають кафе, салон, стоматологію і майже не виїжджають за межі комплексу. Тому круто, коли перші поверхи забудовник залишає під комерційну нерухомість. Зростає кількість заявок на офісні приміщення поряд з житловим комплексом.

– Як вважаєш: купівля житла на первинному ринку – гарна інвестиція?

– Гарна інвестиція – це коли ви купуєте актив, який потім зростає в ціні. Чи буде завтра зростання попиту на якісну нерухомість в Ужгороді? Упевнена, що буде. Крім того, ви завжди можете розраховувати на отримання пасивного доходу. Бізнес на оренді житла в Ужгороді досить стабільний і ризики тут мінімальні.

– На який дохід можна розраховувати від інвестиції в нерухомість?

– Важливо, який це проєкт, його клас, локація, а також те, на якому етапі входить інвестор. Ціна на квадратний метр від котловану до готового будинку завжди зростає. В середньому дохід інвестора може становити від 15% до 40%, але є проєкти, які приносять і 60%, і 70%.

Щодо купівлі нерухомості для здачі в оренду, то на цьому реально заробляти 8-12% річних.

– Чи стала нерухомість для людей доступнішою завдяки іпотеці?

– Іпотека у нас в країні працює всього на 2-3%. Банки можуть надавати кредит тільки на житло, яке введене в експлуатацію. Але ціна на нього тоді вже максимальна. Людям не вигідно, вони хочуть купити на етапі фундаменту. Тому все-таки більше покупці користуються забудовників.

– Що буде в найближчі місяці на ринку нерухомості Ужгорода?

– Попит зростає. Кожен має бажання придбати квартиру в обласному центрі, якщо не собі, то дітям.

Що стосується цін, то вони, звичайно, зростатимуть. Це інфляція: гроші, що лежать в банку або під матрацом, знецінюватимуться. І сьогодні не варто сидіти з грошима на руках – потрібно інвестувати в активи. Гроші повинні працювати.

Контакти:

Тел. 0505008584 (Маріанна)

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