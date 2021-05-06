“Давай вже, їдь до Ужгорода”: Як Михайло Карпенко з командою знімає проморолики про Ужгород (ВІДЕО)

Нещодавно в соцмережах з’явилися два відео, які популяризують Ужгород серед туристів. Перше – “Давай вже, їдь до Ужгорода” – з історією, героями, художнє, медитативне таке. Друге – “UZHHOROD PROMO 2021” – експресивне, динамічне, у форматі фотоколажу. Ідеї втілив ужгородець Михайло Карпенко з командою. Він розповідає Varosh про Ужгород крізь відео.

У 2020-му Міша зі своїми колегами з івент-організації “Наша Файта” заснував креативну студію PLAЙ. Агенція розробляє різноформатний відео- та анімаційний контент, у тому числі, рекламний.

Минулого року взялися створювати презентаційне двохвилинне відео про Ужгород на замовлення Андрія Півня. Хлопці й дівчата адаптували сценарій, провели зйомку та монтаж. Задача полягала в тому, аби показати топові переваги міста.

Згодом у креативників замовили ще одну роботу про Ужгород. Цього разу – короткий проморолик про Ужгород 2021. Це ініціатива близько 10 ужгородських підприємців та активістів. Вони хотіли створити продукт, який активніше привернув би увагу туристів. Тут йшлося про відео на 30 секунд.

Відеографи запропонували кілька сценаріїв, кажуть, що кожен було би класно втілити в майбутньому. Для цього проєкту потребувалися знімки місцевих фотографів та небанальний монтаж. Студія використала близько 40 світлин від трьох ужгородських фотографів. Насправді, їм надіслали сотні знімків, тож знадобилося кілька днів на вибір оптимальних.

«Концепція відео полягала в тому, що Ужгород є архітектурним, гастрономічним і святковим. Нам треба було зробити це лаконічно, в 30 секундах, щоби показати ці три основні причини приїхати в Ужгород, – розповідає виданню Varosh Михайло Карпенко. – Я думаю, що глядач, який не знає місто, подивившись ролик, зможе легко зрозуміти наш посил, “прочитати” його. Ми з самого початку планували, що це буде збірний фотоколаж. Тому тут основна робота – це ідея та монтаж».

Обидва ролики не є комерційні за змістом, тут не фігурують замовники. Навпаки, це художня робота, яка надихає пізнати Ужгород. Це подарунок нашому місту.

Перше відео – на 2 хвилини, друге – на 30 секунд. Дві роботи популяризують Ужгород, просто по-різному і для різної авдиторії. Навіть без таргетованої реклами вони зібрали активний зворотний зв’язок.

Перше відео з 21 квітня на ютуб-каналі Фонду Андрія Півня наразі отримало понад 16 911 переглядів.

Друге – тільки на фб-сторінці Михайла має понад 2 тис. переглядів за тиждень.

На запитання, чи плануються відео з промоції області, різних міст регіону, то Михайло відчуває, що замовлення можуть прийти “на вчора”. Наприклад, якщо потрібно відео для піару міста на наступні осінь-весну, то доречно було би вже над ним працювати.

Хлопець каже, що відеопродакшн став альтернативою на карантині. Зазвичай він із командою організовує івенти від “Наша файта”, однак 2020-й забрав змогу займатися цією справою.

«Майже 50% із мого весільного напрямку перепрофілювалися на відео, аби хоч чимось займатися карантинний рік. І ми так досить виросли за цей рік, дехто в команді на роздоріжжі, куди повертатися – залишатися на монтажі чи йти на весілля».

До речі, саме на карантині Михайло з дружиною Юлею почали знімати влог про Закарпаття.

Евеліна Гурницька, Varosh