“Бенефіт”: мовна школа, простір раннього розвитку та курси підготовки до школи

Школа “Бенефіт” сьогодні добре відома ужгородцям: це три локації, десятки груп і сотні дітей, які вчаться не лише іноземним мовам, а й впевненості у собі. Але починалося все у 2014 році з невеликої кімнати у квартирі, де викладачка англійської Ольга Крив’яник проводила по десять занять на день. Попит зростав, і вже за кілька років — у 2017-му разом із чоловіком Іваном вона вирішила ризикнути й створити власну школу.

За вісім років “Бенефіт” перетворився з мовних курсів у повноцінний освітній простір. Тут працюють програми раннього розвитку, курси з підготовки до школи, логопед, є уроки з малювання з професійним вчителем, а також традиційно — заняття з англійської та німецької. Ми поспілкувалися із засновницею школи Ольгою про те, як народжувався “Бенефіт”, які виклики довелося долати й чому головна мета цієї школи не оцінки, а підготовка дітей до життя.

Від курсів до повноцінної школи

Для Ольги Крив’яник переломним став момент, коли вона зрозуміла: “Бенефіт” — це вже не мовні курси, а повноцінний освітній простір. ЇЇ батьки завжди мріяли, щоб вона викладала в університеті, і певний час вона справді це робила. Але цьогоріч Ольга залишила виш і зосередилася на власній школі:

“Коли ми з чоловіком відкривали справу, майже ніхто не вірив у наш успіх. Мабуть, навіть я сама не так вірила, як Іван. Його підтримка була вирішальною: разом втілювати мрії не так страшно”, — каже вона.

Після народження доньки Ольга повернулася до викладання, а з переїздом сім’ї з району Боздош за місто у Минай народилася ідея відкрити третю локацію: “Ми гуляли районом і зрозуміли: шкіл для дітей тут немає, хоча малечі багато. Вирішили ризикнути. Це було дуже швидке рішення і за п’ять днів ми вже відкрили школу“, — пригадує засновниця.

У квітні цього року “Бенефіт” у Минаї відчинив двері. Діти одразу ж почали відвідувати заняття, і вже тоді приміщення заповнилося. Тепер Ольга шукає нові ідеї для розвитку цієї локації, аби зробити школу ще цікавішою для дітей і батьків. Серед учнів з’явилася навіть 74-річна пані, яка вирішила вчити англійську “щоб не нудьгувати і мати з ким поспілкуватися”. Сьогодні близько 15% учнів “Бенефіт” навчаються онлайн. Це здебільшого ті, хто живе за кордоном, але знайшов школу у соцмережах і залишився з нею на відстані.

Викладання як покликання і пошук команди

Попри управлінську завантаженість, Ольга Крив’яник повернулася до викладання: “Батьки дітей, яких я навчала раніше, дуже хотіли, щоб я займалася й з їх молодшими. Я навіть жартую: раптом піду знову в декрет, а вони відповідають — тоді будемо думати, що робити.

Насправді викладання приносить мені величезне задоволення. За 14 років не було жодного дня, коли я не хотіла йти на роботу“, — зізнається вона.

Разом з тим керувати мережею стає дедалі складніше. Три філії потребують уваги, і зараз Ольга шукає помічника, який би взяв на себе частину управлінських процесів. Розширювати мережу найближчим часом не планує — хоче зосередитися на якості й розвитку вже існуючих шкіл: “Чоловік жартує: ми відкриваємо нову локацію раз на чотири роки, тож маю ще стільки ж часу, аби відпочити. Насправді його підтримка колосальна: часто він вірить у нашу справу навіть більше, ніж я. Автоматизовує всі процеси настільки, наскільки це можливо”, — додає Ольга.

Курси підготовки “за два роки до школи” та “за рік до школи”: як діти стають впевненими школярами ще до першого дзвоника

У школі “Бенефіт” переконані: кілька років перед школою мають величезне значення для того, щоб дитина почала навчання не зі страхом і стресом, а з бажанням і впевненістю. Саме для цього тут працюють курси “За два роки до школи” та “За рік до школи”.

На перший приходять зазвичай чотирирічки або п’ятирічки, і він побудований радше як програма раннього розвитку. Тут головне завдання розвинути мовлення, мислення, увагу, вміння працювати з іншими дітьми, відчути атмосферу групи.

За рік до школи програма стає значно змістовнішою: діти знайомляться зі звуками й буквами, поняттями “більше-менше”, вчаться лічити, додавати й віднімати. Курс триває цілий навчальний рік. До цього часу дитина вже читає по складах і йде до першого класу підготовленою. Педагоги школи підкреслюють: навіть така річ, як “посидючість”, якій батьки часто не надають значення, не є вродженою рисою.

Результат курсів – це не лише базові навички читання чи рахунку, а перш за все внутрішня готовність. Дитина приходить у школу з розумінням, як працювати в групі, що таке система й навчальний процес. Вона відчуває себе частиною команди, знає, що вчитель – це не суворий наглядач, а партнер у пізнанні.

І саме це, на думку викладачів “Бенефіт”, є найбільшою інвестицією у майбутнє школярів.

Перші зміни: як підготовка допомагає дітям подорослішати та стати самостійними

Батьки по-різному підходять до питання підготовки дитини до школи. Хтось віддає дітей на курси ще за два роки, коли їм чотири-п’ять років, щоб малюки поступово звикали до навчального середовища. Засновниця школи “Бенефіт” Ольга Крив’яник каже, що рішення завжди залежить від самих батьків, адже саме вони визначають освітню траєкторію своїх дітей: “Ми бачимо абсолютно різних батьків. Є ті, хто хоче з раннього віку навчати малюка і англійської, і розвивати починаючи з курсу “мама+малюк”. А є ті, хто у шість років каже: “…хай англійську вже у школі вчить, не потрібно нічого”. Ми стараємося давати багато інформації, публікуємо розʼяснювальні тексти та відео, пояснюємо, чому підготовка важлива. Проблема в тому, що далеко не всі бажають почитати інформацію чи навіть подивитися”, — пояснює вона.

Зміни у дітях, які приходять на підготовчі курси, добре видно вже через кілька місяців. Вони вчаться працювати у групі, засвоюють основи дисципліни, поступово виробляють “посидючість”, якої так бракує у перші тижні.

Логопед у “Бенефіт”: як допомога фахівця інтегрувалася у навчальний процес

Ще кілька років тому батьки вважали, що логопед це щось окреме і спеціальне, чим треба займатися лише у випадках серйозних порушень. Сьогодні ситуація змінюється: дедалі більше родин звертаються із запитами на вдосконалення вимови окремих звуків, і для цього їм вже не потрібно шукати спеціаліста.

“Ми не ставимо діагнозів і не призначаємо лікування . для більшості дітей достатньо кількох занять, щоб скорегувати окремі звуки”, — пояснює засновниця школи Ольга Крив’яник.

Логопед у “Бенефіт” працює паралельно з іншими напрямами, але не перетинається із заняттями з англійської чи курсами раннього розвитку.

14 видів діяльності за один урок: чому маленьким учням потрібна постійна зміна ритму

Окремий напрям — групи “мама+малюк” для дітей від року. Тут навчання побудоване на численних активностях: у середньому на один урок припадає 14 різних ігор. Принцип простий: за столом дитина проводить не більше 20% часу від тривалості всього уроку:

“Дитина не може утримувати концентрацію уваги довго. Є навіть правило: скільки дитині років, додаємо +1: стільки хвилин вона може бути зосередженою на ОДНОМУ завданні. Якщо малюку рік — це лише дві хвилини. І то, якщо йому сподобалося. Тому завдань має бути багато в цьому ранньому віці, і вони повинні чергуватися”.

Багато реквізиту команда вигадує і підбирає самостійно. Часом ідеї приходять несподівано. Сигналом до зміни діяльності у класі є маленький дзвоник, подібний до того, що стоїть на рецепції готелів. Навіть однорічні учні швидко звикають: якщо дзвоник задзвенів, час переходити до нового завдання. Для тих, хто втомився або не в гуморі, завжди є запасні індивідуальні ігри, щоб зацікавити і не змушувати сидіти без діла.

Уроки формату “мама + малюк” приносять користь не лише дітям, а й дорослим. “Я добре пам’ятаю, як важко було у декреті. Ти соціально активна людина, і раптом опиняєшся замкненою вдома. Коли я сама потрапила в свій час на такі заняття, то зрозуміла: я не одна. Інші мами теж не висипаються і зізнаються, як їм нелегко. Діти роблять своє, а ти маєш змогу поговорити. Це колосальна підтримка”, — зізнається Ольга.

Які мови можна вивчати у “Бенефіт” і чому саме ці

Кілька років тому у школі “Бенефіт” був високий попит на угорську мову. Сьогодні ж ситуація змінилася, і напрям мов значно звузився: тепер тут можна вивчати англійську і німецьку: “Попит завжди формує сам напрям. Якщо раніше батьки формували запит на угорську — ми відкривали групи. Але вже давно ця потреба зникла. Сьогодні найбільший інтерес стабільно має англійська, трохи менший — німецька”.

Через розширення напрямів навчання — від мовних курсів до програм раннього розвитку, логопеда, малювання та підготовки до школи — у “Бенефіт” вирішили відмовитися від формулювання “мовна школа”. Тепер це — “Бенефіт: мови і не тільки”.

Водночас підхід до вивчення мов залишився незмінним. У групах не більше шести учнів: “Якби ми взяли більше, це принесло б нам додаткову вигоду. Але ні, шість — це оптимально. Коли кожній дитині приділяють увагу, вигоду відчувають усі”, — підкреслює Ольга.

Як викладають мови у дітей і дорослих: різні підходи та різні реакції

У “Бенефіт” добре знають: вивчення іноземної мови дитиною і дорослим — це дві зовсім різні історії. Малеча швидко адаптовується до уроків англійської чи німецької, адже для них це природний процес занурення. Дорослі ж частіше закриваються, коли викладач від початку говорить іноземною.

Для дошкільнят це стає нормою. Викладач активно застосовує методику TPR — жести та міміку, які допомагають зрозуміти зміст без перекладу.

“Іноді батьки не вірять, що дитина зрозуміє матеріал з першого уроку. Але повірте — діти все прекрасно розуміють. Вони навіть не очікують, що їм перекладатимуть”, — каже Ольга.

З дорослими ситуація інша: “Коли ти починаєш урок англійською, дорослий може одразу замкнутися в собі: я не розумію. Це блокує сприйняття. Дитина ж навпаки: розуміє, що іншого виходу немає, і починає пристосовуватися”, — пояснює викладачка.

У результаті виходить проста закономірність: чим менша дитина, тим легше їй увійти у природне мовне середовище. А дорослим часто доводиться спершу долати власні психологічні бар’єри.

Ще одна опція для дітей і дорослих: уроки на виїзді. Такий формат актуальний як для індивідуальних, так і групових занять. Наприклад: вчитель англійської для шкіл чи садочків, бухгалтерської або ІТ-компанії. Наш викладач приїздить безпосередньо на вашу локацію – у парк, кафе, офіс чи навіть у групу продовженого дня у школі – та проводить повноцінне заняття з англійської.

Підготовка до іспитів: чому у “Бенефіт” обрали НМТ, а не міжнародні тести

У школі “Бенефіт” готують до НМТ з англійської мови. Викладацький склад має серйозну підготовку. Один із фахівців володіє сертифікацією CELTA — міжнародним стандартом для викладання англійської, який визнають у всьому світі: “Це один з найвищих рівнів для викладача. Навчання триває місяць іноземною мовою, воно дуже дороговартісне і складне. Решта викладачів також мають досвід складання міжнародних тестів.

У підготовці до НМТ у “Бенефіт” мають чіткі правила: до груп беруть лише заздалегідь:

“Ми готуємо як наших учнів, які з нами з п’ятого чи сьомого класу, так і тих, хто приходить спеціально на підготовку. Але якщо звертаються у січні — ми вже не приймаємо. Лишається менше ніж п’ять місяців, а обсяг роботи величезний. Ми відповідально ставимося до результату, адже тут немає магічної пігулки — це системна і тривала праця”, — підкреслює Ольга.

Успіхи учнів і мрії засновниці

За роки роботи у школі “Бенефіт” назбиралося чимало історій, якими тут пишаються. Втім, для Ольги головним ніколи не були оцінки чи суха підготовка до іспитів: “Ми завжди кажемо батькам: важливіше підготувати дитину до життя, а не до тестів. Наші підручники й програми містять сучасні теми. Це формує дітей, робить їх адаптованими, здатними думати й діяти. Я впевнена, що наші випускники будуть цікавими особистостями”.

Мрія школи “Бенефіт” звучить просто й водночас амбітно: дати ще більшій кількості дітей якісну освіту:

“Я впевнена, що ми вже сьогодні даємо якісну освіту, бо з нами працюють лише фахівці. Але цього мало. Я проводжу майстер-класи для викладачів, ми організовуємо регулярні тренінги та навчання. Новий вчитель не допускається до роботи до чотирьох тижнів підготовки й стажування. Для мене важливо: до дітей має прийти не просто хороша людина, а хороший фахівець, зі знаннями. Тільки так я можу бути впевненою у бажаному результаті”, — підсумовує Ольга Крив’яник.

“Бенефіт” продовжує змінюватися разом із дітьми, які тут навчаються. Сьогодні це школа, де поєднуються сучасні методики, увага до деталей і тепла атмосфера, яка для багатьох родин стає другою домівкою. Команда школи постійно бере участь у конференціях, тренінгах та обмінюється досвідом, аби розвиватися й впроваджувати у навчальний процес нові підходи. У світі, де освіта часто перетворюється у гонитву за результатом, тут нагадують: головне — дати дітям не лише знання, а й відчуття впевненості та підтримки, з якими вони крокуватимуть у майбутнє.

Дізнайтесь більше на інстаграм сторінці школи “Бенефіт”.

Марія Расчупкіна, Varosh

Світлини “Бенефіт”

