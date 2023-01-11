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Life

Батьківство 一 це партнерство, а не “тато допомагає мамі”. Віталій Дячук і його блог про батьківство “Хочу на ручки”

11 Січня 2023 37

На набережних Ужгорода на вихідних часто можна побачити татусів, які гуляють з малечею у візочках. І так само часто в такій ситуації ми мимохіть думаємо: “О, який тато молодець, допомагає мамі доглядати за дитиною”. Та чи татова робота 一 це допомагати мамі? Чи все ж тато 一 це більше, ніж побавити дитину ввечері та на вихідних?

Віталій Дячук 一 тато дівчинки Соні, якій зараз 3 роки і 10 місяців. Він, звісно, не єдиний у місті відповідальний батько, який є повноцінним партнером у батьківстві й вихованні дитини. Але він 一 автор інста-блогу про батьківство “Хочу на ручки” і багато пише про свій досвід у вихованні дитини, а також про те, як вони з донькою проводять дозвілля, розв’язують буденні питання та загалом про те, як виховати дитину не зручною для батьків, а цілісною особистістю зі своїми кордонами, бажаннями та повагою до них.

Говоримо з Віталієм про партнерське батьківство, стереотипи, які склалися навколо ролей тата і мами, та те, як їх можна руйнувати власним прикладом.

віталій дячук батьківство

 一 Яким чином у вас вдома відбувається розподіл обов’язків?

 一 Загалом у нас немає якогось чіткого розподілу обов’язків, мовляв, ти робиш це, а я це ніколи не роблю. Це якось планомірно склалося ще навіть до того, як з’явилася Соня. Нема такого, що Наталя (дружина, ред.) тільки миє посуд, умовно кажучи, чи тільки вона прибирає. Частіше навіть це роблю я 一 для того, аби її розвантажити і вона могла займатися своїми справами або, як правило, роботою. Вона працює психологинею в одній установі, іншій, а також фотографкою, тож у неї є чітко визначені часові рамки зустрічей. У мене графік вільніший, тому мені простіше перелаштувати його.

Щодо догляду за дитиною, то так само не було чіткого поділу. Коли ми повернулися з пологового, спершу було якось страшно брати на свої незграбні руки дитину; переживалося, що щось там зламаєш. Але страх минув і далі почалася рутина: разом купати, спільно і не спільно поміняти пелюшки. Це не є чимось бридким чи чимось надзвичайним. Тобто, робили 一 і робимо 一 все спільно або підміняємо одне одного, коли це потрібно.

віталій дячук батьківство 2

一 Чи не дивує ваших спільних знайомих така твоя включеність у батьківство?

 一 Залежить від того, які це знайомі. В тому колі, з яким я зараз спілкуюся, це не є якось дивиною. Але в багатьох ще присутнє уявлення про  домінантну роль чоловіка в сім’ї, де він в основному заробляє гроші, а жінка присвячує більше часу дитині. У нас такого немає, ми обидвоє працюємо на повний робочий день, а іноді й на повний робочий вечір до 2 години ночі.

Якщо говорити про попереднє коло спілкування, то там ця маскулінність в сім’ї переважала. На згадку приходить одна сім’я, де дружина і намагалася ніби трохи працювати, але в чоловіка була позиція “я приношу додому гроші, тому максимум можу трохи посидіти з дитиною і побавити її, далі мене не чіпайте”.

一 Питаю про це, бо сама зіштовхувалась із подібним мисленням, коли, наприклад, затримувалась на роботі і чула питання: “А хто дітей з садочка забере?”. Кажу, тато забере. І чула та бачила щирий подив з цього приводу. Хоча в тому, щоб забрати дітей з дитсадка додому немає нічого надзвичайного.

 一 А коли це ще переходить межі 2-х годин 一 наприклад, присвятити перебуванню з дитиною цілий день або кілька днів, коли хтось їде у відрядження 一 то часто це не вкладається у людей в голові. Мовляв, чи впорається тато.

一 Я так розумію, у дружини не було декрету у класичному розумінні цього слова?

一 Через кілька днів після виписки з пологового вона вже була на роботі, вона вже мала зйомки. Вони в неї були і до останніх днів вагітності. По-перше, їй так комфортно: постійно бути в роботі. По-друге, це відчуття ще певної власної зайнятості. Я не знаю, чи вона б витримала в декреті, оскільки глибоко соціальна людина, їй важливо знаходитися серед людей.

Зараз, до речі, Наталя матиме поїздку і я на тиждень залишаюся з дитиною, і в мене немає страху, що я з чимсь не впораюся.

віталій дячук батьківство 3

一 Із цього всього я припускаю, що Соні абсолютно немає різниці, з ким лишатися: з мамою чи з татом, їй комфортно і так, і так?

一 Не знаю, як це прозвучить, але вона чомусь зі мною більше хоче тусити, ніж із мамою (усміхається). В нас мама більш строга. У нас немає якихось заборон, але ми дотримуємося, наприклад, обмежень в користуванні планшетом: є відведений час, і Соня його може присвятити мультикам; є серіал, який ми дивимося разом і пояснюємо, про що там ідеться, якусь мораль звідти витягуємо. Але в мене вона може більше надавити на якісь татівські почуття, скрутити, як мотузку, і тато попуститься.

 一 Як з’явився блог про батьківство? В нашому регіоні ти чи не єдиний тато, який окремо пише про цей досвід.

 一 Він почався на спір. Ми з Наталею 一 “пишучі”, робота наша пов’язана з текстами так чи інакше, але ми мало пишемо про себе. Якось ми розмовляли і зрозуміли, що ми втрачаємо якісь навички. Вирішили, що кожен буде вести свій блог. Почали думати над темами, і мені спала на думку ідея писати про татівство. Спочатку писалось про якісь практичні речі, перенесені на власний досвід: наприклад, як впоратися з дитячими емоціями, як обирати іграшки чи книжки для дитини, який мій досвід в цьому.

Але з 24 лютого якось не пишеться. Здається, ніби ці тексти відійшли на задній план, вони ніби вторинні. Я розумію, що для когось це важливо, хтось із цього черпає певний досвід. Максимум вистачає на якісь розважальні сторіз: показати, що я є, що Соня є, яким чином ми намагаємося проводити своє дозвілля. Маю надію, що найближчим часом повернусь до текстів про батьківство.

віталій дячук батьківство 4

一 На твою думку, чого в нас не вистачає в суспільстві для розуміння того, що тато 一 це не допомога мамі, а рівноцінний партнер? Починаючи від кімнати матері і дитини (а не тата, наприклад) і закінчуючи іншими питаннями.

一 Це найяскравіший приклад ще з київського “Тато Хабу” (проєкт, що формує нову культуру підтримки відповідального батьківства, ред.): там ми в коментарях почали обговорювати кімнати матері і дитини, з психологами в тому числі. Потім я переніс цю дискусію на Ужгород і ми почали пригадувати, де в нас є місця для того, щоб перевдягнути дитину чи змінити підгузок. Я багато тоді гуляв із Сонею, і це було дуже актуально. У нас на пальцях руки можна перелічити місця, де є кімнати матері і дитини. Але матері! А де кімната батька і дитини, і чи є в принципі таке? Ми дійшли до висновку, що мала б бути якась гендернонейтральна кімната “батьків і дитини”. І це питання не лише назви, а й загалом доступності. Але якщо ми зараз говоритимемо про інфраструктуру, то це займе ще кілька годин.

一 Наприкінці 2022-го, ти писав, вийшла збірка історій від різних авторів «Про що він мовчить. Книжка, написана чоловіками». Там є і твій текст. Він теж про батьківство? І як взагалі так склалося, що ти став одним зі співавторів?

一 Почалося все, мабуть, теж із якогось коментаря у соцмережах. Хтось збирав якісь відгуки від батьків, а потім мені в приватні повідомлення написала співзасновниця видавництва “Creative Women Publishing” Ірина Лісова. Перед цим у них вийшла книга “Про що вона мовчить” 一 це збірка есеїв жінок про ті проблеми, з якими вони зіштовхуються та які, як правильно, замовчуються. Видавці вирішили на цьому не зупинятися і подивитися на іншу сторону 一 так і з’явилася ідеї книги “Про що він мовчить”.

Це було в жовтні 2021 року; були зовсім інші дедлайни зі здачі матеріалу. В нас було технічне завдання, але можна було вибрати тему, яка близька до душі, або запропонувати свою. Так, я писав про батьківство, але це мав бути якийсь яскравий епізод. Я вибрав найбільш чутливу, на мій погляд і на той час, тему для чоловіків – питання партнерських пологів. Не розумію чому, але більшість батьків цього бояться чи вважають це чимось неприродним 一 брати участь у пологах. Принаймні, з того кола спілкування, яке в мене було, коли народжувалася наша дитина.

віталій дячук батьківство

一 На кшталт “чоловікові не можна це бачити”?

一 Так, тому що, мовляв, погіршаться стосунки з дружиною чи щось таке. У нас загалом такого питання не було. Мені ніхто не пропонував, але ніхто й не відмовляв. Якось все відбулося само собою: я був на пологах від початку до кінця і не вважаю, що це якось негативно вплинуло на стосунки. Мій есей якраз про це: про пологи, про відчуття, коли в тебе з’являється дитина і ти в цей момент поруч 一 не просто стоїш там за дверима, а поруч.

一 Мені видається, це такий емоційно важливий момент для обох батьків, який неможливо ні з чим порівняти.

一 Це був один із небагатьох моментів (є якесь стереотипне уявлення, що чоловіки не плачуть, і я на людях стараюся не показувати свої емоції і в мене немає зазвичай у цьому потреби), коли накочувалися на очі сльози, і я тихцем потім відійшов, витирався, умивався. Порівняти це дійсно ні з чим неможливо.

 一 Чому тема батьківства стала для тебе такою важливою? Можна ж було писати 一 особливо, коли ти вмієш це робити 一 про що завгодно.

 一 У мене нудне життя (усміхається, 一 ред.), життя, передусім пов’язане з роботою. Ми деколи з дружиною бачимося вранці, коли прокинулися, і ввечері на дивані, коли сідаємо щось допрацьовувати. А це така яскрава пляма в житті, яка багато чого змінила.

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 一 Чи будеш ти й надалі писати про це?

一 Хотілося б, тому що те, як виховувати дитину і як вона тебе виховує, коли це малюк, і коли це 4-річна дитина, в якої вже є свої кордони і свій світ, і мусиш враховувати це 一 це зовсім різні речі.

Зараз багато чому дивуєшся і переймаєш від неї навіть. Наприклад, ми в сім’ї говоримо розмовною мовою: це не є чиста літературна українська, як і в усіх. Але тут приходить наша дитина додому і чистою українською через “ч” починає нас виправляти. Починає помічати за нами недоліки чи робити зауваження: “А ти не вимкнула в кімнаті світло. Вже другий раз. Зверни увагу!”.

Цим варто ділитися і варто про це писати.

віталій дячук про батьківство 5

Ірина Сов’як, Varosh

Фото з особистого архіву Віталія Дячука

 

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# батьківство # гендерна рівність

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