Батьківство 一 це партнерство, а не “тато допомагає мамі”. Віталій Дячук і його блог про батьківство “Хочу на ручки”

На набережних Ужгорода на вихідних часто можна побачити татусів, які гуляють з малечею у візочках. І так само часто в такій ситуації ми мимохіть думаємо: “О, який тато молодець, допомагає мамі доглядати за дитиною”. Та чи татова робота 一 це допомагати мамі? Чи все ж тато 一 це більше, ніж побавити дитину ввечері та на вихідних?

Віталій Дячук 一 тато дівчинки Соні, якій зараз 3 роки і 10 місяців. Він, звісно, не єдиний у місті відповідальний батько, який є повноцінним партнером у батьківстві й вихованні дитини. Але він 一 автор інста-блогу про батьківство “Хочу на ручки” і багато пише про свій досвід у вихованні дитини, а також про те, як вони з донькою проводять дозвілля, розв’язують буденні питання та загалом про те, як виховати дитину не зручною для батьків, а цілісною особистістю зі своїми кордонами, бажаннями та повагою до них.

Говоримо з Віталієм про партнерське батьківство, стереотипи, які склалися навколо ролей тата і мами, та те, як їх можна руйнувати власним прикладом.

一 Яким чином у вас вдома відбувається розподіл обов’язків?

一 Загалом у нас немає якогось чіткого розподілу обов’язків, мовляв, ти робиш це, а я це ніколи не роблю. Це якось планомірно склалося ще навіть до того, як з’явилася Соня. Нема такого, що Наталя (дружина, 一 ред.) тільки миє посуд, умовно кажучи, чи тільки вона прибирає. Частіше навіть це роблю я 一 для того, аби її розвантажити і вона могла займатися своїми справами або, як правило, роботою. Вона працює психологинею в одній установі, іншій, а також фотографкою, тож у неї є чітко визначені часові рамки зустрічей. У мене графік вільніший, тому мені простіше перелаштувати його.

Щодо догляду за дитиною, то так само не було чіткого поділу. Коли ми повернулися з пологового, спершу було якось страшно брати на свої незграбні руки дитину; переживалося, що щось там зламаєш. Але страх минув і далі почалася рутина: разом купати, спільно і не спільно поміняти пелюшки. Це не є чимось бридким чи чимось надзвичайним. Тобто, робили 一 і робимо 一 все спільно або підміняємо одне одного, коли це потрібно.

一 Чи не дивує ваших спільних знайомих така твоя включеність у батьківство?

一 Залежить від того, які це знайомі. В тому колі, з яким я зараз спілкуюся, це не є якось дивиною. Але в багатьох ще присутнє уявлення про домінантну роль чоловіка в сім’ї, де він в основному заробляє гроші, а жінка присвячує більше часу дитині. У нас такого немає, ми обидвоє працюємо на повний робочий день, а іноді й на повний робочий вечір до 2 години ночі.

Якщо говорити про попереднє коло спілкування, то там ця маскулінність в сім’ї переважала. На згадку приходить одна сім’я, де дружина і намагалася ніби трохи працювати, але в чоловіка була позиція “я приношу додому гроші, тому максимум можу трохи посидіти з дитиною і побавити її, далі мене не чіпайте”.

一 Питаю про це, бо сама зіштовхувалась із подібним мисленням, коли, наприклад, затримувалась на роботі і чула питання: “А хто дітей з садочка забере?”. Кажу, тато забере. І чула та бачила щирий подив з цього приводу. Хоча в тому, щоб забрати дітей з дитсадка додому немає нічого надзвичайного.

一 А коли це ще переходить межі 2-х годин 一 наприклад, присвятити перебуванню з дитиною цілий день або кілька днів, коли хтось їде у відрядження 一 то часто це не вкладається у людей в голові. Мовляв, чи впорається тато.

一 Я так розумію, у дружини не було декрету у класичному розумінні цього слова?

一 Через кілька днів після виписки з пологового вона вже була на роботі, вона вже мала зйомки. Вони в неї були і до останніх днів вагітності. По-перше, їй так комфортно: постійно бути в роботі. По-друге, це відчуття ще певної власної зайнятості. Я не знаю, чи вона б витримала в декреті, оскільки глибоко соціальна людина, їй важливо знаходитися серед людей.

Зараз, до речі, Наталя матиме поїздку і я на тиждень залишаюся з дитиною, і в мене немає страху, що я з чимсь не впораюся.

一 Із цього всього я припускаю, що Соні абсолютно немає різниці, з ким лишатися: з мамою чи з татом, їй комфортно і так, і так?

一 Не знаю, як це прозвучить, але вона чомусь зі мною більше хоче тусити, ніж із мамою (усміхається). В нас мама більш строга. У нас немає якихось заборон, але ми дотримуємося, наприклад, обмежень в користуванні планшетом: є відведений час, і Соня його може присвятити мультикам; є серіал, який ми дивимося разом і пояснюємо, про що там ідеться, якусь мораль звідти витягуємо. Але в мене вона може більше надавити на якісь татівські почуття, скрутити, як мотузку, і тато попуститься.

一 Як з’явився блог про батьківство? В нашому регіоні ти чи не єдиний тато, який окремо пише про цей досвід.

一 Він почався на спір. Ми з Наталею 一 “пишучі”, робота наша пов’язана з текстами так чи інакше, але ми мало пишемо про себе. Якось ми розмовляли і зрозуміли, що ми втрачаємо якісь навички. Вирішили, що кожен буде вести свій блог. Почали думати над темами, і мені спала на думку ідея писати про татівство. Спочатку писалось про якісь практичні речі, перенесені на власний досвід: наприклад, як впоратися з дитячими емоціями, як обирати іграшки чи книжки для дитини, який мій досвід в цьому.

Але з 24 лютого якось не пишеться. Здається, ніби ці тексти відійшли на задній план, вони ніби вторинні. Я розумію, що для когось це важливо, хтось із цього черпає певний досвід. Максимум вистачає на якісь розважальні сторіз: показати, що я є, що Соня є, яким чином ми намагаємося проводити своє дозвілля. Маю надію, що найближчим часом повернусь до текстів про батьківство.

一 На твою думку, чого в нас не вистачає в суспільстві для розуміння того, що тато 一 це не допомога мамі, а рівноцінний партнер? Починаючи від кімнати матері і дитини (а не тата, наприклад) і закінчуючи іншими питаннями.

一 Це найяскравіший приклад ще з київського “Тато Хабу” (проєкт, що формує нову культуру підтримки відповідального батьківства, 一 ред.): там ми в коментарях почали обговорювати кімнати матері і дитини, з психологами в тому числі. Потім я переніс цю дискусію на Ужгород і ми почали пригадувати, де в нас є місця для того, щоб перевдягнути дитину чи змінити підгузок. Я багато тоді гуляв із Сонею, і це було дуже актуально. У нас на пальцях руки можна перелічити місця, де є кімнати матері і дитини. Але матері! А де кімната батька і дитини, і чи є в принципі таке? Ми дійшли до висновку, що мала б бути якась гендернонейтральна кімната “батьків і дитини”. І це питання не лише назви, а й загалом доступності. Але якщо ми зараз говоритимемо про інфраструктуру, то це займе ще кілька годин.

一 Наприкінці 2022-го, ти писав, вийшла збірка історій від різних авторів «Про що він мовчить. Книжка, написана чоловіками». Там є і твій текст. Він теж про батьківство? І як взагалі так склалося, що ти став одним зі співавторів?

一 Почалося все, мабуть, теж із якогось коментаря у соцмережах. Хтось збирав якісь відгуки від батьків, а потім мені в приватні повідомлення написала співзасновниця видавництва “Creative Women Publishing” Ірина Лісова. Перед цим у них вийшла книга “Про що вона мовчить” 一 це збірка есеїв жінок про ті проблеми, з якими вони зіштовхуються та які, як правильно, замовчуються. Видавці вирішили на цьому не зупинятися і подивитися на іншу сторону 一 так і з’явилася ідеї книги “Про що він мовчить”.

Це було в жовтні 2021 року; були зовсім інші дедлайни зі здачі матеріалу. В нас було технічне завдання, але можна було вибрати тему, яка близька до душі, або запропонувати свою. Так, я писав про батьківство, але це мав бути якийсь яскравий епізод. Я вибрав найбільш чутливу, на мій погляд і на той час, тему для чоловіків – питання партнерських пологів. Не розумію чому, але більшість батьків цього бояться чи вважають це чимось неприродним 一 брати участь у пологах. Принаймні, з того кола спілкування, яке в мене було, коли народжувалася наша дитина.

一 На кшталт “чоловікові не можна це бачити”?

一 Так, тому що, мовляв, погіршаться стосунки з дружиною чи щось таке. У нас загалом такого питання не було. Мені ніхто не пропонував, але ніхто й не відмовляв. Якось все відбулося само собою: я був на пологах від початку до кінця і не вважаю, що це якось негативно вплинуло на стосунки. Мій есей якраз про це: про пологи, про відчуття, коли в тебе з’являється дитина і ти в цей момент поруч 一 не просто стоїш там за дверима, а поруч.

一 Мені видається, це такий емоційно важливий момент для обох батьків, який неможливо ні з чим порівняти.

一 Це був один із небагатьох моментів (є якесь стереотипне уявлення, що чоловіки не плачуть, і я на людях стараюся не показувати свої емоції і в мене немає зазвичай у цьому потреби), коли накочувалися на очі сльози, і я тихцем потім відійшов, витирався, умивався. Порівняти це дійсно ні з чим неможливо.

一 Чому тема батьківства стала для тебе такою важливою? Можна ж було писати 一 особливо, коли ти вмієш це робити 一 про що завгодно.

一 У мене нудне життя (усміхається, 一 ред.), життя, передусім пов’язане з роботою. Ми деколи з дружиною бачимося вранці, коли прокинулися, і ввечері на дивані, коли сідаємо щось допрацьовувати. А це така яскрава пляма в житті, яка багато чого змінила.

一 Чи будеш ти й надалі писати про це?

一 Хотілося б, тому що те, як виховувати дитину і як вона тебе виховує, коли це малюк, і коли це 4-річна дитина, в якої вже є свої кордони і свій світ, і мусиш враховувати це 一 це зовсім різні речі.

Зараз багато чому дивуєшся і переймаєш від неї навіть. Наприклад, ми в сім’ї говоримо розмовною мовою: це не є чиста літературна українська, як і в усіх. Але тут приходить наша дитина додому і чистою українською через “ч” починає нас виправляти. Починає помічати за нами недоліки чи робити зауваження: “А ти не вимкнула в кімнаті світло. Вже другий раз. Зверни увагу!”.

Цим варто ділитися і варто про це писати.

Ірина Сов’як, Varosh

Фото з особистого архіву Віталія Дячука