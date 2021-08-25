Англійська для співбесіди на роботу, ЗНО та тестів: інтенсивний вересень від «Поліглота»

Мовна школа «Поліглот» запланувала три змістовні та максимально корисні події на вересень. Чому ми анонсуємо їх уже зараз? Тому що радимо зареєструватися заздалегідь і бути спокійним за те, що ви точно потрапите на навчання.

Job interview Workshop for IT specialists

4 вересня

– Як успішно пройти інтерв’ю англійською мовою і влаштуватися в інтернаціональну компанію? Як говорити англійською так, щоби вас розуміли іноземці? Як не боятися говорити про свої сильні сторони і професійні якості? Що варто казати на інтерв’ю, а про що не слід? Про все це ми поговоримо на нашому Job interview workshop для IT-спеціалістів, – кажуть у «Поліглоті».

План воркшопу:

Розбір реальних кейсів співбесід із найпоширенішими запитаннями для кандидатів;

Опрацювання відповідей в парах та міні-групах через інтерактивні завдання;

Допомога формувати свою думку зв’язно, використовуючи ті знання, які у вас є.

Кожному учаснику воркшопу мовна школа дарує місячний абонемент на участь у Speaking club, підбірку топ-запитань і відповідей на співбесіді, доступ до навчальної платформи зі серіалами та фільмами англійською.

Хто проводить: Тетяна Криволапова, дипломована спеціалістка, яка близько 4 років викладає англійську IT-спеціалістам.

Зареєструватися можна за телефоном: +380 (99) 521 21 78 або ж на сайті www.polyglot.org.ua.

Тестування рівня знань із керівником «Поліглота»

6-9 вересня

– Знання англійської – це більше, ніж шкільні домашні завдання чи розуміння граматики. Це вимога сучасності, безліч можливостей розвитку та допомога у здійсненні мрій. Якщо ви досі шукаєте місце, де ваша дитина нарешті заговорить англійською, вам варто звернутися в «Поліглот», адже ми на ринку з 2008 року і щороку випускаємо учнів, які здають ЗНО з найвищими результатами, успішно складають Кембриджські іспити, беруть участь в міжнародних програмах обміну і живуть яскравим життям із англійською, – переконують у мовній школі.

Тільки з 6 по 9 вересня, в «Поліглоті», всі охочі зможуть пройти тестування рівня знань із керівником закладу – Ольгою Лапчук, вчителькою в третьому поколінні, з 15-річним досвідом роботи, засновницею «Поліглота» і фанаткою якісної освіти. Вона не тільки проведе тестування із вашою дитиною і визначить оптимальну форму навчання, а й дасть вам вичерпні відповіді стосовно програми і навчального процесу.

Аби зареєструвати вашу дитину на тестування, телефонуйте за номером +380 (99) 521 21 78.

ЗНО-воркшоп

11 вересня

– Якщо ти плануєш здавати ЗНО з англійської, ти мусиш бути на нашому безкоштовному воркшопі. Тут ти матимеш змогу познайомитися із учасниками в інтерактивній формі; ознайомитися із форматом завдань і стратегії їх виконання; поговорити про топові помилки випускників 2021 року і як їх уникнути; пройти безкоштовне тестування рівня знань із кожним учасником, щоби знати, який формат навчання буде найоптимальнішим; отримати класні призи, – кажуть у школі.

Які ж подарунки? Безкоштовний гайд із найкращими ресурсами з підготовки до ЗНО; місячний абонемент на участь у Speaking club; доступ до навчальної платформи зі серіалами та фільмами англійською.

Хто проводить: Яна Бузаш, дипломована і міжнародно-сертифікована спеціалістка, яка вже 4 роки готує учнів до складання ЗНО.

Реєструйтеся за телефоном: +380 (99) 521 21 78, адже кількість місць обмежена.

Усі події пройдуть в мовній школі «Поліглот», по вулиці Фединця, 47 (ТЦ «УЖ» 4 поверх).

Varosh

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