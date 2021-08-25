Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Life

Англійська для співбесіди на роботу, ЗНО та тестів: інтенсивний вересень від «Поліглота»

25 Серпня 2021 152

Мовна школа «Поліглот» запланувала три змістовні та максимально корисні події на вересень. Чому ми анонсуємо їх уже зараз? Тому що радимо зареєструватися заздалегідь і бути спокійним за те, що ви точно потрапите на навчання.

Job interview Workshop for IT specialists
4 вересня

– Як успішно пройти інтерв’ю англійською мовою і влаштуватися в інтернаціональну компанію? Як говорити англійською так, щоби вас розуміли іноземці? Як не боятися говорити про свої сильні сторони і професійні якості? Що варто казати на інтерв’ю, а про що не слід? Про все це ми поговоримо на нашому Job interview workshop для IT-спеціалістів, – кажуть у «Поліглоті».

План воркшопу:

Poliglot September 1

Кожному учаснику воркшопу мовна школа дарує місячний абонемент на участь у Speaking club, підбірку топ-запитань і відповідей на співбесіді, доступ до навчальної платформи зі серіалами та фільмами англійською.

Хто проводить: Тетяна Криволапова, дипломована спеціалістка, яка близько 4 років викладає англійську IT-спеціалістам.

Зареєструватися можна за телефоном: +380 (99) 521 21 78 або ж на сайті www.polyglot.org.ua.

Тестування рівня знань із керівником «Поліглота»
6-9 вересня

– Знання англійської – це більше, ніж шкільні домашні завдання чи розуміння граматики. Це вимога сучасності, безліч можливостей розвитку та допомога у здійсненні мрій. Якщо ви досі шукаєте місце, де ваша дитина нарешті заговорить англійською, вам варто звернутися в «Поліглот», адже ми на ринку з 2008 року і щороку випускаємо учнів, які здають ЗНО з найвищими результатами, успішно складають Кембриджські іспити, беруть участь в міжнародних програмах обміну і живуть яскравим життям із англійською, – переконують у мовній школі.

gal-120939
gal-120946

Тільки з 6 по 9 вересня, в «Поліглоті», всі охочі зможуть пройти тестування рівня знань із керівником закладу – Ольгою Лапчук, вчителькою в третьому поколінні, з 15-річним досвідом роботи, засновницею «Поліглота» і фанаткою якісної освіти. Вона не тільки проведе тестування із вашою дитиною і визначить оптимальну форму навчання, а й дасть вам вичерпні відповіді стосовно програми і навчального процесу.

Аби зареєструвати вашу дитину на тестування, телефонуйте за номером +380 (99) 521 21 78.

ЗНО-воркшоп
11 вересня

– Якщо ти плануєш здавати ЗНО з англійської, ти мусиш бути на нашому безкоштовному воркшопі. Тут ти матимеш змогу познайомитися із учасниками в інтерактивній формі; ознайомитися із форматом завдань і стратегії їх виконання; поговорити про топові помилки випускників 2021 року і як їх уникнути; пройти безкоштовне тестування рівня знань із кожним учасником, щоби знати, який формат навчання буде найоптимальнішим; отримати класні призи, – кажуть у школі.

Які ж подарунки? Безкоштовний гайд із найкращими ресурсами з підготовки до ЗНО; місячний абонемент на участь у Speaking club; доступ до навчальної платформи зі серіалами та фільмами англійською.

Poliglot September 5

Хто проводить: Яна Бузаш, дипломована і міжнародно-сертифікована спеціалістка, яка вже 4 роки готує учнів до складання ЗНО.

Реєструйтеся за телефоном: +380 (99) 521 21 78, адже кількість місць обмежена.

Усі події пройдуть в мовній школі «Поліглот», по вулиці Фединця, 47 (ТЦ «УЖ» 4 поверх).

Varosh

На правах реклами

0 #
# IT # англійська мова # англійська мова в Ужгороді # ЗНО # мовна школа # поліглот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Як ужгородка Вікторія Юрченко втілює творчу мрію – видала казку про Кіру і готує трилогію

Тамара Готра тестує BMW X3 і розповідає про те, як здавала на водійські права в США та які місця на Закарпатті її вразили 

Як з’їздити в Чорногорію самостійно і скільки це коштує: Досвід Varosh

FLTR: Як дві сестри відкрили в Ужгороді шоурум професійної косметики