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Життя

Куди вступити після 9 класу: які професії можна опанувати в закарпатських училищах

22 Травня 2024 35

Багатьом українським родинам незабаром доведеться ухвалювати важливі рішення стосовно майбутнього дітей: залишатися в школі чи вступати до “профтеху”? З одного боку знайомі вчителі та звична система, з іншого — можливість опанувати професію.

Varosh вивчив сайти всіх закарпатських училищ, щоб полегшити процес вибору потенційним вступникам і їхнім батькам.

Спойлер: у професійно-технічних навчальних закладах Закарпатської області можна опанувати професії з усіх сфер, де регулярно є багато (за даними Work.ua) вакансій.

У таблиці ми зібрали всі спеціальності та навчальні заклади, у яких можна вступити, щоб отримати диплом за обраним напрямком.

Якщо ж вас цікавлять конкретні навчальні заклади, то нижче ви знайдете інформацію про кожне училище Закарпаття.

Більшість із них має застарілі сайти, проте на кожному є розділ “Абітурієнту” чи “Вступнику” з посиланням на електронну заяву для вступу.

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Ужгородський центр професійно-технічної освіти

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Які спеціальності можна опанувати:

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є. Тут можуть жити під час навчання іногородні здобувачі освіти, а також учні з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Особливості: з 2017 року на базі Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» працює шостий в Україні і перший на Закарпатті навчально-практичний центр “Sniezka”.

Сайт: https://www.dnzucpto.com.ua/

Ужгородське вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету 

Які спеціальності можна опанувати:

Для випускників 9 класу цей заклад пропонує навчання за двом спеціальністями — “Швачка, кравець” та “Перукар (перукар-модельєр, візажист”. 

Навчання за обома спеціальностями триває 3 роки. Решта напрямків доступна лише для тих, хто має повну середню освіту.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://uvku.uz.ua/

Вище професійне училище № 3 м.Мукачево

gal-231960
gal-231948
gal-231954
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Які спеціальності можна опанувати:

У результаті можна отримати такі професії:

Гуртожиток: Є.

Особливості: “Тісна співпраця із соціальними партнерами ТДВ „Мукачівський машинобудівний завод”, ДП “Нубіус Україна”, УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”, приватним сектором сформувала запит на створення у 2022 році нової освітньої платформи – навчально-практичного центру металообробних професій ENGINEERING CENTER, — йдеться в описі на сайті училища. — Основними векторами діяльності центру є наближення освітнього простору до реалій виробництва, пропагування сучасних технологій у машинобудівній галузі.

Для формування стійких знань та навичок, що допоможуть комфортно почувати себе у професії, освітній простір було оснащено сучасними верстатами з числовим програмним керуванням, що характеризуються високою точністю, продуктивністю, забезпечують високий коефіцієнт використання матеріалу i високу продуктивність, дозволяють виготовляти вироби для власних потреб, а також виконувати замовлення підприємств різних форм власності міста, регіону”.

Сайт: https://vpu3.org.ua/

Мукачівський центр професійно-технічної освіти

gal-231990
gal-231978
gal-231984

Які спеціальності можна опанувати:

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є

Особливості: “У 2022-2023 навчальному році професійна підготовка з професій: швачка, перукар (перукар-модельєр), кухар, кондитер, електрогазозварник проводиться за дуальною формою навчання, — йдеться в описі на сайті центру. — Це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується в освітньому закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві. Після випуску учні, які навчалися за дуальною формою, вже знають та вміють працювати з технікою, розуміють усі технологічні процеси та мають досвід взаємодії з досвідченими фахівцями підприємств”.,

Сайт: https://mcpto.org.ua/

Мукачівський професійний аграрний ліцей імені М.Данканича

gal-232002
gal-232014
gal-232008

Які спеціальності можна опанувати:

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://agrolicey.uz.ua/

Свалявський професійний будівельний ліцей

gal-232026
gal-232020
gal-232032
gal-232044

Які спеціальності можна опанувати:

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://liceumsv.at.ua/ (незахищений, слід наполягати на тому, щоб перейти за цим посиланням).

Хустський професійний ліцей

Які спеціальності можна опанувати:

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://khustproftekh.uz.ua/

Хустський професійний ліцей сфери послуг

gal-231972
gal-231966

Які спеціальності можна опанувати:

Випускникам 9 класів цей заклад пропонує лише спеціальність “Кравець”, яку тут можна опанувати за 1,5 року.  

Особливості: “Важливим напрямом у розвитку КЗ «Хустський ПЛСП» ЗОР є впровадження дуальної форми навчання, що означає паралельне навчання в закладі освіти та на виробництві, — йдеться в описі на сайті ліцею. — За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє здобувачам освіти не лише ознайомитися з виробництвом, але й засвоїти прийоми та навички на робочих місцях підприємства”.

Гуртожиток: Є.

Сайт: http://www.liceum.in.ua/

Берегівський професійний ліцей сфери послуг

Берегівський професійний ліцей сфери послуг

Які спеціальності можна опанувати:

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://www.bplsp.com.ua/

Міжгірський професійний ліцей

gal-232062
gal-232080
gal-232074
gal-232068

Які спеціальності можна опанувати:

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://mpl.com.ua/

Перечинський професійний ліцей

gal-232166
gal-232160
gal-232172

Які спеціальності можна опанувати:

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://ppl-13.uz.ua/

Тячівський професійний ліцей

gal-232178
gal-232184
gal-232190

Які спеціальності можна опанувати:

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://tyachivlicey.com.ua/ 

Білківський професійний аграрний ліцей

gal-232196
gal-232202

Які спеціальності можна опанувати:

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://dptnz.com/ 

Вище професійне училище № 34 м. Виноградів

 

gal-232226
gal-232214
gal-232220

Які спеціальності можна опанувати:

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://vpu34vin.com.ua/

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВСТУПУ?

Загальний список необхідних документів виглядає так:

1) Документ про освіту (оригінал);

2) Медична довідка (ф. 086-0);

3) 8 фотокарток розміром 3х4;

4) Довідка з місця проживання та склад сім’ї (оригінал);

5) Паспорт/ ІD-картка (копія);

6) Довідка про місце реєстрації (копія);

7) Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Проте, звісно, все залежить від того, чи маєте ви право на пільги, страховий стаж, висновок медико-соціальної експертної комісії або інші документи, які можуть вплинути на процес вступу чи вже безпосередньо навчання.

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Катерина Майборода, Varosh

Фото з сайтів навчальних закладів

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Катерина Майборода

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# 9 клас # абітурієнт # випускники # коледж # ліцей # освіта # училище

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