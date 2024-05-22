Куди вступити після 9 класу: які професії можна опанувати в закарпатських училищах

Багатьом українським родинам незабаром доведеться ухвалювати важливі рішення стосовно майбутнього дітей: залишатися в школі чи вступати до “профтеху”? З одного боку знайомі вчителі та звична система, з іншого — можливість опанувати професію.

Varosh вивчив сайти всіх закарпатських училищ, щоб полегшити процес вибору потенційним вступникам і їхнім батькам.

Спойлер: у професійно-технічних навчальних закладах Закарпатської області можна опанувати професії з усіх сфер, де регулярно є багато (за даними Work.ua) вакансій.

У таблиці ми зібрали всі спеціальності та навчальні заклади, у яких можна вступити, щоб отримати диплом за обраним напрямком.

Якщо ж вас цікавлять конкретні навчальні заклади, то нижче ви знайдете інформацію про кожне училище Закарпаття.

Більшість із них має застарілі сайти, проте на кожному є розділ “Абітурієнту” чи “Вступнику” з посиланням на електронну заяву для вступу.

Ужгородський центр професійно-технічної освіти

Які спеціальності можна опанувати:

Слюсар зі складання металевих конструкцій, електрозварник ручного зварювання;

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;

Слюсар з механоскладальних робіт, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;

Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник.

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є. Тут можуть жити під час навчання іногородні здобувачі освіти, а також учні з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Особливості: з 2017 року на базі Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» працює шостий в Україні і перший на Закарпатті навчально-практичний центр “Sniezka”.

Сайт: https://www.dnzucpto.com.ua/

Ужгородське вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету

Які спеціальності можна опанувати:

Для випускників 9 класу цей заклад пропонує навчання за двом спеціальністями — “Швачка, кравець” та “Перукар (перукар-модельєр, візажист”.

Навчання за обома спеціальностями триває 3 роки. Решта напрямків доступна лише для тих, хто має повну середню освіту.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://uvku.uz.ua/

Вище професійне училище № 3 м.Мукачево

Які спеціальності можна опанувати:

Електроніка (2 роки)

Телекомунікації та радіотехніка (1,5 року)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (1,5 року)

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (1 рік)

У результаті можна отримати такі професії:

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів;

Контролер радіоелектронної апаратури та приладів;

Верстатник широкого профілю;

Оператор верстатів з програмним керуванням;

Офісний службовець (бухгалтерія);

Адміністратор;

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;

Монтажник систем вентиляції кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації;

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин;

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

Гуртожиток: Є.

Особливості: “Тісна співпраця із соціальними партнерами ТДВ „Мукачівський машинобудівний завод”, ДП “Нубіус Україна”, УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”, приватним сектором сформувала запит на створення у 2022 році нової освітньої платформи – навчально-практичного центру металообробних професій ENGINEERING CENTER, — йдеться в описі на сайті училища. — Основними векторами діяльності центру є наближення освітнього простору до реалій виробництва, пропагування сучасних технологій у машинобудівній галузі.

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Для формування стійких знань та навичок, що допоможуть комфортно почувати себе у професії, освітній простір було оснащено сучасними верстатами з числовим програмним керуванням, що характеризуються високою точністю, продуктивністю, забезпечують високий коефіцієнт використання матеріалу i високу продуктивність, дозволяють виготовляти вироби для власних потреб, а також виконувати замовлення підприємств різних форм власності міста, регіону”.

Сайт: https://vpu3.org.ua/

Мукачівський центр професійно-технічної освіти

Які спеціальності можна опанувати:

Швачка,

Столяр будівельний, паркетник;

Кухар, кондитер;

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів.

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є

Особливості: “У 2022-2023 навчальному році професійна підготовка з професій: швачка, перукар (перукар-модельєр), кухар, кондитер, електрогазозварник проводиться за дуальною формою навчання, — йдеться в описі на сайті центру. — Це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується в освітньому закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві. Після випуску учні, які навчалися за дуальною формою, вже знають та вміють працювати з технікою, розуміють усі технологічні процеси та мають досвід взаємодії з досвідченими фахівцями підприємств”.,

Сайт: https://mcpto.org.ua/

Мукачівський професійний аграрний ліцей імені М.Данканича

Які спеціальності можна опанувати:

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорія «С»);

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»), спюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія “С*);

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://agrolicey.uz.ua/

Свалявський професійний будівельний ліцей

Які спеціальності можна опанувати:

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж та електроустаткування;

Електрогазозварник, слюсар зі складання металевих конструкцій;

Маляр, штукатур;

Швачка, кравець;

Адміністратор, портьє;

Слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів;

Столяр будівельний, паркетник.

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://liceumsv.at.ua/ (незахищений, слід наполягати на тому, щоб перейти за цим посиланням).

Хустський професійний ліцей

Які спеціальності можна опанувати:

Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, газозварник;

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів;

Монтажник гіпсокартонних конструкцій, штукатур, маляр;

Електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://khustproftekh.uz.ua/

Хустський професійний ліцей сфери послуг

Які спеціальності можна опанувати:

Випускникам 9 класів цей заклад пропонує лише спеціальність “Кравець”, яку тут можна опанувати за 1,5 року.

Особливості: “Важливим напрямом у розвитку КЗ «Хустський ПЛСП» ЗОР є впровадження дуальної форми навчання, що означає паралельне навчання в закладі освіти та на виробництві, — йдеться в описі на сайті ліцею. — За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє здобувачам освіти не лише ознайомитися з виробництвом, але й засвоїти прийоми та навички на робочих місцях підприємства”.

Гуртожиток: Є.

Сайт: http://www.liceum.in.ua/

Берегівський професійний ліцей сфери послуг

Які спеціальності можна опанувати:

Кухар,

Швачка, кравець;

Пекар, кондитер .

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://www.bplsp.com.ua/

Міжгірський професійний ліцей

Які спеціальності можна опанувати:

Кухар, офіціант;

Швачка, вишивальник;

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник;

Слюсар з ремонту автоколісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів;

Виробник художніх виробів з дерева.

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://mpl.com.ua/

Перечинський професійний ліцей

Які спеціальності можна опанувати:

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів;

Швачка, кравець;

Столяр будівельний, тесляр;

Слюсар із складання металевих конструкцій, електрогазозварник.

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://ppl-13.uz.ua/

Тячівський професійний ліцей

Які спеціальності можна опанувати:

Кухар, офіціант (3 роки);

Столяр, тесляр (3 роки);

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж (3 роки);

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (2,5 року);

Секретар керівника (організації, підприємства, установи), адміністратор (2,5 року).

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://tyachivlicey.com.ua/

Білківський професійний аграрний ліцей

Які спеціальності можна опанувати:

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник;

Електрогазозварник, рихтувальник кузовів;

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорія “С”).

Навчання за всіма цими спеціальностями триває 3 роки.

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://dptnz.com/

Вище професійне училище № 34 м. Виноградів

Які спеціальності можна опанувати:

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіс-адміністратор (2,5 року);

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Касир (в банку). Адміністратор (3,5 року);

Тракторист — машиніст c/г виробництва (категорії “А1”, “А2”, “В1”). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії “С” (3,5 року);

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів категорії “С” (3 роки);

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів (3 роки);

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів категорії “С” (3 роки).

Гуртожиток: Є.

Сайт: https://vpu34vin.com.ua/

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВСТУПУ?

Загальний список необхідних документів виглядає так:

1) Документ про освіту (оригінал);

2) Медична довідка (ф. 086-0);

3) 8 фотокарток розміром 3х4;

4) Довідка з місця проживання та склад сім’ї (оригінал);

5) Паспорт/ ІD-картка (копія);

6) Довідка про місце реєстрації (копія);

7) Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Проте, звісно, все залежить від того, чи маєте ви право на пільги, страховий стаж, висновок медико-соціальної експертної комісії або інші документи, які можуть вплинути на процес вступу чи вже безпосередньо навчання.

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Катерина Майборода, Varosh

Фото з сайтів навчальних закладів

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Катерина Майборода