“Зростати разом з дитиною”: як Я Сям та My School стали простором для розвитку та навчання сотень дітей

10 років тому в Ужгороді з’явився маленький простір, у якому дитинство мало право бути справжнім — без надлишкових обмежень, із повагою до особистості, з теплом, яке відчувається без слів. Саме так розпочалася історія садочка Я Сям, який згодом виріс у повноцінну школу та ліцей — My School.

Сформували середовище, де зручно дітям, спокійно батькам і цікаво педагогам — Неля та Ілля Голіни. Їхній шлях — приклад партнерства, де освіта стає родинною справою, а школа — точкою росту.

Неля — психологиня за освітою та покликанням. Ілля — стратег та ідейний двигун. Їхнє партнерство — це поєднання глибокого розуміння й бачення розвитку всієї системи. Вони почали з власного батьківського досвіду, але поступово сформували підхід, де кожна дитина — це особистість зі своїм темпом, потребами й унікальністю.

Перші кроки: коли народилася ідея

— Пам’ятаєте той момент, коли вперше подумали: “Ми хочемо створити свій простір для дітей”?

Неля: Пам’ятаю це дуже чітко. Це був складний період. Я перебувала в декреті — у стані, коли відчуваєш себе нереалізованою і як жінка, і як професіонал. Віддаєш усю себе дітям, а потім раптом усвідомлюєш: ти вже не розумієш, хто ти і ким хочеш бути далі. Але точно знаєш — щось потрібно змінювати.

Тоді Ілля сказав: «Давай створимо простір для дітей, у якому ти зможеш працювати як психолог і педагог, а наші діти — бути поруч».

Ця думка буквально витягла мене з того стану. І саме з цієї розмови почалася історія, яка сьогодні має назву “Я Сям” та “My School”.

— Що було першим поштовхом — професійний досвід, ваша дитина, спільна ідея?

Неля: Для мене все почалося з бажання ожити. Хотілося знову відчувати рух — що я кудись прямую, щось створюю, у чомусь беру участь. Робота з дітьми завжди була мені близькою. Я часто повторюю: саме вони навчили мене жити по-справжньому. Завдяки спілкуванню з ними я навчилася бути відкритою до світу.

Ілля: Ідея створити простір для дітей народилася із любові та підтримки, із бажання, щоб робота і життя доповнювали одне одного, а не заважали. Щоб материнство не виключало професію, а ставало її частиною.

— Ілля, яка була ваша роль на старті і надалі?

Ілля: Спочатку я просто хотів підтримати Нелю. Думав: допоможу їй розпочати, а потім спокійно повернусь до своїх планів. Але центр розвитку почав рости, і батьки все частіше просили зробити вже повноцінний садок. Я бачив, як Неля напружилася від цього, бо садок це вже інший рівень: ліцензії, документи, відповідальність за освіту дітей.

Я вірив у неї. Бачив, як все виходить, яку довіру їй дарують батьки. І вирішив підштовхнути — допомагав у всьому, щоб цей садок з’явився. Добре пам’ятаю переломний момент: ми вже відкрили перший садочок, і я приходив туди, бачив, як діти з радістю біжать до мене, хочуть спілкуватися. У ті миті я зрозумів: ця справа дає мені величезне задоволення. І тоді я вирішив: чому б не залишитися й не розвивати це далі як серйозний проєкт? З того моменту ми з Нелею почали повноцінно працювати разом і масштабувати справу.

Коли сім’я стає основою школи

— Ви самі — батьки. Якими були ваші очікування від освіти для своєї дитини?

Неля: Ми прагнули створити простір, у якому дитина не просто “перебуває”. Там, де їй дають можливість досліджувати, помилятися, відкривати нове й вчитися діяти самостійно — навіть якщо іноді це означає впасти і підвестися знову.

Назва «Я Сям» теж з’явилася дуже символічно. Її підказав наш тоді дворічний син. У якийсь момент він наполіг: «Я сям!» — коли намагався щось зробити без допомоги. І тоді ми зрозуміли: це і є суть нашої концепції. Ми чуємо дитину, даємо їй простір і право діяти самостійно. Саме це стало основою всього, що ми будуємо досі.

«Я сям!» — ці два слова дитини стали назвою і філософією всього проєкту.

Від садочка до ліцею: історія росту

— Садочок “Я Сям” був першим кроком. Коли і чому ви вирішили: “Хочемо школу”?

Неля: Так, усе почалося з центру розвитку “Я Сям”, який згодом виріс у садочок. Потім з’явилася школа, а сьогодні вже маємо ліцей.

Але, щиро кажучи, у нас не було амбіцій одразу відкривати школу чи будувати ліцей. У нас була інша амбіція — робити щось дуже якісне, особливе. А вже рухали нами батьки.

Якби не було запиту, не було б і сенсу відкривати щось нове. Бо для нас це не просто бізнес, а місія. Допомога сім’ям. І поки батьки приходили і казали: “Відкрийте, ми будемо з вами” — ми рухалися далі. Тому рішення відкрити школу, а потім і ліцей, фактично ухвалили не ми, а ті родини, які зверталися до нас і залишалися з нами.

— Чи є у вас діти, які пройшли з вами шлях від садочка до ліцею?

Неля: Так, такі діти є. Вони прийшли до нас у «Я Сям», коли їм було два-три роки. Виростали разом із нашим простором: були малюками в садочку, згодом — школярами, а сьогодні — вже ліцеїсти, учні 6–7 класів.

Це неймовірно — бачити, як змінюються діти, спостерігати результат. Кожен із них — окрема особистість, зі своїм темпом і характером. Але разом вони формують зовсім інший тип мислення, якщо порівнювати з класами, де діти долучалися пізніше. Вони більше запитують, глибше аналізують, не бояться помилятися, відкриті до діалогу, мислять іноді навіть по-філософськи.

Це вже сформований колектив з особливим світоглядом. І коли спостерігаєш таку цілісність, розумієш: усе було не дарма. Це дуже надихає й дає сили рухатися далі.

Цінності, які не змінюються

— Які принципи та ідеї були фундаментальними з самого початку?

Неля: З першого дня для нас було важливо давати дітям можливість відчути, спробувати, прожити досвід. Ми хотіли створити простір, куди хочеться повертатися. Де цікаво, безпечно й не страшно помилятися. Найбільше цінуємо живий інтерес — коли дитина запитує, пробує, ризикує. Саме така атмосфера була основою тоді й залишається нею зараз.

— Чим ваша школа, на вашу думку, особлива — навіть порівняно з іншими прогресивними приватними закладами?

Неля: Ми стараємось бути кращими, давати дітям усе, що можемо. Постійно аналізуємо, що працює, що можна зробити ще краще. Вивчаємо досвід світу, дивимося, що варто додати сюди — і створюємо цей простір так, щоб дітям було добре.

Мені не хочеться говорити штампами з маркетингових презентацій, що ми «особливі» чи «унікальні». Я скажу чесно: ми просто дуже стараємось.

Поруч із дитиною — поруч із батьками

— Ви часто кажете, що ваша школа — не тільки про дітей, а й про батьків. Чому це для вас важливо?

Неля: По-перше, тому що ми самі — батьки і дуже добре розуміємо, як це — коли ти зайнятий, коли тебе розриває між роботою, домашніми справами і бажанням просто провести час із дитиною.

Тому наша школа — це ще й про комфорт для батьків. Це про те, що ти привів дитину вранці в одне місце — і знаєш, що вона там у безпеці. Що вона повчилася, що в неї є друзі, любов і підтримка від педагогів, що вона смачно і корисно поїла, погуляла і навіть сходила на гуртки.

І чи не найголовніше — що вона виконала домашнє завдання. І тоді ввечері ти забираєш щасливу дитину і можеш просто залишитися татом чи мамою.

Ми хочемо, щоб ввечері ви просто були батьками. А не контролерами зошитів і розвізниками по гуртках.

Для нас важливе і харчування дітей. Ми принципово не дозволяємо фудкорти на території школи — скільки б підприємців не зверталося з пропозиціями. Навіть якщо це могла б бути додаткова монетизація, додатковий заробіток для школи — це наша принципова позиція. У нас немає кіосків, де діти могли б купувати некорисні солодощі. І це ж не тільки про здоров’я — це ще й економія чималого бюджету для родин. Наші діти ростуть без потреби у всьому цьому «сміттєвому» харчуванні — і це теж частина нашої підтримки сімей.

Двоє за одним кермом

— Бути разом у проєкті – це виклик чи привілей? Як ви це відчуваєте?

Неля: Це водночас і привілей, і виклик. Привілей — бути поруч із тим, хто розуміє найглибше й завжди підтримає. А виклик — у щоденному балансі: ми різні, з власними емоціями й переживаннями. Але саме через це зростаємо — кожен окремо й разом.

Нас часто питають про партнерство — як це, працювати разом? Ми вважаємо це перевагою, бо обоє «в темі», розуміємо, що відбувається в житті один одного, чим живе кожен. І водночас у нас є свої зони відповідальності — ми не заважаємо, а підсилюємо одне одного.

— Хто за що відповідає у вашій команді? Є чіткий розподіл?

Неля: Просто кажучи: Ілля відповідає за бізнес, я — за навчання. Він займається фінансами, стратегією, розвитком, я — концепцією, програмами, командами.

Та насправді ми обидва залучені в усі процеси. Поруч — сильна команда керівників, з якою ухвалюємо рішення разом.

— Як тримаєте баланс між роботою і сім’єю, коли проєкт – це і життя, і місія?

Неля: Ніяк. Ми просто відстежуємо, що з нами відбувається, і коли вже «too much», прямо кажемо одне одному: “Стоп. Зараз ми вимикаємо робочі розмови, лягаємо, дивимось фільм – і не говоримо про роботу”. І тільки так. Інакше ніяк.

Баланс – це постійний процес.

— Що найбільше цінуєте одне в одному як у партнерах по справі?

Неля: Для мене Ілля – гуру безстрашності. Людина, яка йде вперед, навіть якщо важко, і тягне за собою. А ще Ілля – неймовірний стратег. Він бачить наперед, у деталях, те, про що інші ще навіть не здогадуються.

Ілля: А для мене Неля – неймовірний професіонал і лідер, який вміє відчувати людей, будувати команду навколо себе.

10 років позаду — що далі?

— Чи змінилася ваша мрія за цей час? Про що мрієте зараз — для школи, для себе, для команди?

Неля: Зараз у нас, мабуть, немає якихось грандіозних «великих мрій». Є постійний рух: ми вдосконалюємо те, що вже працює, додаємо нові рішення, дивимось, куди нас веде життя і що підказує досвід. Це не стрибки заради стрибків — це спокійне, але впевнене зростання. Ми уважно слухаємо батьків, команду, дивимось на потреби дітей — і це формує наші наступні кроки.

— Якими ви хочете бачити випускників My School? З якими якостями, візією, цінностями?

Неля: Це питання зараз одне з найважливіших для нас. Є ліцей, є учні, які невдовзі стануть випускниками — і ми не хочемо, щоб після школи вони залишалися на роздоріжжі.

Наші випускники мають виходити з розумінням себе: своїх сильних сторін, напрямку розвитку, власної траєкторії — не лише навчальної, а й кар’єрної та особистісної.

Навчання має вести не просто до знань, а до усвідомлення. Ми хочемо, щоб за дверима школи їх уже чекав перший крок — і чітке розуміння, куди й навіщо далі.

— Якби ви мали сказати одне речення, яке передає суть “Я Сям” і My School, що б це було?

Неля: Це про «я». Це про «моє». Про особистість. Про те, що мене тут чують, мене тут бачать, знають, що мені потрібно – і дають мені це. Це простір, де кожен важливий.

— Що дає вам найбільше натхнення — і після 10 років не зупиняєтесь?

Неля: Відповідь дуже проста. Просто прийдіть до нас у школу чи садочок і побудьте там хоча б пів години. Ви відчуєте цю живу атмосферу, цю енергію.

Коли за вікном творяться такі речі, що здається світ зійшов з розуму, ти заходиш сюди й заземлюєшся. Чуєш сміх, щирі голоси дітей, як вони підбігають, обіймають тебе. І в цей момент розумієш: світ живий, він рухається далі. Життя існує, воно продовжується. І саме це дає сили йти далі, щоб продовжувати це життя, що б не відбувалося довкола.

Сміх, дитячі обійми, голоси — ось що заряджає й тримає цю історію вже 10 років.

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