З Києва до Мюнхена: як дістатися до Німеччини автобусом

Мюнхен — це справжнє серце Баварії. Місто поєднує старовинну елегантність, технологічний прогрес та дружню атмосферу, чим і вабить гостей з різних куточків світу. Тут легко відчути культуру, доторкнутися до історії та познайомитися з віковими німецькими традиціями. Все, що відділяє вас від цих мальовничих земель — це автобус Київ Мюнхен. Вибирайте зручну дату, бронюйте квиток і прямуйте у відпустку, відрядження чи вікенд.
Перше, що спадає на думку, коли згадується Мюнхен, це архітектура старого міста. Центральна площа Marienplatz запрошує послухати дзвони знаменитої Ратуші. Картинна галерея, Frauenkirche та Мюнхенська резиденція — місця, які зачарують любителів історії та мистецтва.
Навіть проста прогулянка місцевими вулицями — це вже гарантовані враження та чудовий настрій, можливість завітати на чашку кави або порцію ковбасок з тушкованою капустою.
Ще одна причина відвідати Мюнхен — легендарний фестиваль пива Oktoberfest, який збирає мільйони туристів щороку. Планувати поїздку на нього варто за 6–9 місяців. Інакше шансів на квитки та вільне житло не буде.
Неможливо бути в Баварії та не згадати про легендарного виробника авто. Якщо ви не фанат марки BMW, то все одно варто завітати в BMW Welt та BMW Museum — рай для шанувальників машин та інновацій або просто цікава інформація про автопром. Ну і звісно ж Deutsches Museum — найбільший технічний музей у світі, який неможливо обійти за день чи два.
Найзручніший спосіб дістатися з України до Німеччини сьогодні — це міжнародні автобусні перевезення. Зокрема, ви можете скористатися послугами спеціалізованої компанії Benz Express. Перевізник має щотижня 3 рейси до Мюнхена та у зворотному напрямку. Автобуси відправляються з Харкова, Полтави, Києва, Житомира, Рівного та Львова. Забронювати квиток можна:
Навіть оплату квитка ви можете провести онлайн через сервіс безпечної оплати, щоб підтвердити поїздку. Тобто не потрібно стояти в черзі на вокзалі або в касі, боятися, що папірець загубиться — все дуже зручно та доступно.
Шлях з Києва до Мюнхена — це близько 1700 км та 27 годин в дорозі. На пасажирів Benz Express чекають:
Всі рейси обслуговують досвідчені водії з великим досвідом роботи, які добре знають специфіку міжнародних перевезень, швидко орієнтуються в найрізноманітніших ситуаціях.
