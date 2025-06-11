Цієї весни ювелірний дім Kochut представив колекцію «Цвітіння часу». Вона поєднує японську філософію з філігранною українською роботою. Створена у вдосконаленій техніці мокуме ґане, ця колекція говорить про минущість, вагу миті та силу внутрішнього спокою.

Метал делікатно декорується візерунком, подібним до текстури дерева з віковими кільцями. Сама ж серія наштовхує на роздуми про те, що справжнє — завжди в моменті, тут і зараз.

У виробах Kochut переплітаються природа та ремесло, давні техніки — із сучасною естетикою, філософія — з особистими історіями. Кожна річ — маленька медитація, запрошення подивитися на себе, своє життя, свій шлях.

Бренд давно відомий своїм унікальним почерком, увагою до деталей і сміливими ідеями. Але ця колекція — особлива. Вона виросла не з трендів, а із внутрішньої тиші. З потреби нагадати: краса — в процесі, сенс — у глибині, і тільки те, що зроблене з душею, має шанс пережити час.

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Varosh зустрівся з одним із засновників бренду Юрієм Кочутом в Ужгороді. Тут знаходиться офіс компанії, шоурум і виробництво. Здійснили невеличку екскурсію творчим простором, поговорили про колекції, ексклюзивні прикраси, народження ідей. Kochut – справжня самобутня історія поза часом.

Відчути час на дотик

Для того, щоб краще зрозуміти колекцію «Цвітіння часу», її потрібно розглядати повільно, спокійно, милуватися деталями. Один за одним Юрій Кочут обережно дістає зі стенду обручки та браслети. Потрапляючи у сонячні промені, метал оживає, переливається та грає гранями.

— Зверни увагу на форму, плавні лінії, те, як один метал переплітається з іншим, як кожен виріб доповнює один одного. Який мелодійний танець, гармонія. Ця колекція натхненна японською філософією. «Цвітіння часу» — така традиція в Японії, концепція споглядання світу відповідно до конкретної пори. Вона закликає зупинитися, поспостерігати за природою, зловити мить, насолодитися тим, як розкривається квітка. Важливо пригальмувати, подумати про нематеріальне, найцінніше. І цю мить ми наважилися закарбувати в ювелірних виробах, аби потім можна було відчути її на дотик, — розповідає автор.

В Україні ювелірний дім Kochut перший і поки що єдиний працює в техніці мокуме ґане, інтерпретувавши та вдосконаливши її виконання. Дослівно термін перекладається як «дерево з металу». Техніку винайшли стародавні японські майстри самурайських мечів і вона залишалася невідомою для європейців аж до ХІХ ст. Один із секретів техніки – переплетіння тонких листів різних металів. Вони повинні сплавитися, але не розплавитися повністю, створюючи особливий непередбачуваний візерунок.

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15 років тому, експериментуючи з матеріалами, брати-ювеліри Кочути поєднали у своїх виробах золото і срібло. Далі почали вдосконалюватися, все більше заглиблюючись у процес та японську філософію…

Довершеність у деталях

Кожному виробу колекції «Цвітінні часу» відповідає певна японська концепція. Вона змушує не тільки милуватися довершеністю форм, а й замислюватися, шукати відповіді на світоглядні запитання.

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— В гонитві за примарними ілюзіями часто людина не помічає головного – те, що щастя можна відчути тут і зараз. Японська філософія ґрунтується на багатьох вченнях, які досліджують гармонію життя. «Юторі» — одна із таких концепцій, дослівно перекладається як «кімната в твоїй голові». Це місце для душевного спокою, свободи дій, мислення, медитацій та простір, де можна знайти тишу. Про це наші прикраси, — каже Юрій, обертаючи в руках пару вишуканих сережок «Юторі».

Цільний браслет «Енсо» інтерпретує позначку в дзен-буддизмі як символ переродження та внутрішнього «Я». На замку прикраси – стильне кочутівське лого у вигляді літери «К».

Обручка «Тенно» розповідає про тиху велич на світанку та спокій океану у своїй глибині. В ній – рівновага та шлях, сила, гармонія, що народжують величність і красу.

Жіноча і чоловіча обручки «Кадо» — «шлях пісні» та споглядання краси. Невимушена істина про квітку та її пелюстки. Краса – це не фініш, а шлях, де шлях – головний союзник та рушійна сила до руху вперед.

Так, одна за одною, окремі елементи колекції, неначе пази, складаються в єдину об’ємну картину японської мудрості.

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Коли оживає метал

— Про Мокуме я готовий розповідати годинами, але краще один раз побачити, — тепер Юрій Кочут підходить до іншого стенду, який демонструє тонкощі японської техніки. — Мені захотілося поділитися з нашими шанувальниками дивовижним процесом, як метал перетворюється на особливу прикрасу. Тож я придумав стенд, що відтворює всі етапи виготовлення виробу від початку до завершення. Ось брусок зі срібла і золота. До цього це були просто холодні матеріали, які ми спекли. І тут починається магія. Метали взаємодіють, народжуючи унікальний малюнок. Далі брусок скручується в циліндр, затим у ньому з’являється проріз, ось він уже розширений і наприкінці готова каблучка. Поглянь, жодна лінія не перетинається. Це складно, дорого і унікально водночас. Моє задання – створювати красу, щоб кожна людина могла там побачити щось своє, із задоволенням носила виріб, милувалася й раділа.

До всього у своїй роботі брати Кочути підходять фундаментально. Користуючись просторовою уявою, ретельно продумують не тільки самі прикраси, а й подарункові скриньки, футляри для зберігання. Навіть стенд для колекцій попросили розробити ужгородського дизайнера Мар’яна Стегуру. Він виготовлений вручну із дерева у вигляді будиночків. Конструктор дозволяє розкладати елементи, щоразу створюючи нові конфігурації. Все – аби ще більше підкреслити красу ювелірного виробу.

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Прикраси як особливі моменти

Юрій зізнається, що його команда не веде гонитву за кількістю, не ставить за мету регулярні випуски колекцій прикрас. Збираються вони поступово, без поспіху, дуже виважено. Набагато ефективніше спрямовувати творчу енергію на незалежний виріб або індивідуальне замовлення. Таким чином ювелірний дім Kochut пише свою унікальну історію, не обмежуючи волі та польоту фантазії. Традиційними металами у виробах є біле та червоне золото, травлене й оксидоване срібло, платина. А от для оздоби використовуються найрізноманітніші коштовні камені. Якось каблучку прикрасив навіть справжній метеорит.

— Колекція «Цвітіння часу» почала створюватися задовго до того, як стала колекцією. 5 років тому я придумав ось цю каблучку, — Юрій показує вишукану прикрасу у техніці Мокуме із темно-синім сапфіром. — Вона названа на честь японської імператриці Кодзюн, яка правила 74 роки. Прикраса про жінок, які залишаються в історії і чоловічих серцях. Є варіації цієї каблучки з діамантом, але на мою думку, сапфір їй також дуже личить.

Індивідуальні прикраси залишають спогад про особливі моменти в житті, карбують емоцію, яка повертається щоразу, як одягаєш такий виріб. І це матеріальне втілення ефемерного, що забираєш із собою на роки.

Про силу України

Бренд Kochut мовою ювелірного мистецтва доносить світу історію боротьби України. На початку повномасштабного вторгнення у співпраці з АТ «Антонов» відбулася презентація точної мініатюри найбільшого літака АН-225 «Мрія», якого зруйнували ворожі ракети. Та не знищити українську мрію. Копію літака, відтвореного дизайнерами-ювелірами, як символ мужності і незламності, тепер можна носити у вигляді підвіски на грудях або біля серця на лацкані піджака як брошку чи значок.

Наразі ювелірний дім готується до офіційної презентації підвіски і статуетки, натхненної легендарною київською скульптурою «Батьківщина-Мати». Прикраса втілює дух української незалежності та нагадує, що люди самі можуть змінювати сьогодення й наближати перемогу спільними справами.

— Ідея цієї прикраси виникла несподівано, коли я гуляв із сином у парку, — ділиться Юрій Кочут. — Мені захотілося донести до більшості людей думку про те, що цей пам’ятник – про стійкість України. Він є символом жінки-берегині, захисниці. Постамент розвернутий до Москви і повідомляє, що будь-який ворог, який зазіхне на нас, буде знищений.

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До статуетки розроблена спеціальна скринька. Її кришка виконана з кришталю у вигляді куполу, який нагадує ранкове українське небо у тумані. Тьма розвіюється під сонячними променями. Згідно із задумкою, так само зникнуть важкі часи для України. А поки що – достатньо зняти кришку і побачити Батьківщину-Мати у всій красі – сильну, впевнену, водночас ніжну і тендітну. Гарне світле майбутнє України обов’язково настане, — запевняє автор.

Патріотичну ювелірну символіку від Kochut доповнюють шеврони та колекція тризубів. З кожної прикраси частина прибутку перераховується на потреби військових підрозділів та благодійні фонди.

На благодійному аукціоні срібну підвіску від братів Кочутів продали за 70 тис. грн.

Справа, непідвладна штучності

Ідей щодо нових прикрас у Юрія ще багато. Трохи повагавшись, на наше прохання він погодився показати особистий альбом з ескізами, де олівцем замальовані вже реалізовані вироби та ті, що поки в задумках. Тут варіанти форм, ліній, завитки, а також справжні інженерні креслення з математично точними розрахунками.

Ось у розробці моносережка. Лев у зубах тримає кільце, як дверний молоток кнокер. Естетично красива прикраса водночас промовляє, що перед тим як щось говорити людині, спитайте у неї, чи хоче вона чути вашу думку. Така моносережка, за задумом, буде трансформером, однак над нею ще потрібно попрацювати.

В цеху можна побачити, як ідеї оживають та втілюються в реальні прикраси. Над кожним виробом 35 майстрів трудяться вручну, відтворюючи повний цикл – від шматка металу до полірування готового виробу. Філігранна робота людини, як і сотні років тому, не передбачає технологічності. Хіба станки та спеціальні інструменти на сьогодні трохи вдосконалилися.

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Юрій Кочут каже, що не боїться конкуренції зі Штучним Інтелектом. Бо наскільки б довершеною не була машина, вона не зможе створити головного – душі авторського ювелірного виробу.

— ШІ — класний інструмент, якому можна делегувати якісь відносно нескладні технічні завданняна. Але коли треба зробити щось з душею, він не справляється, як би ти детально не описував завдання. Це щось на енергетичному рівні, в мудрості людських поколінь, що недоступно холодним машим…

З асортиментом ювелірних прикрас від Kochut можна ознайомитись на сторінках у соціальних мережах: Інстаграм та Фейсбук.

Адреса шоуруму в Ужгороді: вул. Українська, 16, т. +380 97 560 53 36

Лариса Липкань, Varosh

Фото надані ювелірним домом Kochut