Яке осіннє жіноче взуття — must have для гардеробу

Осінь диктує свої правила моди та вносить корективи в тренди. Окрім привабливого та стильного зовнішнього вигляду, взуття на цю пору має бути:

водостійким, щоб витримати дощі;

достатньо теплим, але не викликати надмірного виділення поту;

вільно пропускати повітря до стопи;

простим у догляді, щоб швидко позбутися вуличного бруду.

Для цього варто вибирати моделі з натуральної та штучної шкіри, гуми та комбінації матеріалів з потрібними властивостями. Підбір фасону, дизайну та забарвлення осіннього взуття залежить лише від власних уподобань та стилю в одязі, а найкращий вибір моделей за доступними цінами можна знайти в ROZETKA.

Витонченість та елегантність

Взуття в класичному стилі завжди залишається актуальним та стильним. Багато жінок вибирають ботильйони на підборах. Так називають черевики, що облягають стопу, а за довжиною халяви доходять до щиколоток або середини литок. Також цьому фасону притаманний круглий або гострий носок, іноді трохи подовжений. Халява може бути суцільною, на шнурках або із застібкою-блискавкою.

В інтернет-магазині https://rozetka.com.ua/ua/genskie-botiloni/c4634705/ можна знайти ботильйони різного дизайну та забарвлення. Розрізняють такі підбори:

шпильки;

рюмки;

цеглинки.

Тим, хто віддає перевагу комфорту та швидкості пересування, виробники пропонують моделі на стійкому квадратному або трапецієвидному каблуку, низькому та плоскому. А також є сучасні ботильйони на платформі, з тракторною підошвою. Завдяки приляганню верхньої частини вони добре сидять на нозі та виглядають елегантно.

Ще одна популярна класична модель — челсі. Її характерні риси:

довжина до щиколотки або початку литки;

відсутність застібок;

наявність еластичної гумової вставки для зручності взування.

Класичні челсі мають тонку та гладку підошву з невеликим плоским каблуком на всю ширину пятки, а також закруглений та злегка подовжений носок. Сучасні моделі відходять від стандартів, тому можуть мати масивну підошву, іноді з протекторами, високий квадратний каблук та носок різної форми.

Зручність та практичність

Кросівки посідають важливе місце в осінньому жіночому гардеробі. Зараз їх поєднують не лише з одягом у спортивному стилі, але й з класичними плащами, тренчами та пальто. Універсальними є моделі в ретро-стилі — на рівній підошві середньої товщини з верхньою частиною із замші або шкіри, на шнурках, у спокійних базових кольорах. Футуристичні спортивні моделі, зроблені із сучасних синтетичних матеріалів, з фігурною підошвою та яскравим різнокольоровим забарвленням краще придбати для тренувань або одягу у відповідному стилі.

Конкуренцію кросівкам складають жіночі кеди. Вони мають універсальний силует, що пасує майже до будь-якого одягу, навіть ділового. Текстильний верх для осінніх моделей виробники замінюють шкіряним або замшевим. Можливе також утеплення зсередини флісом або штучним хутром.

На правах реклами