Як вибрати якісний мультитул для військових завдань?

У складних польових умовах кожна дрібниця може стати вирішальною. Саме тому військові — як досвідчені, так і новобранці — приділяють велику увагу вибору спорядження. Один із найбільш універсальних і корисних інструментів у рюкзаку чи на поясі солдата — це мультитул. Але не будь-який. Для військових завдань потрібен справді якісний, витривалий і продуманий до деталей інструмент. У цій статті ми розберемо, на що звертати увагу при виборі, які функції є обов’язковими, та які моделі заслужено вважаються бойовими перевіреними.

Чому мультитул — це must have для військових?

Мультитул — це компактний інструмент, що поєднує в собі функції ножа, плоскогубців, викрутки, напилка, ножиць, іноді навіть гайкового ключа, кусачок, інструментів для чищення зброї та багато іншого. У ситуаціях, коли немає змоги дістати повноцінний інструмент, він рятує. Дозволяє швидко усунути поломку, відкрити коробку з боєприпасами, обрізати дріт, зачистити ізоляцію, відремонтувати спорядження або навіть надати першу допомогу.

У військових умовах кожна секунда має значення. І кожна грамота в спорядженні — це додаткове навантаження. Саме тому мультитул повинен бути не тільки функціональним, але й легким, ергономічним, надійним.

Основні критерії вибору військового мультитула

1. Матеріал і міцність конструкції

У польових умовах інструмент може зазнавати ударів, падати на асфальт, бруд, пісок, воду чи сніг. Тому корпус повинен бути виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, бажано з додатковим антикорозійним покриттям (наприклад, оксидування або DLC).

Важливо, щоб усі інструменти фіксувалися в робочому положенні. Якщо ніж або викрутка складається під навантаженням — це ризик травм, а в бою це може бути критично.

2. Наявність базових та спеціалізованих функцій

Для військових базові функції включають:

гострий ніж (краще — як серрейторний, так і прямий);

плоскогубці з кусачками;

викрутки під різні біти;

інструменти для обслуговування зброї (наприклад, шило, шкребок, інструмент для протирання каналу ствола);

важливо: можливість роботи з однією рукою.

Додатково можуть бути корисними:

інструмент для зняття ізоляції;

напилок (особливо — по металу);

ножиці;

молоток або твердий торець для забивання.

3. Сумісність з амуніцією

Ідеальний мультитул має спеціальні кліпси або кобуру, що дозволяють кріпити його до розвантаження, MOLLE-системи або на пояс. У бою не можна дозволити собі копирсатися в рюкзаку в пошуках інструмента.

4. Можливість заміни елементів

У якісного пристрою кусачки, біти, леза — змінні. Це збільшує термін служби інструмента та дозволяє підтримувати його в бойовій готовності.

5. Вага та габарити

Надто важкий мультитул — це зайве навантаження, надто маленький — незручний у роботі. Оптимальна вага — 250–350 г. Розмір — щоб поміщався в долоню, але дозволяв комфортно працювати в тактичних рукавичках.

Перевірені бренди

Одним із найвідоміших виробників мультитулів для військових є Leatherman — американський бренд, що давно зарекомендував себе як еталон якості та функціональності. Зокрема, модель Leatherman MUT EOD створена спеціально для саперів та армійців: вона має інструменти для обслуговування зброї, обробки детонаторного шнура, бітотримач, ударний елемент, шкребки для чищення та інші продумані функції (більше інструментів можна знайти в огляді за посиланням — https://leatherman.in.ua/leatherman-mut-eod.-dlia-viiskovykh-i-ne-tilky/). Водночас MUT EOD добре підходить для роботи з екіпіруванням, технікою та в побутових ситуаціях — це справді універсальний польовий інструмент.

Проте Leatherman — не єдиний варіант. На ринку є кілька брендів, які теж пропонують гідні рішення:

Gerber (особливо MP600, StrongArm, Center-Drive) — мають хорошу репутацію серед американських військових, зручні у користуванні однією рукою;

(особливо MP600, StrongArm, Center-Drive) — мають хорошу репутацію серед американських військових, зручні у користуванні однією рукою; SOG (наприклад, PowerAccess або PowerLock) — вирізняються зручним механізмом передачі зусиль, гарно працюють у рукавичках;

(наприклад, PowerAccess або PowerLock) — вирізняються зручним механізмом передачі зусиль, гарно працюють у рукавичках; Victorinox — хоча більше асоціюються з «швейцарськими ножами», деякі моделі мають якісну збірку і зручні для тилових завдань чи медиків;

— хоча більше асоціюються з «швейцарськими ножами», деякі моделі мають якісну збірку і зручні для тилових завдань чи медиків; NexTool і Ganzo — бюджетні, але міцні варіанти з достатнім функціоналом для нескладних польових задач.

Незалежно від бренду, головне — щоб мультитул відповідав вашим завданням. Не всі дорогі інструменти підходять під конкретні потреби. Підбирайте модель з урахуванням спеціалізації: саперу — одне, зв’язківцю — інше, медикам — зовсім інше. І завжди перевіряйте, чи зручно ним користуватись у польових умовах, у рукавичках, уночі на дотик.

Практичні поради:

Не женіться за кількістю функцій. Ліпше менше, але якісно. Якщо половиною функцій ви не будете користуватись — це зайва вага.

Зважайте на свою спеціалізацію. Парамедику важливі ножиці, пінцет і доступ до засобів першої допомоги. Саперу — інструмент для роботи з вибухівкою. Стрільцю — можливість чистити зброю та швидко ремонтувати екіпірування.

Завжди тримайте мультитул в одному і тому ж місці. Це дозволить у критичній ситуації дістати його інстинктивно, без пошуків.

Оглядайте пристрій після кожного виходу. Очистити, змастити, перевірити фіксатори — звичка, що продовжить життя вашому інструменту.

Підсумки

Якісний мультитул — це не розкіш і не “іграшка”, а один з інструментів, що може врятувати життя. Вибираючи його, варто зважати не лише на популярність бренду, а й на реальні потреби та умови використання. Найкращий мультитул — це той, який завжди під рукою, працює в будь-яких умовах і виконує саме ті функції, які вам справді потрібні.

Якщо ви шукаєте інструмент, здатний витримати навантаження бойових умов, працювати у пилу, бруді, воді та холоді — обирайте свідомо. І тоді навіть у найважчих ситуаціях ви будете мати надійного помічника, який не підведе.