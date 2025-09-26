Як підприємець може уникнути штрафів завдяки одній розмові з бухгалтером

В процесі ведення бухгалтерії підприємці мають справу з великою кількістю вимог ПКУ, правил, нюансів. Кожен платіж треба правильно внести в облік, звіт – подати вчасно та в затвердженому бланку, податок – сплатити на вірні реквізити і теж у свій термін. А ще є ПДВ з щомісячною звітністю, кадровий облік з розрахунком зарплат і утриманням зборів, РРО та ін.

Після реєстрації ФОП повинен вирішити, як організувати ведення бухгалтерії – вести всю документацію та виконувати обов’язки перед податковою самостійно чи залучати спеціаліста. Найбільший ризик – це самотужки виконувати всі завдання:

Оформлювати первинні документи з дотриманням вимог щодо реквізитів та ін.

Вносити в облік всі доходи (та витрати, якщо це необхідно).

Своєчасно подавати декларації в податкову з сумами доходів і податків.

Розраховувати, сплачувати у встановлені терміни ПДФО, ЄП, військовий збір, ЄСВ, ПДВ, акциз.

Вести кадрову документацію, якщо у ФОП є наймані працівники.

Відповідати на запити податкової, розбиратися в актах перевірок.

Виконувати інші обов’язки, покладені на підприємця ПКУ та законодавством.

Податкова вимагає чіткого дотримання абсолютно всіх правил і норм. А якщо знаходить порушення – нараховує штрафи. Тому в будь-якій складній ситуації потрібно негайно звертатися по допомогу – кращим рішенням стане консультація бухгалтера, який має необхідні знання, досвід ведення обліку в певній сфері.

В яких випадках може знадобитися консультація бухгалтера

Допомога спеціаліста дасть можливість ФОП не лише розібратися в певних нюансах і тонкощах, але захистити бізнес від штрафів, боргів, пені. Оптимальний варіант – регулярно звертатися до фахівця по консультацію, щоб своєчасно дізнаватися про нововведення, зміни в законах і ПКУ, оптимізувати податки, виправляти помилки.

Фахівець може провести експрес-аналіз бухобліку, перевірити кабінет платника податків на порталі ДПС на предмет наявності всіх звітів, відсутності боргів перед державою. Навіть якщо в деклараціях є помилки чи якісь вимоги не виконані – самостійне їх виправлення дасть змогу уникнути повністю чи знизити суму штрафу.

Часто підприємці звертаються до спеціалістів відразу після реєстрації ФОП – щоб дізнатися про всі правила ведення бухгалтерії, навчитися використовувати спеціальні сервіси, попередити появу проблем в обліку. Фахівець розкаже про основні вимоги, тонкощі, типові помилки, які роблять початківці, та вбереже від штрафів.

Коли бухгалтерська консультація необхідна терміново

Але є ситуації, в яких підприємцю може знадобитися термінова допомога. І тоді виручить консультація бухгалтера онлайн. Коли точно треба негайно звертатися до фахівця:

В разі отримання запиту від ДПС чи ППР через виявлені порушення. Якщо в електронному кабінеті нараховані штрафи. При самостійному виявленні помилки в декларації чи сумі податку. В ситуації протермінування строків подання звітності, перерахунку податків.

Досвідчений бухгалтер не просто допоможе усунути системні помилки, але може захистити від значних штрафів. Наприклад, в разі отримання ППР потрібно дуже ретельно розібратися в суті вказаних порушень, знайти всі норми й пункти ПКУ, на які посилається податкова. Нерідко буває так, що ДПС безпідставно нараховує штрафи і рішення можна оскаржити.

Також не обійтись без допомоги, якщо ФОП планує змінити систему, групу чи потребує оптимізації оподаткування. Обов’язково варто перевірити облік перед закриттям бізнесу, проконсультуватися з фахівцем щодо подання ліквідаційної звітності.

Переваги онлайн-консультування

Звернення до фахівця онлайн наразі є найбільш популярним форматом. Підприємцю не треба витрачати час на поїздку в офіс, а спеціаліста можна вибрати будь-якого – не лише того, що живе в тому ж місті, регіоні.

Для зв’язку використовують будь-які зручні засоби – месенджери, відео-дзвінки й зустрічі в ZOOM, телефон, електронна пошта. Клієнт може самостійно визначити зручний для нього формат і поспілкуватися зі спеціалістом в комфортній атмосфері.

Зазвичай онлайн-консультації коштують дешевше, ніж офлайн – через відсутність чи зниження адміністративних витрат для фахівця, економію часу. Проте зберігаються всі гарантії, актуальні для офлайн-зустрічі – укладення договору на надання послуг, гарантія дотримання конфіденційності та ін.

Для отримання максимальної користі від консультації варто шукати фахівця, що працює з ФОПами потрібної ніші, сфери. До спілкування потрібно підготувати необхідні документи, список питань, а під час консультування – записувати важливі дані.

На правах реклами