Як підприємець може уникнути штрафів завдяки одній розмові з бухгалтером

В процесі ведення бухгалтерії підприємці мають справу з великою кількістю вимог ПКУ, правил, нюансів. Кожен платіж треба правильно внести в облік, звіт – подати вчасно та в затвердженому бланку, податок – сплатити на вірні реквізити і теж у свій термін. А ще є ПДВ з щомісячною звітністю, кадровий облік з розрахунком зарплат і утриманням зборів, РРО та ін.
Після реєстрації ФОП повинен вирішити, як організувати ведення бухгалтерії – вести всю документацію та виконувати обов’язки перед податковою самостійно чи залучати спеціаліста. Найбільший ризик – це самотужки виконувати всі завдання:
Податкова вимагає чіткого дотримання абсолютно всіх правил і норм. А якщо знаходить порушення – нараховує штрафи. Тому в будь-якій складній ситуації потрібно негайно звертатися по допомогу – кращим рішенням стане консультація бухгалтера, який має необхідні знання, досвід ведення обліку в певній сфері.
Допомога спеціаліста дасть можливість ФОП не лише розібратися в певних нюансах і тонкощах, але захистити бізнес від штрафів, боргів, пені. Оптимальний варіант – регулярно звертатися до фахівця по консультацію, щоб своєчасно дізнаватися про нововведення, зміни в законах і ПКУ, оптимізувати податки, виправляти помилки.
Фахівець може провести експрес-аналіз бухобліку, перевірити кабінет платника податків на порталі ДПС на предмет наявності всіх звітів, відсутності боргів перед державою. Навіть якщо в деклараціях є помилки чи якісь вимоги не виконані – самостійне їх виправлення дасть змогу уникнути повністю чи знизити суму штрафу.
Часто підприємці звертаються до спеціалістів відразу після реєстрації ФОП – щоб дізнатися про всі правила ведення бухгалтерії, навчитися використовувати спеціальні сервіси, попередити появу проблем в обліку. Фахівець розкаже про основні вимоги, тонкощі, типові помилки, які роблять початківці, та вбереже від штрафів.
Але є ситуації, в яких підприємцю може знадобитися термінова допомога. І тоді виручить консультація бухгалтера онлайн. Коли точно треба негайно звертатися до фахівця:
Досвідчений бухгалтер не просто допоможе усунути системні помилки, але може захистити від значних штрафів. Наприклад, в разі отримання ППР потрібно дуже ретельно розібратися в суті вказаних порушень, знайти всі норми й пункти ПКУ, на які посилається податкова. Нерідко буває так, що ДПС безпідставно нараховує штрафи і рішення можна оскаржити.
Також не обійтись без допомоги, якщо ФОП планує змінити систему, групу чи потребує оптимізації оподаткування. Обов’язково варто перевірити облік перед закриттям бізнесу, проконсультуватися з фахівцем щодо подання ліквідаційної звітності.
Звернення до фахівця онлайн наразі є найбільш популярним форматом. Підприємцю не треба витрачати час на поїздку в офіс, а спеціаліста можна вибрати будь-якого – не лише того, що живе в тому ж місті, регіоні.
Для зв’язку використовують будь-які зручні засоби – месенджери, відео-дзвінки й зустрічі в ZOOM, телефон, електронна пошта. Клієнт може самостійно визначити зручний для нього формат і поспілкуватися зі спеціалістом в комфортній атмосфері.
Зазвичай онлайн-консультації коштують дешевше, ніж офлайн – через відсутність чи зниження адміністративних витрат для фахівця, економію часу. Проте зберігаються всі гарантії, актуальні для офлайн-зустрічі – укладення договору на надання послуг, гарантія дотримання конфіденційності та ін.
Для отримання максимальної користі від консультації варто шукати фахівця, що працює з ФОПами потрібної ніші, сфери. До спілкування потрібно підготувати необхідні документи, список питань, а під час консультування – записувати важливі дані.
