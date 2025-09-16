Вже 17 років у мовній школі “Polyglot” допомагають дітям і дорослим опановувати іноземні мови та розвиватися у навчанні та кар’єрі, відкривати світ, втілювати найсміливіші задуми. З часу заснування школа виросла кількісно і якісно: від орендованого класу — до трьох офісів в Ужгороді й Мукачеві, а число учнів перевищило 7 тисяч. Понад 40 із них склали престижні іспити та підтвердили рівень володіння мовою.

Засновниця і керівниця школи Ольга Лапчук пройшла через різні випробування з часу відкриття навчального центру в 2008 році: стартувала без інвестицій, вела бізнес у партнерстві і без, долала виклики пандемії та повномасштабного вторгнення. Попри відтік кадрів, непродуктивну конкуренцію, закриття груп, освоєння онлайн-освіти з нуля їй вдалося зберегти якість викладання на найвищому рівні. Допомогло цьому вміння багато працювати, постійно розвиватися, вірити у власну справу і не здаватися в період криз.

Паралельно з розвитком “Polyglot” збільшувалася й сім’я Ольги. Зараз із чоловіком виховують трьох дітей, які вільно володіють англійською — навіть найменший Тимофій у свої два роки вимовляє слова рідною та іноземною мовами.

У цьому інтерв’ю говоримо з засновницею школи про те, як відкрити освітній бізнес та не розчаруватися, чому в Ужгороді немає ком’юніті власників мовних шкіл, чи потрібно виховувати дитину як білінгва, а ще — про відновлення літнього табору “Polyglot” та ціну чесного бізнесу.

Від втрачених заощаджень — до відкриття першого класу

— Ольго, яким був початок власної справи, коли виникла ідея відкрити школу?

— Ідея школи з’явилася під час перебування у США за програмою “Au Pair”. Перед тим як поїхати, я працювала в державних школах та навчалася заочно в університеті, тому що в родині не було можливості оплачувати денне навчання. Це був той час, коли англійська стала обов’язковою з першого класу. Старші вчителі з досвідом боялися нововведень, тому мене взяли на роботу в школу в рідному селі. Мама — також вчителька англійської мови, і брат вже вчився на англійській філології, тож мені довірили викладати з першого курсу. Але робота в державній школі — це дуже складно. Я була змушена працювати в кількох школах, аби заробляти кошти й оплачувати навчання. Вдома проводила ще й індивідуальні уроки. Ввечері навчалася сама, а на вихідних, іноді на тиждень і більше, їздила в Ужгород на заїзди і сесії. Так витримала кілька років.

Їздила до США також за програмою “Work and Travel”, а після участі в “Au Pair” остаточно зрозуміла, що вже не повернуся працювати вчителькою в село, бо хочу іншого життя для себе і майбутніх дітей. У Штатах я мала можливість навчитися в місцевому коледжі на спеціальності бізнес, управління, маркетинг та працювала нянею, збирала гроші на свою мрію. У нашій сім’ї не було надлишку коштів, тож про власний бізнес годі було й мріяти — я знала, що маю розраховувати на власні сили.

— Після повернення до України одразу почали втілювати мрію?

— Я заробила певну суму грошей, а після приїзду вирішила вкласти в інший бізнес, щоб накопичити більшу суму на відкриття школи. Інвестувала в квадратні метри, які потім мали продатися у вигляді квартири, а я — отримати вкладення з відсотками. Але почалася світова криза, будівництво “заморозили” і я залишилася ні з чим…

— Як знайшли в собі сили рухатися далі?

— В мене вже не було грошей, тому почала шукати роботу. Єдине, що вміла, — викладати англійську, тому написала від руки оголошення й розклеїла їх по Ужгороду. Також попросилася до подруги пожити в неї місяць. Невдовзі мені подзвонила перша учениця, з якою досі спілкуюся, — зараз вона живе в Ірландії і навчається в місцевому університеті. Потім ще одна учениця, далі наступна. Викладала вдома в учнів, ще й пішки до них ходила, бо не вистачало грошей на маршрутку. Це був корисний досвід, щось нове для мене. Пригадую, вартість уроку становила 25 гривень. Але фінансів все ж не вистачало, я й далі жила в подруги, тому вирішила влаштуватися в мовну школу. Мене прийняли, та оскільки це було літо, сказали почекати до вересня. Я тиждень подумала і вирішила не чекати.

Ми сиділи з подругою на Петефі, як сьогодні пам’ятаю. Я сказала їй: “Крісті, відкриймо свою школу! Я буду з дітьми працювати, а ти з дорослими”. І так ми стали підприємицями. У нас не було грошей на відкриття, тому позичили дві тисячі гривень у її мами і в мого брата. На ці гроші взяли в орен

ду приміщення на Швабській. А стільчики орендували в іншій мовній школі — “Неємії”.

Здавалося б, це дрібні моменти, не варті уваги, але це те, завдяки чому в нас вийшло. Якби нам не дали тоді стільці, то не було б можливості їх купити. Ми придбали користований офісний стіл та б/у комп’ютер і принтер за смішні гроші. І так відкрили перший наш клас.

Починали семестр із 37 учнями, а сьогодні їх близько 300

— Хто прийшов до вас на навчання тоді, та як змінювалася кількість учнів?

— На перший семестр ми набрали 37 охочих — дітей і дорослих. І це було багато, бо нас ще ніхто не знав. Ми були без грошей і досвіду в бізнесі, але дуже мотивовані! На ентузіазмі їздили до Львова на перші конференції, купували книжки. Звичайно, для цього використовували якісь мінімальні заощадження від індивідуальних уроків. Потім почали їздити на навчання, хотіли стати більш досвідченими.

Школа спочатку називалася “English for you”. Через 7 років після відкриття моя бізнес-партнерка виїхала з України та продала мені свою частку. Згодом я відкрила філію школи у іншій частині міста, таким чином ми уже були присутні у центрі міста — на Фединця, та на Капушанській. Сьогодні в нас приблизно 300 студентів: 200 дітей та 100 дорослих. Працюють 10 вчителів.

— Які мови пропонували на початку і зараз?

— Спочатку тільки англійську. Приблизно за чотири роки відкрили також угорську, бо на неї був попит: у жителів Закарпаття, предки яких проживали тут під час угорської окупації, з’явилася можливість отримати угорський паспорт, для чого було потрібно і знання мови. Наша школа була в топі з надання таких послуг. Працювали 4 вчителі угорської, а кількість учнів, що вивчали цю мову, практично дорівнювала кількості охочих вчити англійську.

З часом додали німецьку — корпоративну і групову. Потім — польську, чеську, словацьку. Сьогодні всі мови країн-сусідок на паузі. Вчителі виїхали за кордон, дехто в декретній відпустці. В Ужгороді відчутний брак кадрів, не можемо перезапустити ці напрямки.

Зараз маємо групи англійської і німецької. “Polyglot” відвідують діти від 4-х років, школярі молодшої шкільної ланки, підлітки, дорослі. Також є корпоративна англійська та підготовка до міжнародних іспитів. Взагалі підготовка до іспитів зараз один із найуспішніших наших напрямків. Близько 40 учнів склали такі іспити та підтвердили рівень володіння мовою.

— Чи можна скласти іспит у вашій школі під час війни?

— Зараз ми відновлюємо можливість складати в нас. В Україні запрацював Grade Education Centre — авторизований екзаменаційний центр. Ми співпрацювали з ними до початку повномасштабної війни. Тож невдовзі складати іспити Cambridge English, які підтверджують рівень володіння англійською, можна буде у “Polyglot”.

Адаптивні й сучасні методики, серед яких основна — комунікативна

— Які методики використовуєте для навчання?

— Ми дуже адаптивні, гнучкі, сучасні. Я не можу сказати, що ми тільки в одному напрямку працюємо. Бо основне, що використовуємо, — це індивідуальний підхід. Є різні запити і мотивуючі фактори, які допомагають учням досягати їхніх цілей. Тому ми адаптовуємося, щоб забезпечити потреби і досягти кращого результату.

Використовуємо комунікативну методику. Звісно, на заняттях дітки ліплять, малюють, танцюють, але це тільки допоміжні засоби для мотивації. Основний фокус — це англійська, адже учні мають насамперед багато говорити. Мої діти — найкращий приклад, що ця методика працює. Старші говорять без проблем англійською, не мають мовного бар’єра.

Дуже популярний курс “Genki English” — для 6-7-річок. Перше слово в перекладі з японської на українську означає “Веселий”. За цією методикою діти швидко навчаються читати за 2 місяці, бо вона допомагає вивчити не букви, а звуки. Це працює, я перевірила на своїй дитині, яка вже в 7 років читала різні книги.

— Яка тривалість для уроку оптимальна, та скільки разів на тиждень потрібно відвідувати мовну школу, щоб це було ефективно?

— У середньому наші учні навчаються годину, 45 хвилин — дошкільнята. Але тривалість може бути більшою — 1,5 і 2 години, — все залежить від мети. У групі підготовки до іспитів тривалість уроку збільшується, щоб встигнути до дати складання. Двічі на тиждень оптимально відвідувати школу для дітей, адже потрібен час для інших гуртків, дитина має розвиватися фізично, емоційно. Такий підхід є базовим і для дорослих, а якщо потрібен швидкий результат — дорослі займаються і по 4 рази на тиждень.

— Чи мали досвід роботи зі складними випадками, коли дитина або дорослий не могли вивчити мову?

— Була в нас така історія, але завершилася вона позитивно. Перші, напевно, два роки дитина не мала результатів у вивченні, виходила з класу — і все забувала. Але мама стабільно приводила її і платила за рік наперед. Я знаю, як це бути мамою кількох дітей, і як це складно тримати все у фокусі. І мама з цією дитиною змогли! Дитина закінчила школу, отримала свій міжнародний кембридзький сертифікат із підтвердженим рівнем В2.

Насправді у вивченні мови все залежить від цілі. Якщо людина хоче вивчити мову для себе, то не вийде, бо вона здасться, коли буде погана погода, труднощі на роботі та інші проблеми. А коли є конкретно сформульована мета — вивчити мову для професії, навчання, вийти заміж тощо — то досягне успіхів.

— Цього року ви відновили літній табір, що колись був популярний. Чи задоволені теперішнім результатом?

— До пандемії в нас діяли класні мовні табори, з насиченою програмою. У першому з них діти весело вивчали англійську протягом 4 годин. Тоді я познайомилася з великою кількістю дітей, які потім стали моїми учнями. Після першого табору майже усі учасники записались на навчання у Polyglot. Ці діти залишили один із найбільших позитивних спогадів у моєму серці. Коли бачимося в місті, завжди обіймаємося. Сьогодні вони вже мають своїх дітей, дехто за кордоном проживає.

Цього року ми перезапустили літній табір. Це була своєрідна пробна версія, але виявилося, що вчителі й учні отримали дуже класний досвід. У відсотковому співвідношенні було більше дітей з міста, не наших учнів. Звичайно, є що покращувати, аналізувати, змінити на наступний рік, але хочемо продовжувати.

“Одна з моїх сильних сторін — це те, що я завжди багато працювала, йду до кінця і не здаюся”

— Які кризові періоди довелося пройти за 17 років роботи?

— Після 2014 року в нас почався відтік кадрів… Пригадую, кожні три місяці звільнялися люди і їхали за кордон. У мене був такий рік, що з десяти вчителів шість звільнилося. Загалом близько 40 фахівців виїхало за кордон за період моєї роботи. Це дуже сумно. Коли почалася повномасштабна війна, 70% вчителів виїхали в перший день.

— Як ви втримали бізнес за таких складних умов?

— Була якась мінімальна фінансова подушка, тому що ковід перед тим “з’їв” майже всі заощадження. Тоді, в розпал пандемії, ніхто не був готовий до онлайн-навчання, особливо в маленьких містах. В нас взагалі не було онлайн-навчання. Школу відвідувало майже 350 учнів. І 75% з них не повірили в онлайн-навчання. Пригадую, як щодня мені приходили листи з відмовами. Мені допомогла, напевно, віра. Одна з моїх сильних сторін — це те, що я завжди багато працювала, йду до кінця і не здаюся. І навіть коли дуже важко, я можу пройти ці стадії смутку, але віра в те, що ти робиш, є ключовою.

— На цьому базується філософія вашої школи?

— Так, і на якісних знаннях. Ми вирізняємося підходом — постійно проводимо моніторинг нашої роботи, а також тестування учнів раз на 4-6 тижнів, результати якого надсилаємо батькам. Маємо дуже теплі відносини з нашими учнями, батьками та в колективі викладачів. У нас хороша взаємодія. Ми добре співпрацюємо, поважаємо, чуємо один одного. І, відповідно, теж передаємо це своїм учням. У нас філософія поєднується з бажанням зробити так, аби всім було добре, комфортно, — і дітям, і вчителям. Кожен повинен отримувати те, за чим прийшов.

Ще одна цінність — безперервне навчання для вчителів. Це наші внутрішні тренінги й воркшопи про комунікацію з клієнтами, роботу з батьками і дітьми, про методику тощо.

Досвід онлайн-освіти та непродуктивна конкуренція

— Повернімося до часів пандемії. Як ви перевели школу в онлайн-формат?

— Пам’ятаю, що сиділа дуже засмучена, розчарована на сходах маминого будинку, бо не мала досвіду онлайн-занять. Забрала дітей у село, тому що в Ужгороді не можна було вийти навіть у подвір’я. І мені трапилася реклама мовної школи “Прогрес” Анни Романишиної. На той час вона вже перевела свою школу в онлайн і готова була ділитися досвідом. Я зрозуміла, що це саме те, що потрібно. З того часу пройшла всі можливі курси Ані для налагодження онлайн-навчання, роботи з корпоративними студентами. І можу чітко сказати, що це та людина, яка допомогла мені систематизувати процеси та перезапустити систему роботи з колегами і з клієнтами.

Це відбувалося під час моєї третьої вагітності і було непросто, бо я пролежала практично всю вагітність. Але після змін “Polyglot” запрацював як самостійний організм, з мудро розподіленими обов’язками між колегами. Я додала кілька нових позицій у штаті, і це мені дозволяє зараз займатися трьома дітьми і бізнесом одночасно.

Після того зрозуміла, що проблеми — це шлях до розвитку. Раніше так не думала, але це правда. Коли ти падаєш дуже низько, розумієш, що можеш залишитися на місці і відставати, або, ніби на пружині, вистрибуєш.

— Досвід онлайн-навчання допоміг у період війни?

— Та ні, я не була готова до періоду війни… Люди не хотіли навчатися взагалі, були розчаровані, не знали, як їм будувати життя. Навчання стояло на паузі, напевно, якийсь місяць-два. Я навіть і не думала, що це буде актуально, поки клієнти самі не почали писати: “Повернімо англійську, будь ласка! Ми хочемо вчитися, нам треба позитив! Ми не можемо без англійської! Хоча б дві години в тижні будуть позитивом прикрашені…”. Тому ми зрозуміли, що треба запускати навчання. Це було складно, тому що вчителі роз’їхалися, довелося шукати нових. Дехто залишився в онлайні. Одна з наших ключових працівниць, старший вчитель Тетяна, не проживає в Ужгороді, але продовжує виконувати дуже багато функцій, відповідає за корпоративний напрямок, а також напрямок підготовки до іспитів. Також викладачка Ліля, не проживає в Ужгороді і проводить онлайн-заняття. Є вчителька Тетяна з Харкова, яка працює в Ужгороді. Інші вчителі місцеві.

— Відчуваєте конкуренцію в Ужгороді?

— Я вважаю, ми не конкуренти, а колеги. І мені дуже шкода, що в Ужгороді не налагоджені взаємовідносини між мовними школами. Я підтримую зв’язок тільки з Олею власницею школи “Бенефіт” та Марією з Ordimary School. Вважаю, що всі ми можемо бути корисними один одному. Необхідні зустрічі, якісна комунікація, бо тоді народжуються ідеї до покращення і змін. Кожен може щось для себе знайти, почерпнути певний досвід. Зараз немає цього ком’юніті, кожен сам за себе. І, звичайно, був такий період, коли багато моїх на той час працівників відкривали свої мовні школи. Вони крали, не побоюся цього слова, мої навчальні матеріали, напрацювання, базу клієнтів та відкривали свої школи, але згодом так і закривалися.

Та є і протилежні приклади: Олена Гаджега, викладачка “Polyglot”, яка росла з нами, прийшла працювати ще в студентські роки, з часом стала керівницею філії в Мукачеві. Вона пройшла всі етапи, була дуже відкрита до навчання, до змін, і я сама запропонувала їй таке кар’єрне зростання. Мукачівський “Polyglot” зараз найкраща школа в Мукачеві.

Щоб дитина говорила англійською, потрібно сприятливе середовище та безперервне навчання

— У вихованні своїх дітей ви впровадили білінгвізм?

— Я не можу сказати, що я впроваджувала білінгвізм. Це вийшло природно через те, що я хочу, аби мої діти говорили англійською, щоб їм було комфортно жити в такому суспільстві, де без англійської не обійтися. Я займалася з ними картками “Panda Cards”, які розробила з Оленою, керівницею мукачівської філії Polyglot, включала мультики англійською, читала літературу англійською і діти звикали до мови. Але мої діти не білінгви. Наприклад, наймолодший Тимофій підхоплює різні слова з української й англійської, міксує їх. Я з ним трохи говорила англійською, просто йому легше вдалося запам’ятати окремі слова іноземною, як “car” замість “машина”, наприклад. Середній Матвій теж говорив англійською, коли був маленький. Але десь у три роки повністю відмовився. Зараз він без проблем комунікує в мовному середовищі. Старший також добре знає мову, тільки в підлітковому віці неохоче спілкується.

— Що б порадили, коли батьки хочуть, аби дитина змалку вивчала мову?

— Батьки мають, по-перше, самі знати англійську. По-друге, це має бути підтримуюче середовище. У нашому місті люди будуть оглядатися на вас, якщо говорите з дитиною англійською, а потім у школі можуть і булити. У сім’ї моєї подруги говорили з дитиною англійською з 2-річного віку і постійно ловили на собі здивовані погляди в громадських місцях. Дитині зараз чотирнадцять. Вона дуже добре спілкується англійською. Важливо, щоб англійська була всюди: книги, мультики, фільми, мовлення… В іншої подруги дитина справді білінгва. Але з нею 11 років говорять англійською. Це, певно, єдиний відомий мені випадок білінгвізму в сім’ї. Тут мама не зійшла зі шляху і присвятила 11 років свого життя, щоб досягти такого результату.

— З якого віку можна віддати дитину в мовну школу?

— З чотирьох. Хоч у сім’ї ми практикували і з дворічками. Мій старший син Марк ходив з двох років у “Polyglot”. У нас тоді була вчителька Наталі, в неї син такого ж віку, і вона займалася з невеликою групою діток.

Взагалі важливо постійно вивчати мову, не робити перерву навіть влітку. Діти, які в травні закінчили, потім йдуть на канікули, повертаються у вересні, потім до жовтня пригадують вивчене. Особливо це стосується маленьких дітей, які тільки навчилися читати, роблять перші кроки у вивченні мови, — їм не можна давати таку велику перерву.

Найкраща мотивація — успіхи учнів

— Як плануєте розвивати школу, чи вистачає мотивації?

— Хочемо перезапустити міжнародні іспити, щоб учні могли складати в нас, не тільки готуватися. Хочеться відновити мовні групи, які були раніше, але розумію, що це непросто. Ми шукаємо вчителів, що володіють мовами країн-сусідок.

В планах також якісний розвиток, готовність перейти на онлайн-платформи для роботи з учнями. Поповнювати, звичайно, матеріальну-технічну базу. Це те, що постійно потрібно змінюватися, докупляти.

Планую і відкриття нових філій, але поки не складається. Раніше хотіла відкрити в Хусті й у Львові. У Львів навіть переїжджала жити на певний час. Але завагітніла і зрозуміла, що це буде дуже складно. Ужгородський “Polyglot” тоді був не готовий до того, щоб я жила окремо. Мовна школа дуже важлива для мене, щоб просто залишити її і поїхати в інше місто.

— Хто вас підтримує в бізнесі найбільше, та що мотивує?

— Чоловік і діти. Коли почалась війна, я казала: “Все, “Polyglot” закривається!”. А вони мені: “Polyglot не можна закривати! Ти не можеш здатися!”. Вони не уявляють життя без мовної школи і погрожували, що самі не будуть вчити англійську.

Звичайно, я дивлюся на своїх працівників, яким треба виплатити зарплату, заплатити податки, та своїх учнів, яким треба надавати якісні послуги… Все це мене теж мотивує. Коли я бачу, що наші студенти вступають до міжнародних вишів, здобувають професію в Британії, Ірландії, створюють сім’ї — думаю, це найкращий результат, вартий всіх докладених зусиль.

Дізнайтесь більше на інстаграм сторінці та на сайті Polyglot.

На правах реклами

Наталія Толочко для Varosh

Фото надано мовною школою “Polyglot”