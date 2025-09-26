Як часто потрібно оновлювати телефон?

Щоб смартфон працював стабільно і без збоїв, важливо регулярно встановлювати оновлення системи. Це стосується й iPhone, і пристроїв на Android. Якщо операційна система довго залишається без оновлень, частина додатків може функціонувати неправильно або зовсім перестати запускатися.

Багато власників смартфонів задаються питанням: чи варто встановлювати оновлення і перевіряти вихід нових версій системи, якщо пристрій функціонує без проблем.

Навіщо потрібно оновлювати смартфон?

Оновлення операційної системи виходять не випадково — кожне з них несе користь. При випуску нової версії:

оптимізують енергоспоживання та підвищують продуктивність, через що батарея розряджається повільніше;

додають нові можливості;

усувають недоліки і баги, виявлені раніше, спираючись на тестування і зворотний зв’язок від користувачів;

посилюють безпеку і захист від кібератак.

Краще завжди встановлювати нові версії операційної системи на смартфон. Це допомагає позбутися збоїв, захистити телефон від вірусів, забезпечити стабільну роботу додатків і спробувати нові функції.

Навіщо потрібні оновлення ПЗ і як часто їх встановлювати

Оновлення операційної системи означає появу її нової версії. Операційна система Android використовується на смартфонах таких брендів, як Samsung https://samsungshop.com.ua/smartphones/model_galaxy-s25-edge/, Xiaomi, Blackview і багатьох інших. Нові версії платформи випускаються щороку. При цьому окремі виробники можуть вносити власні зміни в функціональність системи. Як тільки оновлення стане доступним для конкретного пристрою, користувач отримає відповідне повідомлення.

У випадку з iPhone це iOS — Apple щорічно представляє нові версії для своїх смартфонів, найчастіше у вересні, одночасно з випуском нових моделей. Крім основних релізів, компанія також випускає проміжні оновлення, які покращують захист, розширюють можливості та підвищують швидкість роботи системи.

Відкрийте отримане повідомлення і виберіть «Оновити». Переконайтеся, що телефон підключений до мережі Wi-Fi та має достатній заряд. Якщо повідомлення з’явилося в незручний момент і ви його приховали, оновлення системи можна виконати вручну пізніше.

Як зрозуміти, що настав час міняти смартфон?

Якщо оновлення недоступні, телефон продовжує працювати, але нові програми встановити не вийде, а захист від кібератак слабшає. Коли пристрій перестає підтримувати актуальну версію системи, його краще замінити.

Навіть якщо телефон підтримує оновлення, є ознаки, що він вже застарів:

пристрій сильно гальмує — це означає, що він не справляється з новими додатками;

ви постійно отримуєте повідомлення про брак місця в сховищі. Розраховувати на хмару не завжди зручно;

ремонт при пошкодженнях обходиться дорожче, ніж покупка нового смартфона;

немає корисних функцій і програм;

камера робить неякісні фото.

Ці сигнали вказують на те, що пристрій перестав виконувати звичайні функції, і настав час задуматися про його заміну.

На правах реклами