Як часто потрібно оновлювати телефон?

Щоб смартфон працював стабільно і без збоїв, важливо регулярно встановлювати оновлення системи. Це стосується й iPhone, і пристроїв на Android. Якщо операційна система довго залишається без оновлень, частина додатків може функціонувати неправильно або зовсім перестати запускатися.
Багато власників смартфонів задаються питанням: чи варто встановлювати оновлення і перевіряти вихід нових версій системи, якщо пристрій функціонує без проблем.
Оновлення операційної системи виходять не випадково — кожне з них несе користь. При випуску нової версії:
Краще завжди встановлювати нові версії операційної системи на смартфон. Це допомагає позбутися збоїв, захистити телефон від вірусів, забезпечити стабільну роботу додатків і спробувати нові функції.
Оновлення операційної системи означає появу її нової версії. Операційна система Android використовується на смартфонах таких брендів, як Samsung https://samsungshop.com.ua/smartphones/model_galaxy-s25-edge/, Xiaomi, Blackview і багатьох інших. Нові версії платформи випускаються щороку. При цьому окремі виробники можуть вносити власні зміни в функціональність системи. Як тільки оновлення стане доступним для конкретного пристрою, користувач отримає відповідне повідомлення.
У випадку з iPhone це iOS — Apple щорічно представляє нові версії для своїх смартфонів, найчастіше у вересні, одночасно з випуском нових моделей. Крім основних релізів, компанія також випускає проміжні оновлення, які покращують захист, розширюють можливості та підвищують швидкість роботи системи.
Відкрийте отримане повідомлення і виберіть «Оновити». Переконайтеся, що телефон підключений до мережі Wi-Fi та має достатній заряд. Якщо повідомлення з’явилося в незручний момент і ви його приховали, оновлення системи можна виконати вручну пізніше.
Якщо оновлення недоступні, телефон продовжує працювати, але нові програми встановити не вийде, а захист від кібератак слабшає. Коли пристрій перестає підтримувати актуальну версію системи, його краще замінити.
Навіть якщо телефон підтримує оновлення, є ознаки, що він вже застарів:
Ці сигнали вказують на те, що пристрій перестав виконувати звичайні функції, і настав час задуматися про його заміну.
