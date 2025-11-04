Від хімчистки до бліндажів: як клінінгова компанія «Попелюшка» тримає стандарти чистоти й підтримує військо

Отримати відзнаку, яка підтверджує професіоналізм і довіру клієнтів, — прагнення кожного бренду. Цьогоріч на форумі «Бренди, яким довіряють» відзначили найуспішніші компанії Закарпаття, які задають стандарти якості у своїй сфері.

Серед лауреатів — клінінгова компанія «Попелюшка» з Мукачева, що з 2013 року дбає про чистоту у домівках і бізнесах краю. Її нагородили за високий рівень сервісу та стабільну репутацію.

Сфера діяльності компанії — це комплексні клінінгові послуги. Компанія об’єднує під одним брендом:

хімчистку килимів у спеціальному автоматизованому цеху із сервісом доставки;

хімчистку та аквачистку делікатного одягу — від весільних суконь до пальт і костюмів, які сюди надсилають з усієї області;

виїзну хімчистку меблів;

прання обʼємних речей — ковдр, спальників, великих м’яких іграшок, а також прання для готелів;

чистку взуття;

клінінгові послуги житлових і комерційних приміщень, а також обслуговування ОСББ.

Коли часу обмаль, клієнти можуть скористатися сервісом термінового надання послуги за доплату.

— Суть сервісу від «Попелюшки» — один номер, повний спектр послуг для вашої чистоти й комфорту. Якщо заглянути в рейтинг компанії на Google Maps, оцінка компанії сягає 4,9 з 5 на основі понад півтисячі відгуків. Ці цифри — оцінка сформована за реальними враженнями клієнтів. Перечитуючи коментарі, помічаєш, що користувачі відзначають не лише якість виконаної роботи та кваліфікацію працівників, а й високий рівень сервісу, завдяки якому співпраця з компанією стає справді зручною та приємною, — кажуть у компанії.

Клінінгова компанія впровадила програму лояльності для постійних клієнтів зі знижкою до 10%. Накопичені бонуси замовники отримують автоматично через CRM-систему.

Ще у 2022 році засновниця Тетяна Попович розповідала про систему автоматичних SMS-повідомлень: про стан готовності замовлень, суму до оплати та нагадування про дату виконання. А щоб клієнти отримували відповіді миттєво, на найпопулярніші питання у месенджерах працює чат-бот.

— Усе це робить співпрацю з нами максимально зручною та змінює уявлення про сервіс у клінінговій сфері. Якщо говорити про лояльність, то ми регулярно радуємо своїх замовників акціями та розіграшами подарунків. На нашій Instagram-сторінці можна побачити відео з вручення призів: від пилосмоків та віконних пилосмоків відомих німецьких брендів до сертифікатів на послуги компанії номіналом 10 000 грн та на інші суми. Крім того, серед призів були генеральне прибирання кухні та ванної, хімчистка весільної сукні і різноманітні знижки на чистку килимів і меблів. Найочікуваніший і водночас найнеочікуваніший подарунок — справжня золота підвіска, — ділиться Тетяна Попович.

Торгівельна марка «Попелюшки» офіційно зареєстрована, що захищає клієнтів від недобросовісних наслідувачів.

Компанія активно підтримує військо та проявляє соціальну відповідальність. Для ЗСУ прання надається позачергово, а термінове прання спальних мішків для військових здійснюється за символічну плату. У цеху «Попелюшки» безкоштовно випрали понад 1000 м² килимів для облаштування бліндажів.

— Завдяки зручному сервісу доставки, індивідуальному пакуванню, автоматичній комунікації, програмам лояльності та роками підтвердженій якості послуг, хімчистка «Попелюшка» заслужено отримала відзнаку за високий рівень сервісу. Ми вдало поєднуємо професіоналізм, технології та турботу про клієнтів, встановлюючи нові стандарти клінінгової сфери на Закарпатті, — підкреслюють у компанії.

