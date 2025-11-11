Університети в Кошице: який вибрати?

Якщо ви розглядаєте варіант навчання в Словаччині, місто Кошице у Східній Словаччині заслуговує на увагу. Це друге за величиною місто країни, де зосереджено кілька університетів.

У самому місті Кошице діють декілька вищих навчальних закладів. За офіційною інформацією міста, серед них три державні: Університет Павла Йозефа Шафарика(UPJŠ), Кошице Технічний університет (TU Košice) та Університет ветеринарної медицини та фармації (UVMP)

Для абітурієнтів з України це важливо: всі ці заклади державні, що підвищує рівень довіри та дає можливість навчатися з більшою підтримкою. Кошице має велике студентське життя, багату історію, міжнаціональну студентську спільноту. Розглянемо дві найбільші установи детальніше.

Університет Павла Йозефа Шафарика

Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (UPJŠ) це класичний університетський заклад з широким спектром факультетів. У 2024/25 навчальному році він отримав 6 215 заявок на вступ, з яких було прийнято 3 100 абітурієнтів, а 1 949 осіб зараховано.

За рейтингом QS World University Ranking 2025 UPJŠ входить у групу 851-900 у світі.

В університеті нараховується більше ніж 7 500 студентів повного і неповного часу та понад 1 800 іноземних студентів з понад 65 країн.

Переваги:

Широкий вибір програм (понад 140 бакалаврських/магістерських програм).

Можливість навчання англійською (особливо у медичних/дентальних програмах).

Рейтинг і міжнародна присутність.

Кампус у місті, з інфраструктурою для студентів.

На що звернути увагу:

Університет класичний, отже конкуренція може бути вищою.

Якщо ви орієнтуєтесь на технічні чи інженерні спеціальності, можливо, Технічний університет буде профільнішим варіантом.

Варто перевіряти конкретну програму, чи є вона англійською, чи акредитована у вашій країні після випуску.

Для українського абітурієнта UPJŠ може бути дуже хорошим вибором, особливо якщо цікавить гуманітарна, медична чи соціальна сфера.

Технічний університет

Технічний університет у Кошице (TU Košice) це спеціалізований заклад вищої освіти з потужною інженерною та технологічною орієнтацією. Згідно з даними, він має понад 10 000 студентів, включно з бакалавратом, магістратурою та аспірантурою.

За QS він входить у групу 1001-1200 у світі.

У навчальному закладі є дев’ять факультетів, серед них: механічна інженерія, електротехніка, гірнича справа, авіація.

Переваги:

Орієнтація на технічні спеціальності, що актуально для інженерів, ІТ-фахівців, технологів.

Дослідницька діяльність, тісний контакт з промисловістю та можливість працевлаштування в технічній сфері.

Відносно велика кількість англомовних програм.

Що розглянути:

Якщо ваша спеціалізація не технічна, університет може бути менш відповідним.

Курси можуть вимагати сильнішого базового знання математики та інженерії.

Англійська програма може бути дорожчою, ніж програма словацькою мовою.

Якщо ви плануєте кар’єру в технічній сфері, цей вуз дуже доречний вибір. Якщо ж вас більше приваблює гуманітарна, медична чи соціальна тематика, тоді Університет Павла Йозефа Шафарика краще.

Інші можливі варіанти

Наприклад, UVMP (Університет ветеринарної медицини та фармації в Кошице) це вузько спеціалізований заклад. Якщо ваша мета саме ветеринарна медицина або фармація, такий варіант може підходити. Але міжнародного спектру факультетів там значно менше, ніж у UPJŠ або TU.

Висновок

Якщо ваша мета це технічна спеціальність в інженерії або ІТ, тоді віддайте перевагу Технічному університету. Якщо вас цікавить ширший університетський спектр, включно з гуманітарними, медичними чи соціальними науками, тоді Університет Павла Йозефа Шафарика є більш універсальним. Обидва університети знаходяться в місті з розвиненою студентською інфраструктурою і мають позитивні міжнародні відгуки.

Для українських абітурієнтів варто виважено зважити бюджет, мову навчання, формат програми, й особисті цілі. Прийняти рішення слід не тільки за рейтингом, але й за сумісністю зі своїми очікуваннями та ресурсами.

