Університети в Кошице: який вибрати?

Якщо ви розглядаєте варіант навчання в Словаччині, місто Кошице у Східній Словаччині заслуговує на увагу. Це друге за величиною місто країни, де зосереджено кілька університетів.
У самому місті Кошице діють декілька вищих навчальних закладів. За офіційною інформацією міста, серед них три державні: Університет Павла Йозефа Шафарика(UPJŠ), Кошице Технічний університет (TU Košice) та Університет ветеринарної медицини та фармації (UVMP)
Для абітурієнтів з України це важливо: всі ці заклади державні, що підвищує рівень довіри та дає можливість навчатися з більшою підтримкою. Кошице має велике студентське життя, багату історію, міжнаціональну студентську спільноту. Розглянемо дві найбільші установи детальніше.
Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (UPJŠ) це класичний університетський заклад з широким спектром факультетів. У 2024/25 навчальному році він отримав 6 215 заявок на вступ, з яких було прийнято 3 100 абітурієнтів, а 1 949 осіб зараховано.
За рейтингом QS World University Ranking 2025 UPJŠ входить у групу 851-900 у світі.
В університеті нараховується більше ніж 7 500 студентів повного і неповного часу та понад 1 800 іноземних студентів з понад 65 країн.
Переваги:
На що звернути увагу:
Для українського абітурієнта UPJŠ може бути дуже хорошим вибором, особливо якщо цікавить гуманітарна, медична чи соціальна сфера.
Технічний університет у Кошице (TU Košice) це спеціалізований заклад вищої освіти з потужною інженерною та технологічною орієнтацією. Згідно з даними, він має понад 10 000 студентів, включно з бакалавратом, магістратурою та аспірантурою.
За QS він входить у групу 1001-1200 у світі.
У навчальному закладі є дев’ять факультетів, серед них: механічна інженерія, електротехніка, гірнича справа, авіація.
Переваги:
Що розглянути:
Якщо ви плануєте кар’єру в технічній сфері, цей вуз дуже доречний вибір. Якщо ж вас більше приваблює гуманітарна, медична чи соціальна тематика, тоді Університет Павла Йозефа Шафарика краще.
Наприклад, UVMP (Університет ветеринарної медицини та фармації в Кошице) це вузько спеціалізований заклад. Якщо ваша мета саме ветеринарна медицина або фармація, такий варіант може підходити. Але міжнародного спектру факультетів там значно менше, ніж у UPJŠ або TU.
Якщо ваша мета це технічна спеціальність в інженерії або ІТ, тоді віддайте перевагу Технічному університету. Якщо вас цікавить ширший університетський спектр, включно з гуманітарними, медичними чи соціальними науками, тоді Університет Павла Йозефа Шафарика є більш універсальним. Обидва університети знаходяться в місті з розвиненою студентською інфраструктурою і мають позитивні міжнародні відгуки.
Для українських абітурієнтів варто виважено зважити бюджет, мову навчання, формат програми, й особисті цілі. Прийняти рішення слід не тільки за рейтингом, але й за сумісністю зі своїми очікуваннями та ресурсами.
На правах реклами