Українські технології РЕБ: як нові розробки змінюють правила гри на фронті

З початком повномасштабного вторгнення Росії армія України зіштовхнулася з новою загрозою — масовим застосуванням дронів для розвідки та атак. Якщо на перших етапах війни йшлося переважно про спостереження, то вже у 2023–2024 роках FPV-дрони перетворилися на головний інструмент ворога для ураження техніки та живої сили.

У відповідь українські інженери та волонтери створили власний “фронт” — технологічний. Саме тут народжуються рішення, які рятують життя бійців та допомагають змінювати баланс сил на полі бою. Одним із найяскравіших прикладів є розвиток вітчизняних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Від перших рішень до комплексних систем

Перші спроби захиститися від ворожих дронів виглядали доволі просто: це були переносні пристрої, що глушили сигнал на найбільш поширених частотах — 900 МГц, 2,4 та 5,8 ГГц. Вони показали свою ефективність, але мали суттєві обмеження: невеликий радіус дії, громіздкість, необхідність постійної роботи оператора.

Вже у 2022 році українські команди почали працювати над повноцінними системами РЕБ. Так виник “Бабай” — модульна антидронова система, яка здатна автоматично виявляти сигнали БПЛА у широкому діапазоні (від 150 до 6000 МГц) та придушувати їх без участі людини. Система навіть сповіщає бійців голосовим сигналом про загрозу та активований режим глушіння.

“Бабай” як символ української інженерії

Назва “Бабай” невипадкова: колись цим словом лякали дітей, тепер — ним лякають російські дрони. Система пройшла випробування в незалежних центрах досліджень та отримала офіційне підтвердження ефективності.

На передовій її результативність підтверджують військові. “Бійці кажуть, що їхні машини й досі залишаються цілими. Або дуже щасливі, або “Бабай” працює!”, — розповідає проєктний менеджер компанії Тарас Андріїв.

Важливо, що “Бабай” не лише автоматизований, а й має ручний режим керування. Це дозволяє уникати ситуацій, коли система могла б помилково заглушити сигнали українських дронів. Такий баланс між автоматикою і контролем — ключ до успіху на полі бою, де точність і швидкість прийняття рішень вирішують усе.

Модульність і нові розробки

Особливістю “Бабая” є модульна конструкція. Система складається з окремих блоків, які можна конфігурувати під різні завдання: охорона бази, захист колони техніки чи робота у складі мобільної групи.

Паралельно команда працює над новим продуктом:

Відеодетектор дронів — виріб буде здатний перехорювати відеосигнали дронів різного типу. Пристрій знаходиться на фінальних етапах тестувань і скоро може надійти у продаж.

Ці розробки показують, що українська школа оборонної інженерії рухається у напрямку створення багаторівневих систем захисту.

Завдяки модульності систему можна встановлювати як для стаціонарного захисту, так і на техніку, що рухається. Саме тому зростає попит серед підрозділів, які прагнуть купити РЕБ на авто, щоб мати мобільний захист під час пересування у зоні бойових дій.

Технологічний спротив як фактор стійкості

В умовах, коли ворог постійно вдосконалює свої дрони, українські інженери мають реагувати ще швидше. Вже зараз російські оператори випробовують нові частоти, шифрування та дрони на оптоволокні, які неможливо подавити РЕБ-системами.

Тому інноваційність стала критичною зброєю. Українські РЕБ-системи — це приклад того, як волонтерські ініціативи, наукові розробки та приватний бізнес разом формують щит, який реально змінює правила гри на фронті.

“Бабай” і подібні до нього технології — це не лише захист від дронів. Це доказ того, що Україна здатна створювати високотехнологічні рішення навіть у час війни. Радіоелектронна боротьба стала новою площиною протистояння, де вирішується безпека військових і мирних громадян.

Українські технології РЕБ уже сьогодні рятують життя і доводять: перемога залежить не лише від сили зброї, а й від сили інженерної думки.

