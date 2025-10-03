Українські технології РЕБ: як нові розробки змінюють правила гри на фронті

З початком повномасштабного вторгнення Росії армія України зіштовхнулася з новою загрозою — масовим застосуванням дронів для розвідки та атак. Якщо на перших етапах війни йшлося переважно про спостереження, то вже у 2023–2024 роках FPV-дрони перетворилися на головний інструмент ворога для ураження техніки та живої сили.
У відповідь українські інженери та волонтери створили власний “фронт” — технологічний. Саме тут народжуються рішення, які рятують життя бійців та допомагають змінювати баланс сил на полі бою. Одним із найяскравіших прикладів є розвиток вітчизняних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Перші спроби захиститися від ворожих дронів виглядали доволі просто: це були переносні пристрої, що глушили сигнал на найбільш поширених частотах — 900 МГц, 2,4 та 5,8 ГГц. Вони показали свою ефективність, але мали суттєві обмеження: невеликий радіус дії, громіздкість, необхідність постійної роботи оператора.
Вже у 2022 році українські команди почали працювати над повноцінними системами РЕБ. Так виник “Бабай” — модульна антидронова система, яка здатна автоматично виявляти сигнали БПЛА у широкому діапазоні (від 150 до 6000 МГц) та придушувати їх без участі людини. Система навіть сповіщає бійців голосовим сигналом про загрозу та активований режим глушіння.
Назва “Бабай” невипадкова: колись цим словом лякали дітей, тепер — ним лякають російські дрони. Система пройшла випробування в незалежних центрах досліджень та отримала офіційне підтвердження ефективності.
На передовій її результативність підтверджують військові. “Бійці кажуть, що їхні машини й досі залишаються цілими. Або дуже щасливі, або “Бабай” працює!”, — розповідає проєктний менеджер компанії Тарас Андріїв.
Важливо, що “Бабай” не лише автоматизований, а й має ручний режим керування. Це дозволяє уникати ситуацій, коли система могла б помилково заглушити сигнали українських дронів. Такий баланс між автоматикою і контролем — ключ до успіху на полі бою, де точність і швидкість прийняття рішень вирішують усе.
Особливістю “Бабая” є модульна конструкція. Система складається з окремих блоків, які можна конфігурувати під різні завдання: охорона бази, захист колони техніки чи робота у складі мобільної групи.
Паралельно команда працює над новим продуктом:
Ці розробки показують, що українська школа оборонної інженерії рухається у напрямку створення багаторівневих систем захисту.
Завдяки модульності систему можна встановлювати як для стаціонарного захисту, так і на техніку, що рухається. Саме тому зростає попит серед підрозділів, які прагнуть купити РЕБ на авто, щоб мати мобільний захист під час пересування у зоні бойових дій.
В умовах, коли ворог постійно вдосконалює свої дрони, українські інженери мають реагувати ще швидше. Вже зараз російські оператори випробовують нові частоти, шифрування та дрони на оптоволокні, які неможливо подавити РЕБ-системами.
Тому інноваційність стала критичною зброєю. Українські РЕБ-системи — це приклад того, як волонтерські ініціативи, наукові розробки та приватний бізнес разом формують щит, який реально змінює правила гри на фронті.
“Бабай” і подібні до нього технології — це не лише захист від дронів. Це доказ того, що Україна здатна створювати високотехнологічні рішення навіть у час війни. Радіоелектронна боротьба стала новою площиною протистояння, де вирішується безпека військових і мирних громадян.
Українські технології РЕБ уже сьогодні рятують життя і доводять: перемога залежить не лише від сили зброї, а й від сили інженерної думки.
