Forbes Ukraine оприлюднила черговий рейтинг NEXT 250 — переліку найперспективніших малих та середніх підприємств країни. Серед 250 переможців уперше з’явилася H2OТранспорт — компанія пасажирських перевезень, яка за останні роки виросла із кількох маршрутів з Ужгорода в Будапешт до мережі офісів у трьох містах і парку з майже півсотнею авто.

H2OТранспорт спеціалізується на трансферах для груп і індивідуальних пасажирів, використовуючи сучасний автотранспорт з усіма зручностями. Компанія починала в Ужгороді, який і досі залишається головним логістичним хабом для напрямків до Угорщини, Словаччини та Австрії. У 2024 році вона відкрила другий офіс у Львові та розпочала активні перевезення до Польщі. А вже цього року з’явилося третє представництво — у столиці України. Його основним напрямком стала Молдова. Водночас за запитом клієнтів, H2OТранспорт здійснює рейси з будь-якої точки України в будь-яку країну Європи.

Однією з причин, чому саме H2OТранспорт потрапила до списку Forbes, стала вражаюча динаміка зростання. Лише за 2024 рік оборот компанії зріс майже утричі, а кількість працівників наблизилася до сотні. Це стало можливим завдяки виходу на польський ринок і запуску нових сервісів. Серед сильних сторін H2OТранспорт — увага до технологій і цифрових рішень. Компанія впровадила просунуту CRM-систему з елементами штучного інтелекту, яка допомагає формувати маршрути, розподіляти замовлення між водіями, прогнозує завантаження напрямків і підказує диспетчерам найкращі варіанти оптимізації рейсів. Це дозволяє суттєво зменшити час обробки заявок і знизити людський фактор у логістиці.

Уже найближчим часом H2OТранспорт презентує мобільний додаток для iOS та Android. Він дозволить бронювати поїздки в кілька кліків, отримувати сповіщення про статус рейсу, бачити карту маршруту в реальному часі та користуватися системою бонусів і знижок. Компанія очікує, що запуск додатку скоротить середній час бронювання майже вдвічі, а також зробить сервіс доступнішим для ще ширшої аудиторії.

«Ми починали з одного Мерседеса Віано та легкової Шкоди та маршруту Ужгород — Будапешт, а сьогодні здійснюємо рейси з усієї України до ключових європейських транспортних хабів та аеропортів. Для нас потрапити до NEXT 250 — це честь та доказ того, що навіть у часи війни можна масштабувати бізнес, створювати робочі місця та залишатися корисними країні», — каже засновник і CEO компанії, ветеран війни Остап Дячун.

Компанія зберігає чітку соціальну спрямованість: регулярно організовує безкоштовні перевезення для ветеранів, допомагає сім’ям військовослужбовців, підтримує Збройні сили України.

Отримання відзнаки Forbes NEXT 250 не гарантує автоматичного перетворення компанії на транснаціональну корпорацію. Але це потужний сигнал, що H2OТранспорт розвивається в правильному напрямку — до ще більш зручних та безпечних європейських подорожей для українців.

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Varosh

Фото ілюстративне

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