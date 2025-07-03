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Транспортна компанія з Ужгорода увійшла в оновлений список українського Forbes

3 Липня 2025 342

Forbes Ukraine оприлюднила черговий рейтинг NEXT 250 — переліку найперспективніших малих та середніх підприємств країни. Серед 250 переможців уперше з’явилася H2OТранспорт — компанія пасажирських перевезень, яка за останні роки виросла із кількох маршрутів з Ужгорода в Будапешт до мережі офісів у трьох містах і парку з майже півсотнею авто.

H2ОТранспрт 3

H2OТранспорт спеціалізується на трансферах для груп і індивідуальних пасажирів, використовуючи сучасний автотранспорт з усіма зручностями. Компанія починала в Ужгороді, який і досі залишається головним логістичним хабом для напрямків до Угорщини, Словаччини та Австрії. У 2024 році вона відкрила другий офіс у Львові та розпочала активні перевезення до Польщі. А вже цього року з’явилося третє представництво — у столиці України. Його основним напрямком стала Молдова. Водночас за запитом клієнтів, H2OТранспорт здійснює рейси з будь-якої точки України в будь-яку країну Європи.

H2oТранспрт 1

Однією з причин, чому саме H2OТранспорт потрапила до списку Forbes, стала вражаюча динаміка зростання. Лише за 2024 рік оборот компанії зріс майже утричі, а кількість працівників наблизилася до сотні. Це стало можливим завдяки виходу на польський ринок і запуску нових сервісів. Серед сильних сторін H2OТранспорт — увага до технологій і цифрових рішень. Компанія впровадила просунуту CRM-систему з елементами штучного інтелекту, яка допомагає формувати маршрути, розподіляти замовлення між водіями, прогнозує завантаження напрямків і підказує диспетчерам найкращі варіанти оптимізації рейсів. Це дозволяє суттєво зменшити час обробки заявок і знизити людський фактор у логістиці.

Уже найближчим часом H2OТранспорт презентує мобільний додаток для iOS та Android. Він дозволить бронювати поїздки в кілька кліків, отримувати сповіщення про статус рейсу, бачити карту маршруту в реальному часі та користуватися системою бонусів і знижок. Компанія очікує, що запуск додатку скоротить середній час бронювання майже вдвічі, а також зробить сервіс доступнішим для ще ширшої аудиторії.

H2oТранспрт 4

«Ми починали з одного Мерседеса Віано та легкової Шкоди та маршруту Ужгород — Будапешт, а сьогодні здійснюємо рейси з усієї України до ключових європейських транспортних хабів та аеропортів. Для нас потрапити до NEXT 250 — це честь та доказ того, що навіть у часи війни можна масштабувати бізнес, створювати робочі місця та залишатися корисними країні», — каже засновник і CEO компанії, ветеран війни Остап Дячун

Компанія зберігає чітку соціальну спрямованість: регулярно організовує безкоштовні перевезення для ветеранів, допомагає сім’ям військовослужбовців, підтримує Збройні сили України.

H2oТранспрт 3

Отримання відзнаки Forbes NEXT 250 не гарантує автоматичного перетворення компанії на транснаціональну корпорацію. Але це потужний сигнал, що H2OТранспорт розвивається в правильному напрямку — до ще більш зручних та безпечних європейських подорожей для українців.

На правах реклами

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Varosh
Фото ілюстративне

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