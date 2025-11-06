Топ міфів про медичне страхування в Україні

Медичне страхування — це тема, навколо якої з’являється багато запитань і ще більше міфів. Хтось переконаний, що воно потрібне лише тим, хто часто хворіє. Інші впевнені, що все одно нічого не виплатять. Насправді ж страхування здоров’я — спосіб потурбуватися про себе, який давно став нормою у більшості європейських країн.

У разі проблем зі здоров’ям ми звикли сподіватися на власні сили або на підтримку родини чи друзів. Але медичні витрати часто стають непосильним тягарем. Договір медичного страхування допомагає уникнути цієї пастки і забезпечує доступ до якісної допомоги. Саме тому важливо розібратися з найпоширенішими міфами про медичне страхування в Україні.

Міф 1. Медичне страхування — це лише для багатих

Це один із найстійкіших стереотипів, який залишився ще з часів, коли страховка дійсно вважалася розкішшю. Насправді сьогодні на страховому ринку представлено десятки програм, адаптованих під різні доходи. Приміром, є базові поліси страхування здоров’я (https://uniqa.ua/private/life/zdorove/) за цілком доступною ціною. Вони покривають найнеобхідніші послуги — консультації лікарів, діагностику, невідкладну допомогу. Також є преміальні пакети, які передбачають лікування у найкращих приватних клініках. Таким чином, турбота про своє здоров’я стає доступною для кожного. Всі можуть знайти програму під свій бюджет, адже мати захист будь-якого рівня все ж потрібно.

Міф 2. Якщо є безоплатна медицина, навіщо страховка

Так, держава справді гарантує певний перелік безкоштовних послуг, але їх вистачає лише на базовий рівень допомоги. Часто пацієнти стикаються з чергами, браком лікарів або необхідністю самостійно оплачувати аналізи, медикаменти чи обстеження. Медичне страхування усуває ці проблеми, і ви отримуєте швидку та якісну допомогу. Страховка покриває консультації вузьких спеціалістів, лікування у клініках високого класу, лабораторну діагностику, швидку допомогу. Тобто вона доповнює безоплатну медицину, забезпечує комфорт і впевненість у будь-якій ситуації.

Міф 3. Медичне страхування не допоможе в екстрених випадках

Багато хто вважає, що страховка потрібна лише у разі планового лікування, але це не так. Сучасні поліси якраз і створені для того, щоб працювати в ті моменти, коли потрібна швидка реакція. Наприклад, на ринку є програми страхування від нещасних випадків (https://uniqa.ua/private/life/zdorove/miy-zakhyst/). Вони дають можливість отримати грошову компенсацію, якщо людина отримала травму. Завдяки цьому пацієнт і його родина можуть почуватися впевненіше.

Міф 4. Якщо оформити медичну страховку, всі витрати на лікування будуть покриті без обмежень

Медичне страхування — це договір із чітко прописаними умовами. У кожного поліса є свій перелік послуг, ліміти й виключення. Наприклад, одна програма може покривати лише амбулаторне лікування та екстрену допомогу, інша — включати хірургічні операції. Є також обмеження щодо сум компенсації. Саме тому важливо уважно читати договір перед підписанням і ставити запитання консультанту. Хороша страхова компанія завжди пояснить деталі й допоможе вибрати програму, яка відповідає саме вашим потребам.

Як оформити медичну страховку онлайн

Оформлення медичного страхування сьогодні займає всього кілька хвилин. На офіційному сайті компанії UNIQA достатньо перейти у розділ «Здоров’я». Тут доступні кілька програм страхування, серед яких можна вибрати оптимальну. Клієнт самостійно визначає розмір страхового покриття, обирає рівень покриття, а після оплати банківською карткою відразу отримує страховий поліс в електронному вигляді. Документ починає діяти з дати, зазначеної у договорі.

Компанія UNIQA входить у топ-3 лідерів України у напрямах медичного страхування, автострахування та страхування майна, тому підтримка від такого страховика буде надійною гарантією вашого добробуту.

UNIQA активно розвиває цифрові сервіси, пропонує скористатися мобільним застосунком myUNIQA і звертатися по допомогу максимально швидко. Щомісяця компанія виплачує понад 100 млн грн. Така статистика — найкраще підтвердження того, що UNIQA реально допомагає людям, коли вони цього потребують найбільше.

Отже, сучасні програми медичного страхування — це прозорі, гнучкі та зручні рішення, які дозволяють отримати якісну допомогу. Вони знімають фінансове навантаження з родини й дають спокій та впевненість, що у разі проблеми зі здоров’ям ви не залишитесь сам на сам із труднощами. Турбота про здоров’я починається з рішення оформити страховий поліс і подбати про себе та своїх близьких заздалегідь.

На правах реклами