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На правах реклами

Сімейні тури у вересні, які вас не виснажать: куди поїхати з дітьми

30 Червня 2025 11

Вересень – це коли вечори вже кличуть загорнутись в плед, але вдень сонце ще впевнено нагадує, що купальник зарано ховати. Це місяць, у якому стихає метушня, але ще живе літо. І саме тому він – ідеальний для родинних подорожей. Особливо, якщо подорож сплановано за вас.

Закарпатська туристична агенція Travel Puzzle зібрала підбірку сімейних турів на вересень. Усі варіанти – готові рішення: трансфер, харчування, страховка, гід – усе вже включено. Усі тури розраховані на двох дорослих та дитину. Вам залишається лише вибрати, куди найбільше хочеться – і збирати валізу.

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Хорватія, Medistone

Що таке Travel Puzzle?

Це не просто туристична агенція, яка «підбирає тури». Travel Puzzle – це професіонали, що вміють слухати. Тут враховують не лише бюджет, а й характер, темп, звички, потреби клієнта і навіть настрій, із яким ви їдете у відпустку. Це про максимум турботи при мінімумі стресу – з онлайн-підтримкою на кожному етапі, з детальними відповідями, з живим ставленням, коли навіть коротка поїздка збирається з увагою до дрібниць. Тут підбирають відпочинок так, ніби збирають пазл – ваш особистий, із правильними деталями.

— Я – мама двох діток, і чудово знаю, як це – планувати подорож із валізами, візочком, запасом перекусів і 1001 “а що, якщо”. Тому я не просто продаю тури – я їх проживаю. Багато із напрямків, які ми пропонуємо, я вже перевірила особисто. І щоразу думаю: як зробити так, щоб ця поїздка стала для клієнта не квестом, а задоволенням?, –  каже Світлана Хом’якевич, засновниця Travel Puzzle.

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Світлана Хом’якевич

Ідеї турів на вересень від Travel Puzzle:

Болгарія, чотиризірковий готель Bavaro – 51 208 грн за 9 ночей

Болгарія, Bavaro 4

Болгарія, чотиризірковий готель Bavaro

Легкий, бюджетний і зрозумілий варіант для тих, хто хоче поїхати «вже». Прямий автобус з Ужгорода, піщаний пляж за 200 метрів, дитяча анімація, басейн і майданчик. Все включено – без зайвого клопоту.

Туніс, чотиризірковий готель Zodiac – 73 629 грн за 7 ночей

Туніс, Zodiac 4

Туніс, чотиризірковий готель Zodiac

Сімейна оаза з мінімумом шуму. Мініаквапарк, приватний пляж, мініклуб для дітей, бірюзове море і приємна тиша. Добре харчування, невелика кількість туристів з рф – усе для спокою.

Єгипет, покращений чотиризірковий готель Brayka Bay Resort – 100 728 грн за 8 ночей

Єгипет, Brayka Bay Resort 4+

Єгипет, готель Brayka Bay Resort

Тут можна плавати навіть найменшим – бухта з піщаним заходом захищена від вітру. Поруч – кораловий риф, дайвінг-центр, дельфіни, гірки, анімація, зелена територія й ідеальна атмосфера пригод.

Туреччина, п’ятизірковий готель Bosphorus Sorgun Hotel – 125 238 грн за 7 ночей

Туреччина, Bosphorus Sorgun Hotel 5 Jpg

Туреччина, п’ятизірковий готель Bosphorus Sorgun Hotel

Це той випадок, коли відпочивають усі: діти – в kids club, на гірках і вечірньому мінідиско, батьки – на пляжі чи біля басейну. У ресторані є все для малечі: дитячий куток, пюре, блендери й навіть окрема зона харчування.

Греція, п’ятизірковий готель Sani Beach – 216 131 грн за 7 ночей

Греція, Sani Beach 5 Jpg

Греція, п’ятизірковий готель Sani Beach

Для тих, хто хоче справжнє вау. Готель з академіями для дітей (Chelsea, Rafa Nadal, Bear Grylls), яхтингом, спа, шоу, клубами, басейнами і тишею. Це не просто відпочинок – це рівень. І це точно запам’ятається.

Хорватія, Hotel Adria – 68 496 грн за 7 ночей

Хорватія, Hotel Adria

Хорватія, Hotel Adria

Автобус із гідом, перша берегова, чудовий пляж і можливість готувати для дитини самостійно. Ідеально для мам, яким важливо контролювати раціон малюка. А ще – доступ до екскурсій, кухня в номері й дуже затишна атмосфера.

Хорватія, Medistone (готель та апартаменти) – ціна під запит

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Хорватія, Medistone

Якщо хочеться повної свободи, тиші й подорожі власним авто – цей варіант для вас. Готельний номер чи апартаменти з кухнею, пляж одразу, аромат сосен і релакс, що налаштовує на життя без тривоги.

Чому вересень?

Бо він про спокій. Про можливість не загубити себе в натовпі. Бо діти вже трошки виросли за літо, а ви – вже точно заслуговуєте на відпочинок. І якщо ви давно мріяли втекти з міста – ось вона, ваша втеча. Улюблений місяць, валіза на трьох і море, яке ще не попрощалося з літом.

Хорватія Medistone

Хорватія, Medistone

Лайфгаки від Світлани: подорожуємо з дітьми легко

Світлана, засновниця Travel Puzzle, мама двох дітей і досвідчений мандрівник, ділиться своїми перевіреними порадами, які допомагають зробити подорож із дітьми комфортною і спокійною:

Sani Bousoulas 2 Sani.jpg

Контакти

Ужгород, вул. Боб’яка, 1 ЖК «CRYSTAL», телефон +380 (95) 333 03 01/

www.travel-puzzle.com

Дізнайтесь більше на інстаграм сторінці.

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