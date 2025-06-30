Вересень – це коли вечори вже кличуть загорнутись в плед, але вдень сонце ще впевнено нагадує, що купальник зарано ховати. Це місяць, у якому стихає метушня, але ще живе літо. І саме тому він – ідеальний для родинних подорожей. Особливо, якщо подорож сплановано за вас.
Закарпатська туристична агенція Travel Puzzle зібрала підбірку сімейних турів на вересень. Усі варіанти – готові рішення: трансфер, харчування, страховка, гід – усе вже включено. Усі тури розраховані на двох дорослих та дитину. Вам залишається лише вибрати, куди найбільше хочеться – і збирати валізу.
Це не просто туристична агенція, яка «підбирає тури». Travel Puzzle – це професіонали, що вміють слухати. Тут враховують не лише бюджет, а й характер, темп, звички, потреби клієнта і навіть настрій, із яким ви їдете у відпустку. Це про максимум турботи при мінімумі стресу – з онлайн-підтримкою на кожному етапі, з детальними відповідями, з живим ставленням, коли навіть коротка поїздка збирається з увагою до дрібниць. Тут підбирають відпочинок так, ніби збирають пазл – ваш особистий, із правильними деталями.
— Я – мама двох діток, і чудово знаю, як це – планувати подорож із валізами, візочком, запасом перекусів і 1001 “а що, якщо”. Тому я не просто продаю тури – я їх проживаю. Багато із напрямків, які ми пропонуємо, я вже перевірила особисто. І щоразу думаю: як зробити так, щоб ця поїздка стала для клієнта не квестом, а задоволенням?, – каже Світлана Хом’якевич, засновниця Travel Puzzle.
Болгарія, чотиризірковий готель Bavaro – 51 208 грн за 9 ночей
Легкий, бюджетний і зрозумілий варіант для тих, хто хоче поїхати «вже». Прямий автобус з Ужгорода, піщаний пляж за 200 метрів, дитяча анімація, басейн і майданчик. Все включено – без зайвого клопоту.
Туніс, чотиризірковий готель Zodiac – 73 629 грн за 7 ночей
Сімейна оаза з мінімумом шуму. Мініаквапарк, приватний пляж, мініклуб для дітей, бірюзове море і приємна тиша. Добре харчування, невелика кількість туристів з рф – усе для спокою.
Єгипет, покращений чотиризірковий готель Brayka Bay Resort – 100 728 грн за 8 ночей
Тут можна плавати навіть найменшим – бухта з піщаним заходом захищена від вітру. Поруч – кораловий риф, дайвінг-центр, дельфіни, гірки, анімація, зелена територія й ідеальна атмосфера пригод.
Туреччина, п’ятизірковий готель Bosphorus Sorgun Hotel – 125 238 грн за 7 ночей
Це той випадок, коли відпочивають усі: діти – в kids club, на гірках і вечірньому мінідиско, батьки – на пляжі чи біля басейну. У ресторані є все для малечі: дитячий куток, пюре, блендери й навіть окрема зона харчування.
Греція, п’ятизірковий готель Sani Beach – 216 131 грн за 7 ночей
Для тих, хто хоче справжнє вау. Готель з академіями для дітей (Chelsea, Rafa Nadal, Bear Grylls), яхтингом, спа, шоу, клубами, басейнами і тишею. Це не просто відпочинок – це рівень. І це точно запам’ятається.
Хорватія, Hotel Adria – 68 496 грн за 7 ночей
Автобус із гідом, перша берегова, чудовий пляж і можливість готувати для дитини самостійно. Ідеально для мам, яким важливо контролювати раціон малюка. А ще – доступ до екскурсій, кухня в номері й дуже затишна атмосфера.
Хорватія, Medistone (готель та апартаменти) – ціна під запит
Якщо хочеться повної свободи, тиші й подорожі власним авто – цей варіант для вас. Готельний номер чи апартаменти з кухнею, пляж одразу, аромат сосен і релакс, що налаштовує на життя без тривоги.
Бо він про спокій. Про можливість не загубити себе в натовпі. Бо діти вже трошки виросли за літо, а ви – вже точно заслуговуєте на відпочинок. І якщо ви давно мріяли втекти з міста – ось вона, ваша втеча. Улюблений місяць, валіза на трьох і море, яке ще не попрощалося з літом.
Світлана, засновниця Travel Puzzle, мама двох дітей і досвідчений мандрівник, ділиться своїми перевіреними порадами, які допомагають зробити подорож із дітьми комфортною і спокійною:
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