Вересень – це коли вечори вже кличуть загорнутись в плед, але вдень сонце ще впевнено нагадує, що купальник зарано ховати. Це місяць, у якому стихає метушня, але ще живе літо. І саме тому він – ідеальний для родинних подорожей. Особливо, якщо подорож сплановано за вас.

Закарпатська туристична агенція Travel Puzzle зібрала підбірку сімейних турів на вересень. Усі варіанти – готові рішення: трансфер, харчування, страховка, гід – усе вже включено. Усі тури розраховані на двох дорослих та дитину. Вам залишається лише вибрати, куди найбільше хочеться – і збирати валізу.

Що таке Travel Puzzle?

Це не просто туристична агенція, яка «підбирає тури». Travel Puzzle – це професіонали, що вміють слухати. Тут враховують не лише бюджет, а й характер, темп, звички, потреби клієнта і навіть настрій, із яким ви їдете у відпустку. Це про максимум турботи при мінімумі стресу – з онлайн-підтримкою на кожному етапі, з детальними відповідями, з живим ставленням, коли навіть коротка поїздка збирається з увагою до дрібниць. Тут підбирають відпочинок так, ніби збирають пазл – ваш особистий, із правильними деталями.

— Я – мама двох діток, і чудово знаю, як це – планувати подорож із валізами, візочком, запасом перекусів і 1001 “а що, якщо”. Тому я не просто продаю тури – я їх проживаю. Багато із напрямків, які ми пропонуємо, я вже перевірила особисто. І щоразу думаю: як зробити так, щоб ця поїздка стала для клієнта не квестом, а задоволенням?, – каже Світлана Хом’якевич, засновниця Travel Puzzle.

Ідеї турів на вересень від Travel Puzzle:

Болгарія, чотиризірковий готель Bavaro – 51 208 грн за 9 ночей

Легкий, бюджетний і зрозумілий варіант для тих, хто хоче поїхати «вже». Прямий автобус з Ужгорода, піщаний пляж за 200 метрів, дитяча анімація, басейн і майданчик. Все включено – без зайвого клопоту.

Туніс, чотиризірковий готель Zodiac – 73 629 грн за 7 ночей

Сімейна оаза з мінімумом шуму. Мініаквапарк, приватний пляж, мініклуб для дітей, бірюзове море і приємна тиша. Добре харчування, невелика кількість туристів з рф – усе для спокою.

Єгипет, покращений чотиризірковий готель Brayka Bay Resort – 100 728 грн за 8 ночей

Тут можна плавати навіть найменшим – бухта з піщаним заходом захищена від вітру. Поруч – кораловий риф, дайвінг-центр, дельфіни, гірки, анімація, зелена територія й ідеальна атмосфера пригод.

Туреччина, п’ятизірковий готель Bosphorus Sorgun Hotel – 125 238 грн за 7 ночей

Це той випадок, коли відпочивають усі: діти – в kids club, на гірках і вечірньому мінідиско, батьки – на пляжі чи біля басейну. У ресторані є все для малечі: дитячий куток, пюре, блендери й навіть окрема зона харчування.

Греція, п’ятизірковий готель Sani Beach – 216 131 грн за 7 ночей

Для тих, хто хоче справжнє вау. Готель з академіями для дітей (Chelsea, Rafa Nadal, Bear Grylls), яхтингом, спа, шоу, клубами, басейнами і тишею. Це не просто відпочинок – це рівень. І це точно запам’ятається.

Хорватія, Hotel Adria – 68 496 грн за 7 ночей

Автобус із гідом, перша берегова, чудовий пляж і можливість готувати для дитини самостійно. Ідеально для мам, яким важливо контролювати раціон малюка. А ще – доступ до екскурсій, кухня в номері й дуже затишна атмосфера.

Хорватія, Medistone (готель та апартаменти) – ціна під запит

Якщо хочеться повної свободи, тиші й подорожі власним авто – цей варіант для вас. Готельний номер чи апартаменти з кухнею, пляж одразу, аромат сосен і релакс, що налаштовує на життя без тривоги.

Чому вересень?

Бо він про спокій. Про можливість не загубити себе в натовпі. Бо діти вже трошки виросли за літо, а ви – вже точно заслуговуєте на відпочинок. І якщо ви давно мріяли втекти з міста – ось вона, ваша втеча. Улюблений місяць, валіза на трьох і море, яке ще не попрощалося з літом.

Лайфгаки від Світлани: подорожуємо з дітьми легко

Світлана, засновниця Travel Puzzle, мама двох дітей і досвідчений мандрівник, ділиться своїми перевіреними порадами, які допомагають зробити подорож із дітьми комфортною і спокійною:

Змінний одяг у ручній поклажі – не лише для дитини. Запас одягу для дорослих теж може стати в пригоді – у дорозі трапляється всяке.

Запас одягу для дорослих теж може стати в пригоді – у дорозі трапляється всяке. Аптечка в дорогу – не геройство, а обережність. Обовʼязково список must-have від вашого педіатра.

Обовʼязково список must-have від вашого педіатра. Рюкзак дитини – це самостійність. Власний багаж робить дива: вода, снеки, улюблена іграшка, книжка, навушники – усе в одній маленькій суперсумці.

Власний багаж робить дива: вода, снеки, улюблена іграшка, книжка, навушники – усе в одній маленькій суперсумці. Пакуйте “сюрпризи”. Маленькі нові іграшки, наліпки, розмальовки – діставайте дозовано в моменти «мамо, мені нудно».

Маленькі нові іграшки, наліпки, розмальовки – діставайте дозовано в моменти «мамо, мені нудно». Перший день – без нічого. Без екскурсій і великих планів. Просто адаптація: дихати, гуляти, ловити ритм.

Без екскурсій і великих планів. Просто адаптація: дихати, гуляти, ловити ритм. AirTag у рюкзак (якщо дитина “всюди”). Непомітно, надійно й спокійно – для активних малюків. AirTag у рюкзак або кишеню = менше стресу.

Непомітно, надійно й спокійно – для активних малюків. AirTag у рюкзак або кишеню = менше стресу. QR-код з контактами. Надрукуйте QR або зробіть підпис із ім’ям і телефоном на браслеті чи шильдику. Це справді працює.

Надрукуйте QR або зробіть підпис із ім’ям і телефоном на браслеті чи шильдику. Це справді працює. Гнучкість – головна суперсила батьків у подорожі. План B, C і просто обійми завжди під рукою. Не встигли на екскурсію? Замінили на пляж морозиво – це теж перемога.

План B, C і просто обійми завжди під рукою. Не встигли на екскурсію? Замінили на пляж морозиво – це теж перемога. “Культурна місія” + фрази мовою країни. Навчіть дитину кількох слів – і побачите, як вона розквітає від уваги.

Навчіть дитину кількох слів – і побачите, як вона розквітає від уваги. Мапа-гра “збирай спогади”. Малюйте чи клеїте на карту, що зробили за день – подорож стане історією, яку хочеться згадувати.

Малюйте чи клеїте на карту, що зробили за день – подорож стане історією, яку хочеться згадувати. Місія дослідника. «Знайди 3 речі, яких нема вдома», «Що тут роблять інакше?» – і навіть звичайна прогулянка стає пригодою.

Контакти

Ужгород, вул. Боб’яка, 1 ЖК «CRYSTAL», телефон +380 (95) 333 03 01/

Дізнайтесь більше на інстаграм сторінці.