Що важливо знати про потужність і ємність батареї під час вибору бездротового пилосмоку

Підтримка чистоти стає набагато комфортнішою, якщо використовувати функціональну й зручну в експлуатації техніку. Для ефективної боротьби з пилом, дрібним сміттям і шерстю домашніх тварин хорошим вибором стане бездротовий пилосмок.

Підібрати відповідну модель можна в онлайн-каталозі: https://rozetka.com.ua/ua/akkumulyatornie-pylesosy/c4631242/. Огляд ключових технічних характеристик допоможе в цьому питанні.

Потужність всмоктування – один з основних критеріїв

Цей параметр визначає, наскільки добре пилосмок буде виконувати своє завдання. Він відображає силу втягування, а відповідно, реальну ефективність прибирання. Залежно від діапазону потужності, всі моделі можна розділити на кілька груп:

До 150 Вт — для підтримки чистоти. Добре видаляє сміття з твердих поверхонь, зокрема плитки, ламінату, паркету. Має малу вагу та здатний працювати до 1 години в екорежимі. 150–250 Вт — універсальне рішення. Ідеальний баланс потужності та автономності, який легко очистить будь-які покриття. Актуальний, якщо в родині є домашні тварини. 250–500 Вт — високий рівень потужності. Легко справляється з килимами та будь-якими видами килимових покриттів і значно прискорює процес прибирання. Від 500 Вт — максимальна продуктивність. Пристрої з поліпшеним двигуном, які зроблять підтримку чистоти швидкою, комфортною та ефективною, забезпечивши видалення всіх видів сміття, включно з найдрібнішими частинками.

Наявність регулятора потужності дає можливість встановити оптимальну силу всмоктування відповідно до характеристик конкретної поверхні. Висока потужність — далеко не завжди плюс: робота в такому режимі може пошкодити делікатні покриття, зіпсувати меблеву оббивку або килимовий ворс. Саме тому побутова техніка Розетка — це сотні моделей, щоб кожен покупець міг підібрати для себе оптимальні за ціною і характеристиками варіанти.

На що впливає ємність акумулятора

Тривалість автономної роботи визначає комфорт користувача: якщо прибирання доведеться неодноразово переривати, це значно ускладнить завдання. Час роботи на одному заряді варіюється від 20 до понад 60 хвилин, тому під час купівлі важливо орієнтуватися на площу оброблюваного приміщення. Базові правила:

чим вища потужність, тим більше пилосос споживає енергії і швидше сідає батарея;

час повної зарядки — 2–5 годин, але низка моделей отримала запасний акумулятор в комплекті, що дає можливість не переривати процес;

вибір режиму — турбо активує потужність на повну, авто підходить для базового прибирання, еко ідеальний для видалення легких забруднень на твердих покриттях.

Розробки провідних брендів, як-от Bosch, Karcher, Rowenta, RZTK, Dyson, Electrolux, — це надійні та функціональні акумуляторні пилосмоки, представлені на сайті ROZETKA. Передові технології забезпечують адаптивну зміну потужності всмоктування відповідно до типу оброблюваного покриття, щоб продовжити період автономної роботи. Це забезпечить якісне прибирання практично без зусиль і думок про постійну підзарядку.