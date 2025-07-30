Анастасія Плоскіна: “Я хотіла створити простір, у якому жінка може побачити себе по-новому”

Локальні бренди одягу продовжують завойовувати тисячі шанувальників, інтегруючись у світові модні течії. Щодо України, то здається, тут ще ніколи не було так модно носити своє. У сучасних реаліях це не тільки спосіб вираження та самоідентифікації. Мода на українське дає можливість підтримати економіку країни у стані війни, вижити вже наявним виробникам одягу, сприяє появі нових імен та мотивує молодих талантів гучніше заявляти про себе.

Все частіше мультибрендові шоуруми українських дизайнерів з’являються і на Закарпатті. Їхня поява обумовлена попитом, а отже – бажанням покупців мати у своєму гардеробі вітчизняні речі. Мукачівський SAMS Concept Store цьому підтвердження. Спочатку магазин спеціалізувався на італійських марках, та поступово перекваліфікувався виключно на вітчизняний сегмент. Сьогодні тут представлено 20 брендів і їх кількість дедалі зростає.

Розповідаємо про український одяг як знак якості, спосіб комунікації, а також про те, чому конкуренція – це добре.

У розмові із Varosh стилістка і засновниця шоуруму SAMS Concept Store Анастасія Плоскіна поділилася власною історією самовираження через стиль, особистий бренд та просування бізнесу.

Ви поєднуєте роботу не тільки менеджера, а часто стиліста, дружнього порадника, надихаєте жінок мати елегантний вигляд. Коли ви особисто почали ставитися до вбрання як до чогось більшого, ніж просто одяг? Як формувався ваш стиль?

Почуття смаку у мене проявлялося з дитинства – завжди хотілося виглядати стильно, виділятися серед інших. А от індивідуальний стиль напевно сформувався вже під час роботи в Мукачівській школі №10. Я приходила на уроки у гарних костюмах і ділових сукнях, цікавих жакетах і спідницях. Мої учні вважали мене прогресивною вчителькою, зчитували манеру одягатися і часто робили компліменти. Тоді взагалі не було думок про свій магазин — модою я цікавилася виключно з естетичної точки зору. Собі підбирала вбрання таким чином, щоб почуватися в ньому органічно, виглядати по-сучасному, але обов’язково вишукано. Колег також намагалася переконати в тому, що вчителю не обов’язково бути сірою мишкою, бо його одяг може бути гарним, адже серед іншого ми прищеплюємо учням почуття смаку. І для цього не потрібні великі гроші та величезний гардероб – достатньо знати особливості своєї фігури та бодай трохи слідкувати за сучасними тенденціями.

Як сталося так, що одяг став вашою справою?

Під час декретних відпусток я зацікавилася баєрством. Спочатку привозила з Італії речі подругам, потім створила вайбер-групу, яка швидко набула популярності. Несподівано ця справа мене поглинула. Я аналізувала замовлення, робила статистику, шукала бренди, пропонувала різні моделі, розміри. До речі, виявила, що дуже часто жінки хочуть одні, а в результаті купують інші речі. Бо не так сидить по фігурі, як на фото, не пасує чи не вписується у вже наявний гардероб. Дівчата почали питати поради, прислухатися до моїх рекомендацій. Мені довелося вже не тільки цікавитись тим, що ношу я, а що підходить іншим. Це настільки затягнуло, що чоловік через якийсь час запропонував спробувати відкрити офлайн-магазин. 6 років тому ця ідея вже літала в повітрі, але я на неї ніяк не могла наважитись. Тож чоловік підштовхнув і я ризикнула. Таким чином у мене з’явився власний бізнес і до школи я вже не повернулася.

Чому SAMS store? Що означає назва?

Все максимально просто. Я шукала влучну назву, бавилася зі словами і зупинилася на абревіатурі, яка складається з перших літер імен членів нашої сім’ї – Сергій, Анастасія, Михайло і Сергій. Ідея в тому, щоб назву можна було легко адаптувати до будь-якого з напрямів, у яких би міг розвиватися бізнес, але при цьому не втратити авторської компоненти його засновників.

Як формувався асортимент товару?

Спочатку це була виключно Італія. Але я чітко розуміла, що не хочу “як у всіх” і поїхала шукати нові бренди. Насправді в Італії дуже багато камерних марок, виробництв, які відшивають оригінальні речі. Моя задача полягала в тому, щоб знайти їх, запропонувати співпрацю і познайомити з ними Закарпаття. Колекції відбирала особисто і поступово у моєму магазині сформувався асортимент під певний напрям і стиль.

Рак – не вирок: історія лікування Альони Загоруйко

Яка небезпека підстерігає підприємців-початківців, коли вони відкривають магазин одягу? Яких помилок припускались ви?

Мені здається, що найперше початківцям не варто сприймати магазин як такий, що у ньому купував би речі тільки ти. Не орієнтуватися виключно на власний смак. Бо людей багато, вподобання різні. Потрібно ретельно вивчити ринок, зважити економічну складову, правильно підібрати персонал. Моя проблема в тому, що часто емоція переважає над прагматичним розрахунком. А все тому, що мені хочеться, щоб і красиво було, і настрій створити, і клієнтам догодити, і знижку подарувати. За це мої продавці мене час від часу сварять.

Чому ви переорієнтували шоурум з італійських на українські бренди?

На початку 2020 року настали ковідні часи, була оголошена світова пандемія. Карантин, життя завмерло. Я бачила, як потерпає бізнес, багато середніх і малих підприємств зачинилися. Мені захотілося підтримати українські бренди і я почала писати власникам, дизайнерам та пропонувати свій магазин як платформу для офлайн-продажів. Український одяг отримав відгук від наших клієнтів. Виявилося, що він не гірше європейського виробництва, а часто і набагато краще за якістю, високими стандартами пошиття, дизайном, формою, оригінальністю виробу. Я віддавала перевагу натуральним тканинам, хорошим лекалам. Крім того, це було своєрідне переосмислення національної спадщини. І ми з командою вийшли на новий рівень співпраці з українськими брендами. Зараз у нас представлені BAZHANE, BOBKOVA, L`ESKIZZO, ROAR, AISENBERG, SABOTAGE, A.M.G. Це далеко не повний перелік і він весь час поповнюється.

Беата Корн: “Мистецтво як покликання та проживання себе”

На що ви робите акцент у своїй роботі?

Найперше — це індивідуальний підхід і увага до клієнтів. Я хотіла створити не магазин, а простір комфорту і приємної атмосфери. До нашого шоуруму приходять жінки як на певну терапію. Коли у тебе багато проблем, турбот, тривожність через все, що відбувається навколо, переодягання дозволяє забутися і трохи відволіктися. Мені приємно помічати, як змінюються жінки, коли вони бачать своє інше відображення у дзеркалі, коли навіть не підозрювали, що можуть бути такими гарними. Тому клієнтоорієнтованість – це головний принцип нашої роботи.

Чи буває таке, коли клієнтка приходить з якоюсь певним уявленням, що вона б хотіла придбати, а в результаті купує зовсім інше?

Доволі часто, і це вже робота нашої дипломованої стилістки Ольги Лавришин. Якщо є запит оновити або повністю поміняти гардероб, то вона формує карту стилю відповідно до типу фігури, кольоротипу, специфіки діяльності тощо. Оля вміє коректно направити клієнтку до того фасону, який точно їй личитиме. Навіть якщо раніше клієнтка навіть не дивилася у той бік. І яке ж здивування викликає у жінок той образ, який у результаті виходить. Це справжня магія.

Що вирізняє закарпатських жінок? Як вони люблять одягатися, чому надають перевагу?

О, про це можна писати якусь наукову роботу. Закарпатські жінки, переважно інтелігенція, завжди стежили за модою, мали доступ до європейських магазинів, зважаючи на близькість кордонів. Їм притаманна любов до декорування, яскравості, виділення з натовпу. Раніше це були високі підбори, навіть по бруківці, у будь-яку погоду. Або згадайте тренд на логоманію. Зараз мода стала спокійнішою, більш витонченою. У тренді тиха розкіш. Речі ненав’язливі, але гарної якості, чорний, білий колір, пастельні відтінки. Знову ж таки – увага до косметики. Мені здається, закарпатська жінка не вийде з дому, поки не нанесе макіяж. Ми любимо виглядати доглянуто, тому у нас так багато салонів краси.

Свято Міри в Лазещині і шлях до відродження вівчарства: репортаж з полонин

До яких стилів все ж таки тяжіє ваш магазин?

Неокласика, спорт-шик, гламурний спорт – напевно, вони представлені найбільше.

Яка кількість речей потрібна для того, щоб кардинально змінити свій стиль і щодня, скажімо, протягом тижня виглядати по-різному?

Тут на допомогу прийде капсульний гардероб. Спочатку ми пропонуємо базу: жакет, штани, спідницю, пальто. Далі – майка або футболка під жакет. Причому їх не обов’язково купувати у нас. Це цілком можуть бути якісні базові речі з мас-маркету, ми дамо рекомендації, які саме. Обов’язково ідеальна сорочка – біла або молочна, якісна, цупка, що тримає форму і створює силует. Класні джинси – це елемент гардероба, який можна адаптувати до інших речей. Наша стилістка допоможе підібрати саме ваші джинси, які не псуватимуть фігуру, а підкреслять її переваги. Трохи аксесуарів і все – ви заграєте по-новому і викликатимете захоплені погляди.

Щоб не складалося враження, що дизайнери речі створюють виключно на струнких дівчат, чи працюєте ви і з великими розмірами?

Якщо проаналізувати найбільш ходові розміри, то це дійсно S-M. Їх беруть найбільше, то відповідно ми стільки й замовляємо. Але працюючи з клієнтками, робимо заміри і можемо створити індивідуальне замовлення з пошиття. Або ж звертаємося до інших брендів, які мають великі розміри, щоб закрити цю потребу. До того ж тренд на оверсайз досі актуальний і це дозволяє розв’язати питання великих розмірів.

Резиденція Горище у гірській Латірці на Закарпатті: як режисерка перетворила втрату на простір сили й відновлення

Останнім часом стали популярними тематичні вечірки, культурні заходи і презентації на базі якогось конкретного шоуруму. Ви також практикуєте такі події. Яку ідею ви зашиваєте, організовуючи її, і який зворотний зв’язок отримуєте по тому?

Це залежить від тематики. Якщо це презентація колекції бренду-партнера, то намагаємося передати її настрій і посил. Якщо це якесь свято, річниця нашої роботи чи клієнтський день, то тут головне настрій і невимушена атмосфера. Мені приємно, що за 6 років роботи ми створили ком’юніті людей, об’єднаних спільними ідеями та цінностями. Це середовище самодостатніх талановитих особистостей, вродливих жінок, активних діячок. Кожна з них успішна у своїй сфері: це підприємиці, держслужбовці, хороші мами. Усі вони мають свою родзинку, займаються саморозвитком, спортом, підтримують своїх близьких і країну. І ми хочемо їх підсвітити. Події, які ми влаштовуємо — це спосіб розрадити людей у наш непростий час, підняти дух, відволікти, допомогти отримати додатковий ресурс для того, щоб працювати далі. Я бачу, що у жінок, особливо 40+, є потреба гарно одягнутися, зробити макіяж і зачіску, взути підбори і відчути себе красивою. Радію, що даю їм можливість перезавантажитися, люблю, коли у них сяють очі.

У вашому сегменті на Закарпатті працює кілька шоурумів. Чи є ця конкуренція здоровою і які плюси від неї мають клієнти?

Вважаю абсолютно нормальним мати вибір і обирати той магазин, який тобі більше до душі, або ж купувати речі в різних магазинах, зважаючи на їх асортимент. Інша справа, коли бренд підписує контракт на продаж тільки з конкретним шоурумом, і це також хороша цивілізована практика. Ми ж, продавці, власники, маємо робити все для того, щоб знайти свого клієнта, зайняти свою нішу, покращувати сферу послуг, удосконалюватися, стимулювати інновації та шукати нові підходи. Я радію, коли на Закарпатті з’являються класні ресторани, місця відпочинку, модні бутики. Це означає, що наш регіон розвивається і стає ще кращим. І мені особисто приємно бути причетною до цього.

Інстаграм SAMS Concept Store

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас тут.

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Олеся Даньо

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.