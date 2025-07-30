«У кожного в житті бувають моменти, коли посмішка стає рятівною. Але що, якби ця посмішка була не випадковою, а цілеспрямованою?»

Війна вчить нас не тільки стійкості, а й переосмисленню.

Хто ми? Для чого ми? Чиї історії ми несемо? І найголовніше — чи здатні ми сьогодні бути підтримкою для когось, хто втратив опору?

Що ви уявляєте, коли чуєте назву «Посмішка ЮА»?

Можливо, щось лагідне, дитяче, емоційне. Уява малює кульки, ігри, свята, трохи святкової метушні. Але за цією назвою — значно більше, ніж просто момент радості.

Як народилася назва «Посмішка ЮА»

Цікаво, що спершу наша організація називалася «Посмішка дитини». Тоді ми фокусувалися передусім на дітях: на їхньому дитинстві, радості та праві на безпеку й турботу. Ми активно залучали бізнес та волонтерів, щоб разом допомагати дітям, зокрема тим, хто проживає в інституціях, і навіть невеликий внесок міг подарувати дітям відчуття уваги й тепла.

Але з часом ми побачили ширшу картину: допомагаючи дітям, ми фактично підтримуємо й дорослих — їхніх батьків, опікунів, громади. Наші проєкти почали включати окремі напрямки роботи з дорослими, бо через допомогу дитині ми часто підтримуємо цілу сім’ю. І тоді стало очевидно, що назва має відображати цю трансформацію та ширший масштаб нашої роботи. Так ми залишили лише слово «Посмішка» — як символ того, що зміни починаються з малого, з людяності, з тепла. А «ЮА» додали, щоб підкреслити, що ця історія — про українців і для українців.

До речі, зовсім нещодавно ми стали міжнародною організацією, відкривши представництво у Польщі. Це було для нас природно, адже так багато українців сьогодні вимушено опинилися саме там. Ми хочемо, щоб підтримка й Посмішка були поруч із нашими людьми не лише вдома, а й там, де вони вимушено будують нове життя.

Якщо ви зараз шукаєте назву для своєї ініціативи чи громадської організації, радимо чесно відповісти собі на запитання: що саме ви хочете змінити, для кого і чому? Назва має відгукуватися вашим цінностям і тим, кого ви прагнете підтримати. І пам’ятайте: у сильній назві завжди звучить не просто слово, а ваша місія.

Сьогодні для когось «Посмішка ЮА» — це просто логотип. Для інших — місце, де вони вперше після багатьох місяців сміються, де дитина грає у футбол у дворі, поки мама може поговорити з психологом. А для когось — це їхня нова робота й відчуття потрібності.

Посмішка дійсно здатна змінювати життя. І ми точно знаємо: це лише початок.

Хрипта Любов, керівниця проєктного відділу Посмішка