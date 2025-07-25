Планові візити до гінеколога: які обстеження варто проходити щороку

Гінекологічне здоров’я потребує не лише уваги за наявності скарг чи під час вагітності, а й регулярного контролю у профілактичному порядку. Плановий огляд — важлива частина дбайливого ставлення до власного тіла. Звернутися до фахівця для щорічного огляду або отримати попередню консультацію можна на сайті https://veselka.clinic/napriamky/dorosli-vuzki-spetsialisty/hinekoloh.

Чому щорічний огляд важливий

Навіть за відсутності скарг у жіночому організмі здатні розвиватися непомічені патологічні процеси. Доброякісні новоутворення, гормональні збої, ерозії, дисплазії шийки матки — усі ці стани можуть протікати без болю чи інших симптомів.

Гінекологічний огляд не займає багато часу, але дозволяє:

оцінити стан шийки, яєчників і матки;

вчасно виявити інфекції або запальні процеси;

проконтролювати менструальну функцію, стан слизової, гормональний баланс;

скоригувати методи контрацепції або планування вагітності.

Рутинна профілактика є особливо актуальною для жінок після 25 років і тих, хто має історію гінекологічних захворювань.

Що має входити у щорічне обстеження

Залежно від віку, анамнезу та поточного запиту, обсяг огляду може варіюватися. Проте базовий перелік обстежень має такий вигляд.

Огляд на гінекологічному кріслі

Візуальна оцінка слизової, шийки матки, стану зовнішніх статевих органів. Лікар може виявити ознаки запалення, ерозій або структурних змін.

2. Цитологічне дослідження (ПАП-тест)

Рекомендовано проходити раз на рік або раз на 2—3 роки залежно від віку, результатів попередніх тестів і наявності ВПЛ. Дослідження дозволяє виявити передракові зміни.

3. УЗД органів малого таза

Проводиться трансвагінально або абдомінально, залежно від віку та стану пацієнтки. Допомагає оцінити структуру матки, яєчників, наявність кіст, поліпів, фібром.

4. Аналізи на інфекції

Доцільні якщо є дискомфорт, зміни у виділеннях, при плануванні вагітності або після незахищеного статевого акту.

5. Обстеження молочних залоз

До 40 років лікар робить пальпацію, для старших жінок рекомендовані щорічне УЗД або мамографія.

У разі потреби призначають додаткові аналізи: ВПЛ-тест, гормональний профіль, біопсію, кольпоскопію.

Особливості для різних вікових груп

Щорічний гінекологічний контроль актуальний для всіх жінок, але акценти можуть змінюватися залежно від етапу життя.

Молоді жінки (до 30 років)

Окрім базових моментів, важливим є контроль менструального циклу, обговорення питань контрацепції, вакцинація від ВПЛ, планування майбутньої вагітності.

Жінки середнього віку (30–45 років)

Огляд поєднується з комплексною оцінкою фертильності, УЗД та контролем гормонального балансу.

Жінки 45+

У період перименопаузи й менопаузи акцент робиться на профілактиці остеопорозу, контролі гормональних змін, виявленні ендометріозу, новоутворень.

Навіть якщо жінка почувається добре, щорічна консультація допомагає зберегти спокій і впевненість. Своєчасна діагностика — найкраща основа для ефективного лікування.