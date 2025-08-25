Великі ідеї в маленькому місті: як Petterson Apps будує міжнародний бізнес з Ужгорода

Увійшовши в офіс IT-компанії Petterson Apps — перше, що вражає — це простір. Велике приміщення, з високими стелями і вікнами. Подумалось, що в таке місце точно є майданчиком для розвитку ідей та польоту думок — це відчувається буквально фізично. Як зауважують у самій компанії, до цього офісу довго йшли. І всі ці речі — не випадкові.

Говоримо з засновником компанії Олегом Островерхом про те, як зберегти команду та замовників у найтемніші часи, чому робота в ІТ — не лише для мегаполісів, і як багатовекторність у робочих напрямах — від e-commerce до Airlines і Streaming — допомогла вистояти й вирости. Це історія бізнесу, який робить ставку на нестандартні рішення та завдяки цьому залишається сильним.

Розвиток і диверсифікація

Минуло чотири роки з нашої останньої розмови. Тоді ви розповідали про старт бізнесу, перші офіси на вулицях Швабській та Жупанатській, роботу з новими на той час технологіями і головне — про вашу філософію залишатися в Ужгороді й будувати команду з місцевих спеціалістів.

З того часу світ, країна і сама індустрія кардинально змінилися. Що сталося з Petterson Apps за ці чотири роки? Які трансформації відбулися з командою, бізнес-моделлю, підходами до роботи й вашими амбіціями?

Це одразу кілька рівнів — країна, індустрія, компанія. Якщо про країну — то це окрема, складна тема, яку не хотілося б підіймати в межах цієї розмови. Якщо про індустрію — вона дуже сильно змінилася. Чотири роки тому це була, мабуть, одна з найпривабливіших сфер. Всі хотіли працювати в ІТ, компанії почувалися впевнено, демонстрували успішність.

Це виглядало як така легка, приємна діяльність, де будь-хто міг досягти успіху. Але нам, як молодій компанії, було не так легко. Були вже гіганти з 20–30 роками досвіду, які задавали правила. Саме вони формували ринок праці, зарплатні очікування, стандарти. Нам було складно змагатися.

Хоча, чесно кажучи, чотири роки тому ми вже теж дечого досягли — вже попрацювали, вже закріпилися. Тепер обставини змінились. Багато хто каже, що індустрія переживає занепад. Можливо, це так. Але ми як компанія не відчули цього критично. Шлях, який ми обрали, виявився стійким. Ми з самого початку йшли за своєю місією, не особливо озираючись на те, що десь комусь краще.

Можливо, саме тому зараз наша модель показує свою життєздатність. Попри всі події в країні, на ринку, ми, здається, доволі міцно стоїмо на ногах і продовжуємо розвиватися.

Що допомогло вам встояти? Я знаю, що одна з речей — це якраз відмова від моделі, коли компанія залежить від одного великого замовника. У вас був інший підхід, правда?

Так, абсолютно. У нас дуже свідомий підхід до диверсифікації. Ми, мабуть, можемо сказати, що ми — ультрадиверсифікована компанія. Жоден із наших замовників не займає більше ніж 8% загального обсягу. І це дуже сильний показник. Ми спеціально до цього йшли, бо ніколи не хотіли потрапити в повну залежність.

Адже життєвий цикл кожного замовника — обмежений. Ніхто не працює разом 30 років. З кимось співпрацюємо рік, з кимось — два, з кимось — п’ять. Але завжди є ризик, що співпраця припиниться або призупиниться. Наприклад, сьогодні їм потрібно 8 розробників, а через місяць — лише 2. А через рік — знову 10 чи 15.

Ми дуже серйозно підходили до того, щоб розширити клієнтську базу. І не тільки за кількістю, а й географічно. Бо якщо, наприклад, усі замовники з США — це також ризик. Навіть якщо їх 20, але вони з однієї країни, певна вразливість все одно є. У нас є клієнти з США, Європи, зокрема, Скандинавії, Ізраїлю, Канади.

А Європа і скандинавські країни — це був свідомий вибір? Чи так випадково склалося?

Ми свідомо таргетували ці регіони. Коли компанія тільки починалась, у нас вже були певні зв’язки. І дуже добре зайшов саме скандинавський підхід — і по духу, і по стилю ведення бізнесу.

Там люди апріорі довіряють. Коли знайомляться — одразу дають кредит довіри. У нас, в нашій культурі, часто з підозрою ставляться до нових контактів, очікуючи якогось підступу. А там — навпаки: довіра надається базово і безумовно, і може бути підірвана вже після першого “червоного прапорця”. І це дуже допомагає швидко рухатися вперед, не витрачаючи енергію на перестороги.

Також мені дуже імпонує їхній баланс між роботою і життям. Це не гіпертрудоголізм, як у США чи Китаї, і не крайній “релакс”, як у деяких південних регіонах. Вони розуміють, навіщо їм особисте життя, дбають про себе, але водночас залишаються ефективними.

Обставини непереборної сили

Початок повномасштабної війни став викликом для всіх, особливо для бізнесів, що працюють із західними замовниками. Як вам вдалося зберегти довіру клієнтів і командну ефективність, попри ризики зі світлом, зв’язком і загальною напругою?

Це дуже емоційне питання. Особисто для мене це вже не було питання «чи буде війна», це було питання «коли саме».

Ми вже мали готового листа для всіх замовників. Там було щире формулювання: почалося щось страшне і непередбачуване, але ми не плануємо кидати роботу, не плануємо перекреслювати все, чого досягли. Ми розуміли, що з їхнього боку це виглядає як ризикована історія. І ми попросили: не поспішайте з рішеннями, дайте трохи часу. Технічно ми підготувались: подбали про інтернет, джерела живлення, доступ до всього необхідного. І — головне — це був щирий меседж: «ми не знаємо, що буде далі, але хочемо спробувати».

І тут треба віддати належне нашим замовникам.

Ми не втратили жодного. Всі залишилися. Було багато солідарності: пропонували допомогу, гроші, евакуацію. Ми від цього відмовлялись — дякували, але просили притримати ці ресурси на випадок, якщо справді знадобляться. Але сам факт, що вони були готові підставити плече — це багато значило.

Паралельно ми думали і про команду. У перший день ми насамперед намагалися додзвонитися й написати кожному, щоб зрозуміти, де люди, чи все з ними гаразд, чи в безпеці вони. Це було важливіше за все інше. У нас є колеги, які долучилися до війська: і ми намагаємося їх і надалі підтримувати (це і фінансова підтримка, і техніка та транспорт). Але ми не робимо з цього піару — це наша внутрішня позиція: підтримувати тих, хто з нами й пішов захищати країну.

І так відтоді й до сьогодні, адже війна триває, люди залишаються в різних містах, і ми завжди на зв’язку та готові допомогти, щоб кожен відчував підтримку та свою важливість для команди.

Як швидко вдалося оговтатися і відновити роботу?

Ми не зазнали втрат саме у вигляді втрати клієнтів — тому не було потреби в термінових реорганізаціях. Наступний складний етап — це вже глобальний спад в ІТ-індустрії. І, до речі, війна тут — лише один із чинників. Заходи у США щодо боротьби з інфляцією (що вплинуло на фінансування різноманітних стартапів), економічні корекції, глобальні тренди, розвиток ШІ — все це наклалось.

В індустрії досі відчутна певна «перенасиченість» пропозиціями розробників. Можливо, вона ще зміниться. Але ми до цього часу змогли залишатися стабільними.

Створення локальної культури

Ще давніше ви розповідали про офіси в Ужгороді й Дрогобичі. І досі це не змінилося. Чому обрали саме такі невеликі міста, а не, скажімо, Київ, Львів чи Дніпро — навіть ще до повномасштабного вторгнення?

Це була свідома стратегія. Я сам зі Львова, і ще тоді, спостерігаючи за місцевою ІТ-індустрією, бачив її вплив. Це справді потужна сила — молода енергія, достаток, свобода. Але й були нюанси.

У Львові вже були сформовані правила — і вони мені здавались нездоровими. Насамперед — циркуляція кадрів. Тобто працівники дуже легко переходили з однієї компанії в іншу через грошові стимули. Не було солідарності. Постійно йшла боротьба не лише за клієнтів, а й за людей — буквально “війна на два фронти”.

У таких умовах важко щось планувати. Ти не знаєш, чи твій працівник не піде до конкурентів через тиждень. А щоб це компенсувати — починаєш переманювати в інших. Це була якась гонитва в нікуди.

У мене з’явилась гіпотеза: а що, як спробувати інше — піти в менше місто, де ще немає сформованої “великої ІТ-культури”, і задати її самому?

Так ми опинилися в Ужгороді. Спочатку я працював як найманий працівник в іншій компанії, досягнув там певних результатів. Потім ми з командою почали свій проєкт.

А Дрогобич став наступним кроком — у нас вже була певна модель, розуміння клієнтів, внутрішня архітектура. Ми усвідомили: окей, ось наш підхід — ставка на маленьке місто, на локальні таланти, на довготривалу співпрацю. І це стало частиною нашої ідентичності.

Тобто ви одразу зробили ставку на молодих спеціалістів?

Так, хоча спочатку це була радше вимушена міра — у нас не було ресурсу брати дорогих «senior-ів». Але в нас були дуже сильні лідери, і ми підбирали людей із хорошим потенціалом.

Ця модель виявилася ефективною. І ми її не тільки зберегли — вона стала основною.

Ми створили здоровий баланс: є інженери світового рівня, і є молоді таланти, які мають куди рости. Один без одного це не працює. Менторство — ключове. Люди, які вже реалізувались, отримують нові виклики, допомагаючи іншим.

Для молодих — це можливість безпечного входу в індустрію. Для успішного початку кар’єри необхідні наявність проєктів і менторська система: не формальність і не надмірна залученість, яка не дає простору для саморозвитку, а дуже розумний баланс між підтримкою початківця і середовищем для саморозвитку. Бо фріланс — це завжди лотерея: або знайдеш нормального клієнта, або потрапиш на токсичного чи навіть шахрая. І тоді людина просто зневірюється. Ми створюємо середовище, в якому цього ризику значно менше.

Як ви вирішуєте, кого брати? Бо ж не лише талант важливий, а і “хімія”, збіг по цінностях.

Ми це довго калібрували. Раніше могли зачаруватись чи то інженерними скілами, чи людяністю. Зараз маємо чіткий профіль, з ким хочемо працювати. Має бути баланс: технічний потенціал, зрілість, комунікабельність. І обов’язково — англійська.

Спочатку ми «переграли» в соціальну місію — створювали робочі місця, брали на себе непритаманні для бізнесу функції. Але компанія від цього втомлювалася. Згодом збалансували: ми все ще беремо на себе відповідальність, але не на шкоду життєздатності.

Тепер усі нові колеги приходять у вже сформовані команди з чітким менеджментом.

Ми не беремо «готових сеньйорів», не купуємо з ринку — ростимо всіх самі. Це наш свідомий вибір і наш шлях масштабування.

Як вдалося сформувати оцю корпоративну культуру в Ужгороді? Ви розповідали, що зайшли сюди, коли вона тут ще не була сформована. Як зараз — чи є переманювання, як це виглядає порівняно з великими містами?

Так, були різні етапи. Спочатку середні компанії відкрили для себе Ужгород — відкрили тут офіси, і почались перші «перетягування». Тоді нам здавалося, що це вже криза, бо ми стільки сил вклали у формування місцевої культури — і все починає сипатися.

Але насправді все виявилося не так драматично. Ми втратили декількох працівників, які, мабуть, не до кінця розділяли наші цінності. Це стало для команди моментом оновлення та переродження, дуже природним етапом розвитку. Кістяк залишився міцним, і саме він став основою подальшого зростання.

Навпаки, все це лише підтвердило цінність того, що ми будуємо. Дехто жартував: «Та ви секта». Але в хорошому сенсі. Це визнання: ми справді збудували спільноту з чіткою культурою.

Острівці стабільності

Ми вже згадали про вплив повномасштабної війни, та лише трохи зачепили тему важливих менеджерських рішень, які допомогли не лише втримати позиції, а й зрости. Що вам допомогло?

Одним із таких рішень була ставка на нішеві технології. Наприклад, ми працювали з мовами, які мало хто використовував — одна з них була Roku (технологія для розробки стрімінгових застосунків на Smart TV – авт.). Це сталося завдяки одному з замовників: він запропонував спробувати, ми ризикнули — і побачили в цьому потенціал.

Так, складно знайти розробників. Але якщо ти можеш забезпечити навчання — це вже не така велика проблема. І при цьому конкуренція менша, ніж у популярних напрямах. Ми змогли вибудувати експертизу в цьому нішевому сегменті.

Це було усвідомлене рішення чи інтуїція?

Інтуїція й поступове накопичення досвіду. Зараз ми вже краще розуміємо, що потрібно мати більше аналітики, щоб прогнозувати, які технології «вистрілять». Це як в агробізнесі: мало просто виростити гречку — треба ще знати, скільки гречки посіють у сусідніх країнах, скільки куплять, яка буде ціна.

Ми ще не на тому рівні, щоб проводити такий глибокий аналіз, але поступово до цього йдемо.

Розкажіть ще трохи про напрямки, з якими працюєте. Поки я готувалась до матеріалу, з’ясувала, що, наприклад, зі стрімінговими платформами взагалі мало хто працює. Як ви до цього прийшли?

Починали ми з мобільної розробки. Перший наш проєкт був саме мобільний. І навіть зараз, думаю, десь 50–60% команди все ще займаються мобільною розробкою. Це і нативні технології, і кросплатформні — тобто ті, що дозволяють одним кодом покривати Android і iOS.

Колись ми були одними з піонерів, хто зробив ставку на Flutter (фреймворк для створення мобільних застосунків, вебдодатків єдиною код-базою (наприклад, одразу під iOS і Android) — авт.) — і не прогадали. Це був один із переломних моментів: ми випередили багатьох конкурентів і виграли час, а отже — і ринок.

Щодо стрімінгу — це теж цікава історія. До нас прийшов замовник, якому потрібні були розробки для Android TV, tvOS та інших платформ. Але разом із цим він приніс цілий стек додаткових задач: веб, Roku, ще щось. Ми вирішили взяти все під ключ — і, по суті, це вивело нас на глибоку експертизу у стрімінгу.

Ми дуже швидко навчилися і вирішили: раз уже інвестували сили — варто рухатися далі в цьому напрямку. Не ганятись за всім підряд, а розвивати те, де вже сильні.

А не було страшно — братися за щось, у чому ще не маєш експертизи? Як ви розумієте: це виклик, який варто брати, чи — ні?

Було. Ми завжди приглядаємось обережно до такого. Та водночас ми не ліземо в зовсім «екзотику», а навпаки — пірнаємо у ті напрямки, де вже маємо сильну команду, глибоку експертизу та бачимо реальний попит на ринку. Наприклад, блокчейн ми свідомо обійшли стороною. Було багато хайпу, але це не трансформувалось у реальні робочі місця. Тож ми фокусуємось на тому, де справді є ринок, попит і можливість створювати робочі місця з тривалим горизонтом залучення.

Головне — це люди

Скільки у вас зараз людей у команді?

Близько 170.

Відчувається велика компанія?

Ми вже не стартап, але ще й не гігант. Ідея в тому, щоб зберегти близькість.

Я часто згадую фразу одного знайомого: «Коли в компанії більше ніж 50 людей, ти вже не можеш контролювати, що думають про тебе працівники. Але можеш впливати на те, що вони кажуть один одному».

І це дуже правильно. Ми багато працюємо над внутрішнім кліматом. Ми хочемо, щоб люди в команді зростали, ставали більш самостійними й упевненими в собі. Не всі цього прагнуть, але ті, хто лишаються, — це наші люди, на яких можна покластися. З ними ми пройшли багато викликів, і вони так само лояльні до компанії, як і ми до них, і готові створювати гнучкі умови та допомагати зростати.

Petterson Apps — це не лише про код чи дизайн. Ми не женемося за зростанням заради цифр.

Нам важливо, щоб ті, хто працює з нами, поділяли наші цінності: повагу, відповідальність, готовність діяти; а також наші бажання та прагнення: до розвитку, до передачі знань початківцям, до того, аби вкладатися й долучатися до формування робочого середовища.

Великі міста та іноземні компанії звучать привабливо, але й тут, у рідному місті, можна працювати над міжнародними проєктами, розвивати навички та робити круті речі. Ми відкриті для нових колег, які хочуть працювати над цікавими проєктами, вчитися й зростати разом із командою, яка знає, куди рухається.

Ірина Сов’як для Varosh

Фото: Сергій Денисенко