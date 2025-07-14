Перекази, податки і штрафи: що треба знати, аби не зловити блок на картку

У нас звикли думати, що переказ із картки на картку — це дрібниця. Допоміг мамі, скинув на штори в садочку, продав велосипед на OLX — і живеш далі. Але закон бачить це інакше. А податкова — уважно стежить.

Разом із Каріною Гайтанжи, засновницею Бюро бухгалтерських послуг KEY CONSULT, розбираємося, коли звичайні перекази можуть стати приводом для штрафів, чому не варто довіряти порадам з TikTok чи чату GPT, і як діяти, щоб не мати проблем.

Переказ — це не завжди «дрібниця»

«Є такий міф, що якщо ти отримуєш до п’яти тисяч гривень на картку, то нічого страшного. Але це неправда, — пояснює Каріна. — У Податковому кодексі немає жодної згадки про мінімальну суму, яку можна не оподатковувати. Є лише неоподатковуваний мінімум — 17 гривень. Тобто все, що вище 17 гривень, має бути оподатковане».

Важливо також розуміти, що держава дивиться не тільки на розмір переказу, а й на регулярність. Якщо вам кілька разів на рік надходять кошти, і ви не можете це обґрунтувати (наприклад, як подарунок від родича першої лінії чи повернення боргу за договором) — це вже дохід. І податкова має право до цього дохідного статусу поставити конкретні питання.

«ФОП треба відкривати не тоді, коли “багато заробляєш”, — пояснює Каріна, — а коли діяльність стає систематичною. У Цивільному кодексі прямо вказано: три рази на рік — це вже систематично. Якщо ваше хобі починає приносити прибуток, коштом якого ви живете, — це вже підприємницька діяльність».

А ще варто пам’ятати про штрафи. За такі “незареєстровані доходи” ви можете сплатити 23% (18% ПДФО + 5% військовий збір), ще 25% — за несвоєчасну сплату податків. А якщо податкова розцінить це як діяльність без законної реєстрації — штраф від 17 до 85 тисяч гривень. І в деяких випадках навіть конфіскацію виручених коштів або майна.

Уявімо, що ви продаєте хендмейд-прикраси — скажімо, по 500 гривень за одну. Якщо таких прикрас ви реалізовуєте десять на місяць, за рік це вже 60 тисяч гривень. З погляду податкової — це дохід фізичної особи. І якщо ви не зареєстровані як ФОП, маєте заплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і ще 5% військового збору — загалом 13 800 гривень. Додайте до цього 25% штрафу за несвоєчасну сплату — ще понад три тисячі.

А якщо ситуацію розцінять як підприємницьку діяльність без реєстрації — штраф може зрости до 85 тисяч гривень. У деяких випадках — ще й із конфіскацією коштів або майна. Ризики для тих, хто «просто щось робить руками у вільний час», насправді зовсім не декоративні.

А якщо це просто мама скинула?

Проблема в тому, що більшість “звичайних” ситуацій — насправді зона ризику. Навіть якщо вам просто допомагає сестра чи онука.

«Гроші від чоловіка, дружини, батьків або дітей — не оподатковуються, але тільки якщо ви можете це підтвердити документально. Наприклад, якщо скидає мама, треба мати свідоцтво про народження, а в призначенні платежу — написано, що це подарунок. Якщо просто “власний переказ” — це нічого не означає», — розповідає Каріна.

Банки, а потім і податкова, можуть перевіряти ланцюжком: звідки кошти у батька, який скинув вам 20 тисяч? Він їх задекларував? Якщо ні — питання будуть уже до нього.

Шкільні збори

Ще один поширений сценарій — збори в шкільних чатах. Коли хтось збирає гроші у шкільному чи садковому чаті на свої реквізити — він стає «особою, що отримала дохід». І саме вона нестиме відповідальність.

«Я сама голова ініціативної групи в садочку. І добре знаю, наскільки це незручно. Але я завжди думаю: скільки я готова заплатити, якщо раптом буде перевірка? Бо навіть якщо вам переказали десять мам, а ви їх не просили — відповідальність несе отримувач. Податкова не з’ясовуватиме, чи ви самі дали номер картки, чи його поширили батьки. Отримали кошти — відповідальні».

В ідеалі, радить Каріна, — збирати готівкою. В реаліях — фіксувати перекази, прозоро комунікувати, а якщо ви маєте ФОП, то надходження можна оформляти офіційно як оплату за послуги, заздалегідь включивши до вартості податки, які ви сплатите з цієї суми.

Загалом варто пам’ятати, що якщо ви отримуєте кошти на свою звичайну картку, а не на ФОП, — це не означає, що вам не треба платити з неї податок. Навпаки, іноді цей податок може бути більшим.

Якщо ви ФОП, а гроші надходять на особисту картку — це не підприємницький дохід. І це проблема. «Повертаєте, пояснюєте, просите переказати на рахунок ФОП. Бо інакше ці гроші не потрапляють у декларацію, і ви не можете довести їх легальність», — пояснює Каріна. Вигода в тому, що як ФОП ви сплачуєте фіксований єдиний податок — найчастіше 5% — і вам не потрібно підтверджувати кожну витрату. Натомість, коли гроші надходять на особисту картку, податкова вважає їх доходом фізичної особи — тобто застосовується ставка 18% ПДФО і 5% військового збору. Тобто майже вчетверо більше. Часто люди думають: якщо не проводити через ФОП, то й податок не треба платити. Але це ілюзія. Податкову цікавлять усі джерела надходжень — незалежно від того, куди саме вам їх переказали.

А як щодо донатів?

Волонтерські збори — особлива історія. Офіційно їх може вести лише зареєстрований волонтер через окремий рахунок. Але система часто ускладнює цей шлях.

«Офіційно фізична особа має зареєструватися волонтером і відкрити спецрахунок. Але зробити це важко. Ми подавали одну клієнтку — процес тягнувся два місяці. А вона хотіла закупити плитоноски просто зараз. У результаті вона зібрала кошти на свою особисту картку — і коли банк почав ставити питання, ми підготували пояснення, накладні, чеки. Цього разу пройшло. Але це не правило. Це виняток», — згадує Каріна.

Не Google, не TikTok і не GPT

«Раніше клієнти приходили зі схемами з TikTok. Тепер — з порадами GPT», — сміється Каріна. Вона пояснює: українське законодавство змінюється надто швидко. GPT, блогери, поради в Telegram часто просто не встигають оновлюватися.

«Коли клієнт мені каже: “Ви неправильно порахували, GPT сказав інакше”, я прошу показати норму Податкового кодексу. GPT не може. І клієнт платить штраф. Це вже не про технології, це про довіру до неперевірених джерел».

Як перевірити, чи все у мене в порядку з податками?

Зробити це не так уже й складно, пояснює Каріна.

Зайти в електронний кабінет платника податків (усі мають доступ — і ФОПи, і звичайні громадяни). Перевірити стан розрахунків із бюджетом. Зайти в “Дію” — перевірити наявність виконавчих проваджень. Якщо працюєш — перевірити, чи реально сплачують за тебе податки. Навіть із трудовою в руках можна залишитися без стажу, якщо роботодавець порушує закон. Це легко зробити через електронні сервіси Пенсійного фонду України.



А якщо треба розібратись глибше?

Каріна радить: якщо відчуваєте тривогу — краще прийдіть на консультацію. Індивідуальну. Бо дві людини можуть продавати однакові в’язані серветки, але в одної замовлення на 200 грн, а в іншої — на 20 000. І податкові наслідки — різні.

«Ми не пропонуємо схем. Але можна законно заощадити. Для цього треба не “вже коли проблема”, а завчасно — з розумінням і перевіркою».

У фіналі нашої розмови Каріна додає: «Я не вважаю, що кожному потрібен бухгалтер. Але впевненість у собі, коли йдеться про податки, — це не про інтуїцію. Це про знання. А знання — це не розкіш, а спосіб захистити себе і свій спокій».

Instagram-сторінка KEY CONSULT

Ірина Сов’як для Varosh