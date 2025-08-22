В освітньому середовищі Ужгорода новий гравець з’явився без гучних заяв, але швидко привернув увагу тих, хто стежить за шкільними новаціями. Приватний ліцей My School Education працює лише рік, та вже встиг стати темою обговорень серед батьків і педагогів. Його підхід відрізняється від звичного: тут більш компактні класи, індивідуальна траєкторія для кожного учня і предмети, яких зазвичай не побачиш у стандартному розкладі.

На перший погляд, це ще одна школа, але всередині — інша атмосфера. Навчальні кабінети обладнані сучасною технікою, уроки часто перетворюються на обговорення, а до підготовки учнів залучають не лише вчителів, а й спеціалістів із різних сфер. Мета — щоб знання працювали поза підручником і готували учнів до життя, яке чекає їх за стінами школи.

Ліцей, де уроки “виходять за рамки підручника”

У My School навчання побудоване так, щоб дитина бачила сенс у тому, що робить. Замість механічного повторення матеріалу — обговорення, дослідження та робота над проєктами.

“Для учнів головне не виконати завдання, а знайти рішення практичних питань, потрібних у реальному житті.”, — каже засновниця мережі освітніх закладів My School та Я Сям Неля Голіна

Тут особливу увагу приділяють практично орієнтованому підходу: проектно-дослідницькі роботи, спеціалізовані аудиторії, сучасне технічне оснащення. Учні можуть виконувати домашнє завдання прямо в школі, а ґаджети — не заборонені, а інтегровані в навчання з акцентом на “розумне” використання.

У старших класах з’являється більше практики: підготовка до НМТ інтегрована у звичайні заняття, а додаткові курси дають змогу спробувати себе у різних ролях. Частину з них проводять у «польових» умовах — на підприємствах, у майстернях чи офісах, щоб учні бачили, як знання застосовуються за межами підручника. Це допомагає зрозуміти головне: школа готує не тільки до іспитів, а й до життя після них.

Предмети з практичним змістом

У розкладі My School Education можна знайти курси, яких у більшості шкіл просто немає. Тут поряд із математикою, мовами та природничими науками — туризм, правова культура, фінансова грамотність, кулінарія й ораторське мистецтво.

На заняттях з туризму учні вчаться орієнтуватися на місцевості, користуватися картами й туристичним спорядженням. Правова культура знайомить їх із базовими законами, навчає працювати з документами та розуміти свої права. Фінансову грамотність викладає практикуючий фінансовий менеджер — діти дізнаються, як планувати бюджет, уникати боргів і робити перші інвестиційні кроки.

Кулінарія теж не обмежується рецептами: тут пояснюють принципи збалансованого харчування, правила безпеки на кухні та готують страви, які потім можна повторити вдома. А на ораторському мистецтві тренують голос, інтонацію й уміння впевнено виступати перед аудиторією.

Частина цих предметів проходить не в кабінетах, а «в полі» — під час виїзних занять. Це може бути похід, екскурсія на підприємство чи відвідини судового засідання. Ідея проста: дати дітям відчути, що знання працюють у реальних ситуаціях, а не залишаються на сторінках підручників.

Окремо варто згадати про новий проєкт «Справжній досвід», до якого долучилися підприємці Ужгорода. Вони відчинили двері своїх бізнесів для учнів, провели екскурсії, показали, як працюють різні процеси, і навіть дали можливість спробувати виконати прості завдання. Хтось спробував себе у сфері обслуговування, хтось — у роботі з ювелірними прикрасами, а хтось побачив, як влаштована робота стоматології. Це досвід, який складно відтворити у стінах школи, і який, за словами дітей, надовго залишився у пам’яті.

«Ми хочемо, щоб діти розуміли: те, чого вони навчаються сьогодні, вже завтра може стати їхньою перевагою в житті, — каже засновниця ліцею. — І найкраще це усвідомлюється тоді, коли ти бачиш знання в дії, а не тільки на папері».

Підготовка до НМТ

У старшій школі My School особливу увагу приділяють підготовці до Національного мультипредметного тесту. Окрім звичайних уроків, учні мають можливість відвідувати спеціальні курси, розроблені під програму НМТ. Це дозволяє системно повторювати матеріал і водночас тренуватися у форматі, максимально наближеному до справжнього іспиту.

Раз на семестр у школі відбувається пробне НМТ. Це своєрідна генеральна репетиція: учні сідають за парти, отримують зошити з завданнями і проходять тест у тій же атмосфері, що й на справжньому іспиті. Хтось виходить із відчуттям перемоги, хтось із новим списком тем, які ще потребують уваги. Але головне — зникає страх перед невідомим.

Такий підхід дозволяє випускникам виходити на реальний НМТ уже з багажем не лише знань, а й досвіду. І замість хвилювань про те, “як воно буде”, вони можуть зосередитися на головному — показати все, чого навчилися.

Сучасна інфраструктура та комфорт

Засновники ліцею My School подбали про те, щоб кожен навчальний день був не лише продуктивним, а й комфортним для дітей. У школі облаштовані спеціалізовані аудиторії: клас IT-технологій із сучасними комп’ютерами та швидкісним інтернетом; STEAM-лабораторія для експериментів і наукових досліджень; просторий спортзал; конференц-зал та яскрава артстудія, де учні можуть реалізовувати свій творчий потенціал. Кожен простір має власну атмосферу, стимулює інтерес і створює умови для глибокого занурення у предмет.

Дістатися до ліцею легко: щодня працює шкільний автобус, який забирає дітей за зручним маршрутом і відвозить назад додому. Усередині — ремені безпеки, кондиціонер, додаткове опалення, страхування на кожне місце й обов’язковий медичний огляд водіїв.

Харчування теж організоване з урахуванням уподобань та потреб дітей. У меню — збалансовані обіди, складені за рекомендаціями дієтологів і вимогами МОЗ. У школі немає шкідливих фудкортів чи кіосків з перекусами — це дозволяє зберегти здорові харчові звички й водночас економить батьківський бюджет. Для тих, хто хоче мати власний перекус — облаштоване місце для зберігання та розігріву ланч-боксів.

Не менш принциповим є й підхід до використання ґаджетів. У My School немає вільного доступу до телефонів чи планшетів під час навчального дня — вони застосовуються лише на уроках, коли це справді має освітню цінність. Така практика не лише дисциплінує, а й допомагає учням більше спілкуватися між собою, працювати в команді та формувати навички живої комунікації, які сьогодні стають особливо цінними.

Безпека — ще один пріоритет. У школі працює цілодобовий відеонагляд і фізична охорона, діє співпраця з групою оперативного реагування. Медичний та психологічний супровід допомагають розв’язувати питання здоров’я та емоційного стану дітей.

Тут усе влаштовано так, щоб діти відчували себе у безпеці й мали все необхідне для навчання, відпочинку та розвитку — без зайвого стресу.

Ті, хто щодня формує нову освіту

За будь-якою сучасною школою стоїть команда, і в My School це педагоги, які не бояться змінювати звичні підходи до навчання. Тут працюють фахівці з багаторічним досвідом, переможці професійних конкурсів, тренери Нової української школи, автори власних методик.

Багато хто з них поєднує роботу в класі з викладанням для колег, бере участь у всеукраїнських освітніх проєктах та експериментах, а також створює програми, що відповідають сучасним викликам. Це люди, які розуміють: дитина навчається ефективніше, коли бачить практичний сенс у знаннях і має підтримку дорослих, готових допомогти розкрити її сильні сторони.

Саме ця команда формує атмосферу, у якій учні можуть робити спроби, помилятися, ставити запитання й знаходити власні відповіді. І, можливо, головне — вони вірять у кожну дитину і її здатність на успіх.

Серед педагогів My School — вчителька математики з 21-річним досвідом роботи, яка цінує не лише результат, а й атмосферу, в якій він досягається. “Люблю My School за постійний рух уперед, за нові ідеї та їх креативне впровадження. А також за дуже гарну атмосферу між людьми”, — каже вона.

Перший рік: результати, які розвінчують міфи

Серед батьків і досі можна почути скептичне: у приватних школах, мовляв, навчають «для галочки», а діти більше відпочивають, ніж працюють. Перший рік роботи My School показав іншу картину.

За цей час учні взяли участь у низці змагань і конкурсів, здобувши призові місця на обласному рівні в олімпіадах з математики, української та англійської мов, а також історії. У Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика — 1-ше та 2-ге місця в області, у мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка — 3-тє місце, а в міжнародному змаганні з фінансової грамотності European Money Quizz — 1-ше місце в області та 13-те у національному рейтингу.

Окремою гордістю My School стали результати міжнародної сертифікації з англійської мови. Учні склали іспити, що відповідають європейській системі CEFR, та отримали сертифікати рівнів A2 та B2. Ці документи визнають університети та роботодавці по всьому світу — від європейських країн до Канади й Австралії. Для багатьох школярів це перший крок до навчання за кордоном або участі в міжнародних програмах обміну.

Але результати — це не лише нагороди. За рік у ліцеї реалізували шість авторських спецкурсів: туризм, практичну кулінарію, філософію, основи правової культури, основи лідерства та ораторське й театральне мистецтво. У межах проєкту “Справжній досвід” учні відвідали понад десять підприємств Ужгорода: від ресторанів і кондитерських до туристичних агенцій та дизайнерських студій. Там вони познайомилися з процесами зсередини, спілкувалися з власниками та пробували себе в нових ролях.

Навчальний рік включав понад двадцять тематичних днів, майстерки, спортивні змагання, благодійні ярмарки та поїздки. Географія подорожей охоплювала і Україну — Трускавець, Яремче, Тустань, Парк легенд — і закордонні маршрути до Словаччини, Австрії та Угорщини.

Вступна кампанія 2025

Хто може податися

Ліцей відкритий для учнів 5–11 класів. Набір відбувається поетапно й триває до укомплектування класів.

З чого почати

Перший крок — коротка реєстрація телефоном.

📞 (099) 553 55 77 — адміністратор відповість на запитання та запропонує зручну дату наступного етапу.

Як відбувається знайомство

Школа запрошує на індивідуальну консультацію та екскурсію: можна побачити класи, лабораторії, спортзал і дізнатися про спецкурси та шкільний розклад. Такий формат дозволяє родині зрозуміти, чи підходить саме такий темп і підхід до навчання.

Співбесіда й тестові завдання

Далі — коротка співбесіда з учнем та невелике тестування. Мета — не «відсіяти», а визначити рівень підготовки, щоб підібрати оптимальний маршрут навчання. Зазвичай перевіряють базову математику, мовну грамотність і вміння працювати з текстом.

Підтвердження місця

Якщо обидві сторони бачать “метч”, батьки пишуть заяву та вносять вступний внесок — це резервує місце у класі.

Пакет документів

Адміністратор надсилає точний перелік. Зазвичай потрібні:

копія свідоцтва про народження або ID дитини;

копії документів одного з батьків/опікуна;

медичні довідки, передбачені чинними вимогами;

табелі/сертифікати про попереднє навчання (за наявності).

Договір про навчання

Фінальний крок — підписання договору. Він фіксує домовленості сторін: освітню програму, режим навчання, додаткові послуги (наприклад, трансфер).

Стипендії та мотиваційні програми

У ліцеї діє стипендіальна програма для учнів із високими результатами: двічі на рік найкращі за рейтингом отримують фінансову відзнаку. Є й групові мотивації — наприклад, поїздки класом коштом школи за досягнення протягом року.

Для тих, хто хоче більше деталей

Ліцей періодично проводить дні відкритих дверей та тематичні зустрічі з батьками. Розклад і вільні місця — в адміністратора за телефоном вище.

Двічі на рік у школі проводять пробне НМТ — важливий етап тренування перед справжнім випробуванням.

Центр освіти My School: телефон +380 (99) 553 55 77

Приватний ліцей | 4-11 класи: вул. Миру 47, с. Концово, інстаграм ліцею My School.

На правах реклами