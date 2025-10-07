Ужгород – затишне місто на заході України, де життя тече спокійно, але динамічно. Тут часто бувають туристи, підприємці та іноземці, які залишаються надовго. Якщо вам потрібен автомобіль на кілька місяців, найзручніше рішення – довгострокова оренда авто. Вона вигідна, безпечна й позбавляє від клопотів, пов’язаних із техоглядом, страховкою чи ремонтом.
|№
|Компанія
|Переваги
|Особливості
|1
|Namarent
|Один із лідерів ринку, пропонує нові автомобілі, прозорі тарифи, швидке оформлення та доставку авто в будь-яку точку Ужгорода. Є вигідні знижки на оренду від 1 місяця.
|Потрібно бронювати заздалегідь у сезон.
|2
|LuxRent Uzhhorod
|Місцева компанія з хорошою репутацією, надає авто бізнес-класу, позашляховики та мінівени.
|Можливість укладання договору на юридичну особу.
|3
|Ukr-Prokat
|Всеукраїнська мережа з філією в Ужгороді. Пропонує широкий вибір авто, повне страхування та знижки для довгострокових клієнтів.
|Доступна техпідтримка 24/7, можливість заміни авто.
|4
|BLS Car Rental
|Пропонує авто на строк від 1 до 12 місяців, страхування КАСКО, обслуговування включено у вартість.
|Вищі тарифи на преміум-клас.
|5
|7Cars
|Великий автопарк, спеціальні тарифи для оренди від 30 днів, прозорі умови, чисті машини.
|Потрібен досвід водіння не менше 2 років.
|6
|West Car Rent
|Локальна компанія, що спеціалізується на довгострокових контрактах. Є корпоративні пропозиції, авто з повним КАСКО.
|Менше авто преміум-класу.
|7
|NarsCars
|Пропонує вигідні умови, швидке оформлення, доставку авто клієнту. Є знижки при оренді від місяця.
|Обмеження пробігу – 300 км/день.
|8
|ProkatCar UA
|Вигідні тарифи на оренду від 3 місяців, мінімальний депозит, технічна підтримка.
|Менший вибір позашляховиків.
|9
|EasyDrive
|Просте бронювання, зручна доставка автомобіля, знижки для постійних клієнтів.
|Невеликий автопарк, але хороша якість авто.
|10
|BestRental
|Комфортні авто для бізнесу й подорожей, зручне онлайн-оформлення, страхування включене.
|Потрібно бронювати за кілька днів.
Довгострокова оренда автомобіля в Ужгороді – це вигідне рішення для тих, хто хоче комфортно жити чи працювати без потреби купувати авто.
Обирайте перевірену компанію, і кожна поїздка Ужгородом стане приємною, комфортною та безпечною!
На правах реклами