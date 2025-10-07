Facebook
Найкращі компанії в Ужгороді по оренді автомобілів на довгий термін

Ужгород – затишне місто на заході України, де життя тече спокійно, але динамічно. Тут часто бувають туристи, підприємці та іноземці, які залишаються надовго. Якщо вам потрібен автомобіль на кілька місяців, найзручніше рішення – довгострокова оренда авто. Вона вигідна, безпечна й позбавляє від клопотів, пов’язаних із техоглядом, страховкою чи ремонтом.

Переваги довгострокової оренди авто

  1. Вигідна ціна.
    При оренді на 1-12 місяців вартість за день може бути вдвічі нижчою, ніж при короткостроковій оренді.
  2. Жодних турбот.
    Компанія бере на себе страхування, технічне обслуговування та сезонну заміну шин.
  3. Гнучкість.
    Ви можете вибрати будь-яку модель авто й навіть змінювати її під час оренди.
  4. Підходить для бізнесу.
    Довгострокова оренда зручна для корпоративних клієнтів і працівників у відрядженні.

ТОП компаній в Ужгороді для довгострокової оренди авто

Компанія Переваги Особливості
1 Namarent Один із лідерів ринку, пропонує нові автомобілі, прозорі тарифи, швидке оформлення та доставку авто в будь-яку точку Ужгорода. Є вигідні знижки на оренду від 1 місяця. Потрібно бронювати заздалегідь у сезон.
2 LuxRent Uzhhorod Місцева компанія з хорошою репутацією, надає авто бізнес-класу, позашляховики та мінівени. Можливість укладання договору на юридичну особу.
3 Ukr-Prokat Всеукраїнська мережа з філією в Ужгороді. Пропонує широкий вибір авто, повне страхування та знижки для довгострокових клієнтів. Доступна техпідтримка 24/7, можливість заміни авто.
4 BLS Car Rental Пропонує авто на строк від 1 до 12 місяців, страхування КАСКО, обслуговування включено у вартість. Вищі тарифи на преміум-клас.
5 7Cars Великий автопарк, спеціальні тарифи для оренди від 30 днів, прозорі умови, чисті машини. Потрібен досвід водіння не менше 2 років.
6 West Car Rent Локальна компанія, що спеціалізується на довгострокових контрактах. Є корпоративні пропозиції, авто з повним КАСКО. Менше авто преміум-класу.
7 NarsCars Пропонує вигідні умови, швидке оформлення, доставку авто клієнту. Є знижки при оренді від місяця. Обмеження пробігу – 300 км/день.
8 ProkatCar UA Вигідні тарифи на оренду від 3 місяців, мінімальний депозит, технічна підтримка. Менший вибір позашляховиків.
9 EasyDrive Просте бронювання, зручна доставка автомобіля, знижки для постійних клієнтів. Невеликий автопарк, але хороша якість авто.
10 BestRental Комфортні авто для бізнесу й подорожей, зручне онлайн-оформлення, страхування включене. Потрібно бронювати за кілька днів.

Як обрати найкращу компанію

  1. Визначтесь із типом авто.
    Для міста підійде компактне авто, для гірських маршрутів – кросовер або SUV.
  2. Перевірте умови страхування.
    Надійні компанії (як Namarent чи Ukr-Prokat) завжди пропонують повне КАСКО.
  3. Порівняйте ціни.
    Середня вартість довгострокової оренди – від 450 євро на місяць для економ-класу й від 700 євро для бізнес-класу.
  4. Читайте відгуки.
    Репутація – ключовий показник. Варто довіряти компаніям, що працюють не перший рік.
  5. Зверніть увагу на додаткові послуги.
    Безкоштовна доставка, заміна авто, допомога в дорозі – усе це стане важливим під час тривалої оренди.

Переваги лідерів ринку

Довгострокова оренда автомобіля в Ужгороді – це вигідне рішення для тих, хто хоче комфортно жити чи працювати без потреби купувати авто.

Обирайте перевірену компанію, і кожна поїздка Ужгородом стане приємною, комфортною та безпечною!

