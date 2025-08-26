Михайло Сливка тестує BMW 3 серії: «Подорожі і авто — моя зона тиші і моя свобода»

За ініціативи Ідеал М, офіційного дилера BMW, у циклі інтерв’ю розповідаємо про авто та людей, про стиль життя та комфорт, про подорожі та мрії.

Лікар-стоматолог, засновник клінік «Естет» та «Сливочка» Михайло Сливка не сприймає авто як просто засіб пересування — для нього це продовження себе, інструмент відновлення і водночас втілення усвідомленого вибору. У межах проєкту з офіційним дилером BMW «Ідеал М» ми вирушили разом до палацу Шенборнів, говорили про водіння, життя після повномасштабного вторгнення, благодійність, дитячу стоматологію й те, чому важливо і за кермом, і в роботі дбати про системність і комфорт.

Ми проїхалися разом з Ужгорода до палацу Шенборнів — однієї з найгарніших архітектурних точок Закарпаття. Він збудований наприкінці XIX століття для австро-угорського графського роду Шенборнів, поєднує в собі риси неоромантизму й неоготики. Унікальність палацу — в символізмі: у ньому 365 вікон (як днів у році), 52 кімнати (як тижнів), 12 входів (як місяців), а парк навколо — приклад ландшафтного мистецтва з екзотичними деревами.

Будівля використовувалася як мисливський маєток, а згодом — як резиденція для високих гостей. Сьогодні це санаторій «Карпати», відкритий для туристів. Відвідувачі захоплюються його романтичною атмосферою, а також спокоєм і тишею.

– Михайле, розкажіть вашу автомобільну історію. Коли ви сіли за кермо вперше і яке це було авто?

– У нашій сім’ї багато всього було зав’язано на авто, батьки багато їздили і брали дітей, звісно, з собою. Вперше я сів за кермо у 20 років, а першою власною машиною став Mercedes C classs. Це було авто, на якому я справді вчився їздити, багато подорожував і отримував від цього задоволення.

Наступне моє авто, яке я вже обирав більш прискіпливо з розумінням того, що у мене з’явиться сім’я.

Тоді чомусь мені дуже хотілося машини з панорамним дахом через який дитина зможе під час поїздки дивитися на небо. Вибір зупинився на Audi Q5. Це була чудова машина, але невдала покупка. Це був “американець”, який постійно ламався. Я відповідально ставлюся до сервісу, тому постійно її ремонтував. На жаль, я не можу дозволити собі зануритися у всі тонкощі ремонту авто й не хотів у цьому розбиратися, але досвід з цим авто мене просто змусив до цього.

Наступним авто вже було BMW, яке я активно користую приблизно чотири роки. Вперше я його побачив у Хорватії, коли ми приїхали на відпочинок. Я запаркувався біля BMW Х4 і зрозумів, що хочу саме це авто. Коли мені цікава якась річ, то я завжди проводжу глибоке дослідження. Тому мені потрібно було кілька місяців, аби розібратися. Це не дуже допомагає в житті, але так ти ніколи не жалкуєш про вибір.

– І це та сама модель, яка у вас зараз?

– Так, це BMW Х4. Але між тим моментом і купівлею пройшло ще трохи часу. Я навмисно залишив цей вибір «на настоятися».

А коли попереднє авто вже завершило свою історію, я прийшов у салон BMW і сказав: мені ось це.

Виявилось, що в наявності нема, і довелося оформлювати замовлення. Комплектацію теж обирав сам, і весь процес зайняв пів року.

Я думав, що це буде легко: приходиш, кажеш, яка машина потрібна, платиш — і виїжджаєш. Але зрозумів, що з якісними речами все не так просто. Вони вимагають часу, зваженості й готовності чекати. Машину я забрав не одразу, бо вона приїхала на літній гумі, а треба було чекати на зимову. І це ще 10 днів, хоча авто вже в салоні. Але це навчання чекати, приймати процес, було важливим.

– Що ви відчули, коли вперше сіли в нове авто?

– Не можу передати ці відчуття, коли ти сідаєш у своє перше авто з салону. У мене не було тест-драйву і перша подорож була вже на власній машині.

Я відразу зрозумів, що ця машина — для водія. Все заточене під тебе: посадка, кермо, організація простору. Це щось дуже особисте.

Така собі зона, куди можна втекти — поїхати на лижі, змінити ритм, відновитись. Там усе продумано під мене: знаю, де що лежить, де що стоїть, що можу дістати з закритими очима.

Дуже люблю подорожі, довгі, нічні, гори, лижі. Це зона мого відпочинку. Іноді мені потрібно побути наодинці, відновитися — і саме авто дає мені цей простір. Це важливо, бо в стоматології я постійно в контакті з людьми, і звичний відпочинок не завжди допомагає. Потрібно створити такі умови, аби сили можна було б відновити досить швидко та ефективно, подорожі і авто — це і моя зона тиші, і моя свобода.

У фіналі фільму «Формула-1» гонщик каже: «Заради цих останніх 20 секунд, коли майже летиш, я взагалі їжджу на гонки». Я це відчув.

У мене було подібне, коли моя машина була на сервісі, і я усвідомив, наскільки мені її бракує.

– Це авто з вами надовго?

– Це вже четвертий рік з цією машиною. Я люблю їздити як сам, так і з сім’єю.

Відчуваю, що вона трохи стала мені замала — не фізично, а по задачах. Але поки що я не ухвалюю рішень.

– Якщо підсумувати досвід водіння за ці роки: що для вас виявилось найціннішим у машині, у самому процесі, у подорожах? А що навпаки – виявилось зайвим, не вашим?

– Всі три авто я любив і кожне з них було якісним.

В першу чергу повинна бути безпека, це безкомпромісно.

Для мене важлива підсвітка, оскільки я часто їжджу вночі. А також якісна ергономіка, зручні та міцні гальма.

Мені подобається, що я можу щось додати, підлаштувати. Я собі облаштовую машину, як хочу: подушечки, функції. Це навіть більше, ніж про комфорт.

Що важливо, щоб вона працювала без збоїв, тому критично важливо дбати про неї. Це все, що я хочу від авто.

Профілактика важливіша за лікування. Дуже схоже на те, що ми кажемо в «Естеті»: «Чисті зуби не болять».

Так само й машина: якщо за нею доглядати, вона не ламається. Якщо ставишся з увагою, передбачаєш потреби — все працює. Тому турбота і системність — це те, що я переношу з роботи у щоденне життя і на авто теж. Це дає передбачуваність. А значить — спокій. І я ціную це і в медицині, і за кермом. Моє авто було на сервісі тільки планово і один раз, коли я пробив шину.

Мій син Дмитро каже, що ця машина схожа на акулу. І для нього це достатній аргумент, аби не змінювати цю машину, тому не змінюємо.

– У межах нашого спецпроєкту BMW ми також розповідаємо про чудові куточки Закарпаття, куди варто поїхати, де варто побувати. Куди ви подорожуєте в межах регіону?

– Люблю їздити на Пилипець, Синевир, Синевирську поляну, Шипіт. Час від часу їздимо туди з сином, бо там є що робити кілька днів. Я дуже ціную ту природу, яка там є зараз. Дуже хочеться її зберегти, черпати ту естетику, яка є зараз.

– Розкажіть про ваше життя як медика з початку повномасштабного вторгнення. Наскільки воно змінилося і як повномасштабна війна вплинула на вашу роботу?

– З самого початку ми не брали участі у жодних державних програмах допомоги, тому що вони часто вимагають багато бюрократії, квот, специфічних критеріїв.

Тож ми вирішили не обмежуватись і запустили власну ініціативу: будь-який військовий може звернутися до нас — і ми в найкоротші терміни проведемо хірургію, імплантацію, гострі втручання — повністю безплатно. Особисто я беру на себе всю хірургію.

Так само ми лікуємо безплатно родини військових, зокрема й дітей загиблих. Окремо я їжджу до Києва — спершу це була волонтерська ініціатива, але з часом стало системною роботою. Раз на місяць я оперую в одній із київських клінік — ті пацієнти, які потребують саме мого втручання, знають, що можуть розраховувати на допомогу.

Мене особливо вразив нещодавній випадок з військовим, донька якого релокувалась із Запорізької області. Він приїхав понад тисячу кілометрів до нас, і ми провели втручання, яке багато хто не брався робити. І це було не про виписки чи довідки — він просто шукав якісну допомогу. І ми її надали і він того самого дня поїхав назад на передову.

Для мене важливо, щоб військові знали: тут на них чекають. Їхня робота — цінна. І ми, на цивільному боці, повинні зробити усе, щоб вони якнайшвидше поверталися до життя. Без зайвих довідок і принижень.

Це не обов’язок — це вдячність. Я це відчував ще з дитинства, коли жив у будинку, де мешкали ветерани. І мені важливо, щоб наші нові ветерани — іноді молодші за мене — не чули слів «Я тебе туди не посилав». Щоб вони чули інше: «Дякую» і «Я тут, аби допомогти».

Також дуже багато наших пацієнтів виїхали, в основному за кордон. Натомість прийшло багато нових. Хтось просто шукав стоматолога в новому місті, а хтось був відірваний від поточного лікування — яке не можна лишати наполовину. Були також випадки, що вимагали невідкладної допомоги. Усе це потрібно було систематизувати і впорядкувати, щоб допомогти кожному.

– Розкажіть про «Естет» та як від нього відділилася «Сливочка»? Чому виникла ідея виокремити дитячу стоматологію? Наскільки це є унікальною концепцією у контексті Закарпаття?

– Ми досить швидко росли й розвивалися. Минуло вже десять років, і в нас склалася певна база постійних пацієнтів. Є ті, хто приходить усією сім’єю, є ті, хто водить тільки дітей або тільки відвідує сам. Ми намагалися охопити всіх, але з часом зрозуміли, що один лікар не може робити все. Якщо ми хочемо бути професіоналами, то маємо спеціалізуватися, розвиватися в конкретних напрямках, щоб пацієнт отримував справді якісне лікування.

Так у нас з’явилися окремі лікарі-хірурги, окремо ті, хто займається ендодонтією, ортопедією тощо. Спочатку пацієнтам це було незвично.

Люди звикли: прийшов до лікаря – той зробив усе. Але коли ми пояснили логіку і дали спробувати, вони зрозуміли, що це справді працює краще. Коли людина робить щось щодня, вона в тому фахівець, і рівень її роботи зовсім інший.

Дитяча стоматологія зростала дуже динамічно. У нас були пацієнти, яких не брали в інших клініках. Ми впровадили свої протоколи адаптації, психологічні прийоми, роботу з медичним сном. Дитячий стоматолог працює не лише з дитячими зубами, а й з дитиною, з батьками. Там своя логістика, комунікація, асистенти, підхід. Це повноцінна інша філософія, інша реальність.

Так, спершу ми просто мали окремі дитячі кабінети в межах клініки, дитячих лікарів, але цього було недостатньо.

Дорослі пацієнти теж мають право на комфорт. А коли під час твого прийому пробігає дитина з криком чи сльозами, це не додає впевненості. Ми зрозуміли, що ці аудиторії не мають перетинатися. Тоді ми «переселили» дитячу стоматологію в приміщення, де раніше був «Естет» на Собранецькій, і перейменували її в «Сливочку». Це зовсім інша тональність. Не така серйозність – більше легкості, гри. І це дає велике натхнення. Ми навіть вигадали героя разом з дітьми – із плащем, історією, рисами характеру.

До речі, це мій син Дмитрик сказав якось: «Тату, ну який же це герой, якщо у нього навіть плаща немає». Ми проводимо з дітьми фокус-групи – наші експертні консультації. Вони підказують, що виглядає переконливо, а що не дуже, як має говорити персонаж, і навіть які страви він би їв. Це така терапевтична гра, яка дуже добре працює.

– Як вам тест-драйв? Ви сіли за кермо BMW 3 серії — які враження?

– Дуже схоже на мою машину за відчуттям ходу, плавністю, як вона тримає дорогу. У той самий час, є дрібниці, до яких треба звикати. Наприклад, система утримання в смузі. Вона надто різко реагує, і я поки не знайшов, як її відключити — у себе я це зробив одразу.

Спочатку я подумав, що це нове кермо мені не сподобається, але після тест-драйву зрозумів, що воно дуже ергономічне, зручне, продумане. Монітор великий — це круто, але я ще не занурювався. Можливо, з віком мені просто хочеться, щоб хтось один раз усе налаштував і я вже не чіпав.

У порівнянні з моїм авто, це дещо менше, але ергономіка чудова, огляд — дуже хороший, вузькі стійки не закривають поле зору. У деяких інших авто — ніби стовп перед очима. Тут — повний контроль.

Для тест-драйву був запропонований BMW 320i xDrive.

Обладнаний LED-фарами, адаптивним світлом, датчиками дощу та уваги, акустичним склінням, HiFi системою, спортивними сидіннями з електропідтримкою, Parking Assistant, Connected Drive, автоматичним затемненням дзеркал

Дізнайтесь більше на інстаграм сторінці Ідеал М.

На правах реклами

Росана Тужанська, Varosh

Фото: Олеся Даньо