MORO: джелато, що стало смаком ужгородського літа

15 Серпня 2025 102

У спекотний літній день на набережній Ужгорода важко пройти повз чергу до невеликої вітрини ніжно-фісташкового кольору. Тут майже завжди людно і відчувається особливий прохолодний аромат, який може подарувати лише справжнє джелато. Це MORO – бренд, який за вісім років став невід’ємною частиною міських прогулянок, дитячих радостей і туристичних відкриттів.

Двоє ідеалістів та одна ідея

Все почалося у 2018 році, коли Наталія і Юрій – друзі ще з університетських часів – вирішили привезти в Ужгород італійську культуру джелато. Наталія навчалася на економічному факультеті, Юрій – у сфері харчової промисловості, і саме він запропонував ідею.

«Ми бачили, що в місті є кілька точок із морозивом, але хотілося більшого: кращої якості, іншого підходу, атмосфери, сервісу. Ми поїхали на виставку SIGEP в Італію, щоб зрозуміти, чи зможемо це зробити. Там ми скуштували десятки зразків і знайшли свого виробника – з першої ложечки зрозуміли, що це наш смак. З ними працюємо й досі», – згадує Наталія.

Наталія і Юрій — засновники бренду MORO

Чому джелато?

Відповідь проста: це не тільки десерт, а й емоція.

«Джелато – це щось більше, ніж купив-продав. Це радість, атмосфера Італії, подорож у кожній порції», – каже Наталія.

З самого початку MORO поставило собі за мету не продаж, а відкривати клієнту залаштунки виробництва, розповідати історію смаків, знайомити з італійськими традиціями та локальними інгредієнтами.

Мистецтво виготовлення

На виробництві все працює як в Італії: пастеризатор готує базу для вершкових смаків, фризер надає морозиву ніжної повітряної текстури, а шокова заморозка при -40°C зберігає форму й свіжість.

Інгредієнти – окрема гордість. Преміальні італійські пасти з фісташки та арахісу, свіжі місцеві ягоди – малина, полуниця, лохина, смородина, сезонні фрукти, які купують у перевірених фермерів.

«Ми досі щодня особисто контролюємо якість закупівель і готової продукції. Це принципово», – підкреслюють засновники.

Смаки, що підкорили Ужгород

Найпопулярніші позиції роками залишаються незмінними: фісташка, снікерс, орео, дует малина-манго. Є й сміливі експерименти: чорний шоколад з вишневим конфітюром, смак «Сакура», що став символом весняного міста, гранат, інжир, гарбузове насіння. Не всі новинки приживаються, але MORO не боїться пробувати.

«Український споживач не завжди готовий до надто екзотичних поєднань, але ми віримо, що кожен сезон – це шанс розширити його смакові горизонти», – каже Наталія.

Джелато як частина міської культури

MORO стало причиною вийти з дому.

«Скажи дитині “пішли гуляти” – і почуєш відмову. Скажи “пішли на морозиво” – і вона вже взуває кросівки», – сміється Наталія.

Для багатьох ужгородців та гостей міста відвідини MORO стали традицією. Є родини, які приходять сюди з дітьми ще з візочків, а тепер ті вже приводять своїх друзів. Туристи ж, скуштувавши джелато, часто замовляють його навіть взимку, а дехто бере рецепт і відкриває схожі точки у своїх містах.

Команда, яка творить смак

У MORO працює маленька, але стабільна команда, більшість з яких повертається із сезону в сезон.

«Ми пишаємося тим, що наші студенти-продавці з часом стають лікарями, дизайнерами, айтішниками, але все одно з теплом згадують роботу у нас», – каже Наталія.

Сезонність залишається викликом, як і кадровий дефіцит у сфері обслуговування, але в MORO вміють створювати атмосферу, де хочеться працювати й повертатися.

Виклики і перемоги

Окрім кадрів, є проблеми з постачанням: деякі аксесуари й упаковка досі приїжджають з Італії. Погодні умови впливають на продажі, а будь-яке відключення світла вимагає миттєвої реакції, щоб зберегти продукт.

Та є й здобутки: MORO виграло державний грант на обладнання для нової точки у Львові, активно допомагає переселенцям, підтримує благодійні ініціативи та пережило важкі сезони, не закриваючи жодної локації.

Плани на майбутнє

Найближча мета – відкриття джелатерії у центрі Львова, поруч із площею Ринок, а також нового МАФу. А у планах – більше закритих приміщень, розширення асортименту та впровадження єдиного впізнаваного стилю після цьогорічного ребрендингу.

«Ми не хочемо масової франшизи. Хочемо зберегти душу бренду, повний контроль якості й залишитися для клієнтів тим місцем, куди йдуть не лише за десертом, а й за емоціями»,  – резюмують Наталія та Юрій.

MORO сьогодні – це смак, що став символом ужгородського літа.

Дізнайтесь більше на інстаграм сторінці Moro Gelato.

