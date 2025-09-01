Лікарня ЕКСПЕРТ в Ужгороді: дбати про здоров’я легко!

Бувають ситуації, коли потрібна допомога — без черг, зайвих напрямків чи поїздок між поліклініками. Лікарня ЕКСПЕРТ в Ужгороді стала першим медичним закладом у місті, де весь цикл допомоги — від консультації сімейного лікаря до складних операцій та реабілітації — зосереджено в одному місці. І головне, отримати її можна у зручний час: цілодобово, без вихідних і свят.

«Ми працюємо щодня, виключно з вихідними та святами. У разі ургентних звернень пацієнти можуть отримати медичну допомогу 24/7 — від лабораторії, рентгену та УЗД до консультації хірурга і самої операції», — наголошує директор з розвитку Лікарні ЕКСПЕРТ в Ужгороді Олена Козловська.

Заклад відкривається у вересні 2022 року на вулиці Капушанській, 23А. За три роки тут сформувалася команда досвідчених фахівців та створені умови, де пацієнт почувається впевнено й захищено на кожному етапі лікування.

Вся комплексна допомога на одному місці

На базі лікарні працюють кабінети сімейних та вузькопрофільних спеціалістів, сучасна лабораторія, відділення функціональної, ендоскопічної та УЗД-діагностики, хірургічний блок і стаціонар. Це дозволяє пацієнтам отримати повний спектр медичної допомоги вчасно, без затримок і зайвих витрат часу.

«Вчора отримала травму й потрібно було зробити рентген. В Лікарні ЕКСПЕРТ все організували дуже швидко — вже за 15 хвилин у мене був готовий результат. Дуже вдячна за оперативну допомогу!» — розповідає пацієнтка.

Хірургія: від стандартних до унікальних операцій

Лікарня проводить оперативні втручання різного профілю: хірургію, гінекологію, ЛОР-напрям, урологію, ортопедію та травматологію, баріатричні операції, пластичну та реконструктивну хірургію — як для дорослих, так і для дітей. Надходження на операцію проводять спеціалісти, серед яких Герзанич Святослав Омелянович (акушер-гінеколог), Ніколетта Паук (ЛОР), Аркатов Андрій Валентинович (уролог-андролог), Бойко Сергій Олександрович (онкоуролог), Присташ Юрій Ярославович (онколог-мамолог).

Особливості увага приділяються ортопедії та травматології. У закладі проводяться операції з ендопротезування колінних і кульшових суглобів, які забезпечують провідні спеціалісти з Ужгорода та Львова.

«Довго не могла наважитися на заміну суглоба, але команда лікарів подарувала мені нову якість життя. Я знову можу ходити без болю. Дякую їм за це!» — ділитися пацієнтка після операції з ендопротезування.

Унікальною для регіону є також робота дитячого ортопеда-травматолога, кандидата медичних наук Геннадія Вікторовича Кікоша, який спеціалізується на нейроортопедичних патологіях, вроджених вадах та деформаціях у дітей. Він проводить складні хірургічні втручання, включно з реконструктивними операціями.

Сильні напрямки та пропоновані послуги

Гінекологія. Потужна команда фахівців: від консультацій дітей (лікар Білинська Віталія), планування та ведення хвороби (лікар Печененко Олена), комплексних гінекологічних чекапів (лікар Мущинка Вікторія) — до оперативних втручань будь-якої складності, які проводить професор Герзанич Святослав.

Андрологія. Професор Аркатов Андрій Валентинович спеціалізується на діагностиці та лікуванні чоловічого безпліддя, еректильної дисфункції, захворювань статевого члена, включаючи хірургічне втручання при девіаціях (скривленнях), фалопротезування та ін.

Урологія. У лікарні можна пройти безконтактну літотрипсію — сучасний метод лікування від каменів у нирках без хірургічного втручання.

«Я боялася операції, але тут камінь видалили безболісно й без розрізів. Усе пройшло дійсно легко», — поділиться пацієнтка.

Онкологія. Заклад проводить хіміотерапію в комфортних палатах, де є все необхідне і під постійним наглядом лікарів.

Пластична хірургія. Повний спектр процедур — від естетичних до реконструктивних операцій.

Унікальна перевага — цілодобова доступність

Лікарня ЕКСПЕРТ — єдина в Ужгороді приватна клініка, де можна отримати повноцінну допомогу у будь-який час. Якщо з’являється гострий біль — слід негайно пройти консультацію хірурга, лабораторні аналізи, УЗД, а за потреби й провести оперативне втручання.

«Вночі звернулася через гострий біль. За годину після обстеження я вже була на операційному столі, а наступного дня відчула значне полегшення. Це врятувало мене від ускладнень», — розповідає пацієнтка.

Профілактика — частина турботи

У Лікарні ЕКСПЕРТ переконані: дбати про здоров’я потрібно завжди. «Ми хочемо навчити людей робити технічне обслуговування не лише для авто, а й для себе. Регулярні чекапи допомагають вирішити проблеми на ранніх стадіях і діяти на випередження», — підкреслює завідувачка поліклінічного відділення лікар-терапевт Галина Шкирта.

У закладі доступні як стандартні чекапи, так і індивідуальні програми, розроблені разом із терапевтом, з урахуванням особливостей здоров’я кожного пацієнта.

Співпраця зі страховими компаніями

Лікарня ЕКСПЕРТ співпрацює з усіма українськими та міжнародними страховими компаніями. Пацієнти з полісами можуть отримати повний спектр медичної допомоги — від діагностики до лікування та хірургії — у межах страхового покриття, без додаткових клопотів.

Лікарня ЕКСПЕРТ — місце, де дбати про здоров’я легко.

