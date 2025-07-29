Українська економіка переживає непрості часи. У таких умовах кожен шукає надійні способи зберегти свої заощадження, а ще краще — примножити їх. Купівля квартири в новобудові Ужгорода може стати саме такою стратегією. Чому? Давайте розберемося.

Чому саме Ужгород

Український інвестиційний клімат має свої особливості. З одного боку, Індекс інвестиційної привабливості у 2024 році дещо зріс, що свідчить про обережний оптимізм інвесторів. Особливо перспективними вважають оборонні технології та енергетику. Але це, скоріше, для великих гравців. Для звичайної людини, яка хоче вкласти свої гроші, надійних варіантів не так багато. І тут на допомогу приходить нерухомість.

Ужгород виділяється на карті України як острівець стабільності. Його привабливість пояснюється кількома факторами.

Розташування. Місто знаходиться близько до кордонів Євросоюзу, що робить його привабливим для життя, бізнесу та туризму. Саме тому Ужгород входить до трійки найдорожчих міст України за вартістю нерухомості (в середньому $1130 за квадратний метр).

Безпека. Ужгород — свого роду «тиха гавань» для релокації та інвестицій.

Внутрішня міграція. Війна спричинила масове переселення людей на захід України.Станом на кінець 2024 року на Закарпатті зареєстровано приблизно 120 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а, за даними мобільних операторів, їх 350 тисяч. Опитування, проведене на замовлення Закарпатської ОДА, показало, що 30% переселенців не планує повертатися на попереднє місце життя після закінчення війни. Це каже про потенційно величезний попит на житло через кілька років.

Туризм та бізнес. З початку повномасштабного вторгнення, на Закарпаття релокувалося більше 350 підприємств, 47% з них — зі сфери IT. Бізнес в Ужгороді створює нові робочі місця, залучає людей і, відповідно, підвищує попит на житло, як постійне, так і тимчасове. Аналітики вважають, що процес розвитку бізнесу продовжиться навіть після завершення військових дій.

Ринок новобудов Ужгорода показує дивовижну стійкість та зростання, що відрізняє його від загальноукраїнських тенденцій. Тільки за минулий рік середня вартість квадратного метру у новобудовах Закарпаття підвищилась на 14%. Це найвищий показник росту в усій країні, що свідчить про величезний потенціал для примноження капіталу. Більш того, Закарпатська область у 2024 році посіла друге місце в Україні за вартістю нового житла .

Аналітики прогнозують подальше зростання цін на первинному ринку приблизно на 20-25% у 2025 році. Водночас, ціни на старі квартири можуть навіть знизитися. Це ще раз підкреслює переваги інвестицій саме в нове житло.

Нерухомість як захист від кризи

Нерухомість завжди вважалася надійним способом зберегти гроші від інфляції. Очікується, що після війни ціни на нерухомість значно зростуть, а в західних областях, таких як Закарпаття, вартість може подвоїтися за 5-7 років.

Крім того, квартира може приносити пасивний дохід від оренди. Це важливо, адже дозволяє не лише покривати інфляцію, а й мати стабільний щомісячний прибуток. Середня ціна оренди квартири в Ужгороді становить $500 за об’єкт або $9 за квадратний метр. Попит на оренду в Ужгороді дуже високий, про що свідчить той факт, що вартість оренди складає 87% середньої зарплати в місті.

Інші варіанти інвестицій: порівняння

Щоб краще зрозуміти переваги нерухомості, порівняємо її з іншими популярними інструментами збереження капіталу:

Валюта (готівка). Зберігання грошей у доларах чи євро захищає від знецінення гривні, але сама по собі валюта не приносить доходу і теж піддається інфляції.

Банківські депозити. Відсоток за депозитом не перекриває реальну інфляцію. Наприклад, при прогнозованій інфляції у 8.7%-12.5% у 2025 році, реальний дохід від депозиту може бути нульовим або навіть від’ємним.

Земля. Вважається довгостроковою та надійною інвестицією, яка не вимагає великих витрат на утримання. Проте, інвестиції в землю можуть бути менш ліквідними, ніж у квартир, і не приносять миттєвого доходу.

Реальний приклад: інвестиційний пакет у Lizrome

Розглянемо приклад готового інвестиційного пакету в житловому містечку Lizrome в Ужгороді, в якому об’єднано квартиру та комерційне приміщення. Цей пакет дозволяє поєднати прибуток від оренди й капіталізацію зростання вартості.

Загальна сума інвестиції: $201 961

Сумарний прогнозований прибуток за 5 років: $129 570

Сукупний ROI: понад 64%

Отже, інвестиції в нерухомість поєднують в собі захист від інфляції, значний потенціал зростання вартості та можливість отримувати стабільний дохід від оренди. Інвестуючи в новобудову в Ужгороді, ви не тільки збережете свої гроші, а й зможете значно примножити капітал у нинішній нестабільний час.

Катерина Паллаг