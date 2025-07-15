Каблучка від Укрзолото – ідеальний вибір на презент

Ювелірні прикраси – це саме ті аксесуари, які вважаються ідеальним рішенням коли треба підібрати красивий та коштовний презент. Причому дарувати ювелірні вироби можна різним людям як рідним так і діловим партнерам. Головне, правильно підібрати подарунок. Так ручка інкрустована дорогоцінними каменями стане чудовим презентом для колеги або Босса.

А от каблучка – це ідеальний подарунок для коханої дівчини чи жінки. Як показує практика, цей презент жодну пані не залишить байдужою. Тому консультанти УкрЗолото радять обирати саме каблучку, коли треба вразити панянку.

Не тільки на День Валентина…

Існує стереотип, що каблучка і червоні троянди – це «солодка парочка» на День Валентина. Це один з омріяних подарунків. Але виявляється дарувати каблучки можна не тільки на день Закоханих. Це вдале рішення на:

День народження; Новий Рік;



В момент освідчення у коханні;

В процесі заручин;

На річницю спільного життя тощо.

Та навіть на День Ангела можна презентувати каблучку ретельно підібравши тематику. А тут є з чого обирати, бо ювеліри не обмежуються ані матеріалами, ані формами, ані кольорами.

В колекціях мануфактур представлені каблучки з золота та срібла, платини, комбінації металів та навіть спеціальної кераміки. В якості декору використовують керамічні вставки, емаль, дорогоцінні та напівдорогоцінні камені. А ще якщо це золото, то шику прикрасі додасть гранування діамантове. А гравіювання перетворить просту каблучку на інтимний аксесуар.

Для того щоб запропонувати різні рішення в плані кольорів, майстри ювеліри експериментують не тільки з різним самоцвітами, але і з різними сплавами голда і різними покриттями для срібла.

В результаті золота каблучка може мати червоний відтінок, білий чи жовтий або навіть рожевий. А ще шикарно виглядають моделі, для створення яких використовують комбінацію різних сплавів.

Щодо срібних моделей, то придбати каблучку можна у сучасному виконанні з родієвим покриттям, у класичному – з позолотою. І навіть таку прикрасу, яка більше схожа не предмет старовини придбати теж вийде. Мова про срібло з чорнінням.

Форми каменів, кількість каменів, декоративне оформлення, тематика – все це нічим не обмежується крім фантазії майстра ювеліра. А вона, як відомо, безмежна і переконатися в цьому є можливість, відвідавши каталог інтернет магазину UkrZoloto. І тут на вас чекає не тільки різноманіття фасонів, дизайнів та стилів але і дуже широкий ціновий діапазон, який включає як преміальні екземпляри (авторські), так і моделі в середньому сегменті і навіть бюджетному. Тому каблучка – то справді ідеальний презент, який точно викличе тільки позитивні емоції.