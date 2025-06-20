INEOS Grenadier. Позашляховик, що здивував Закарпаття

Ми протестували INEOS Grenadier в Ужгороді, і це був більше, ніж просто тест-драйв — це була пригода, в якій машина вразила не лише технічними характеристиками, а й духом справжнього позашляховика.

Мрія мільярдера, яка стала викликом для Land Rover і Mercedes

INEOS Grenadier — це результат амбіційної ідеї Джима Реткліффа, британського мільярдера та засновника хімічного гіганта INEOS. Він вирішив створити власний автомобіль — такий, що буде жити довше будь-якої моди, не боятиметься ані бездоріжжя, ані асфальту, і матиме ту саму ідеологію “робочої машини”, яка здатна на все.

Побудований на основі мрії — і на технологіях BMW

INEOS Grenadier не просто схожий на старий Defender — він створений тими ж інженерами, які в минулому працювали над Mercedes-Benz G-класу. Автомобіль зібраний на справжній рамній платформі з мостами Carraro — так-так, від тієї самої компанії, яка виробляє вузли для сільгосптехніки. Його серце — добре знайомі BMW-двигуни B57 (дизель) та B58 (бензин), у парі з перевіреною 8-ступеневою коробкою ZF.

Закарпатський офроуд-тест: бруд, нахили, “кучугури”

Під час нашого тест-драйву в Ужгороді разом з інструктором ми вивели Grenadier на реальні випробування. Артикуляція моста, спуски та підйоми, повороти на нестабільному ґрунті — всюди машина залишалася стабільною, керованою і, що важливо, дарувала відчуття повного контролю. Попри вагу у 2,7 тонни, підвіска Eibach вражала плавністю ходу.

Як кажуть: «Це машина, яка везе тіло туди, куди хоче душа». І це справді не просто авто — це стиль життя.

Всередині — утилітарність і комфорт без компромісів

Салон Grenadier — це утилітарна мрія інженера. Рекаровські сидіння (навіть ззаду), кнопки, як у літаку, можливість керування в рукавицях. Два ріжки — гучний і «міський», інтуїтивна мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та українською мовою інтерфейсу. Навіть дрібниці тут зроблені для людей, які звикли до важких умов і не готові жертвувати зручністю.

Дизель чи бензин? Обирати вам

Для українського ринку доступна дизельна версія (B57, 245 к.с., 550 Нм), але доступний також бензиновий варіант B58 (280 к.с., 450 Нм) — один із найкращих двигунів BMW останнього десятиліття. У наших тестах дизель демонстрував витрати пального 12–14 л у місті, що більш ніж адекватно для такого позашляховика.

Не для понтів — для справи

INEOS Grenadier — це авто не для показу, а для використання. Для тих, хто хоче зранку поїхати в офіс, а ввечері — по горах. Для тих, хто не боїться бруду, висоти, маршруту без GPS. Для тих, хто цінує надійність, техніку і простоту.

І так, він кращий за Defender. Бо не намагається бути преміальним — він залишився самим собою. Тим, яким був Defender колись. А тепер — став Grenadier.

Партнер заходу оффроад шоу Ineos Grenadier — Ідеал М, офіційний дилер BMW в Закарпатській області.

Адреса: вул. Європейська 1, Ужгородський район, 89425, с. Баранинці

Телефон: +38 050 328 49 90

Varosh

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