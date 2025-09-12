У світі електромобілів конкуренція зростає, але Mercedes-Benz вдалося створити модель, яка не просто відповідає сучасним вимогам, а й формує нові стандарти. Флагманський електричний позашляховик EQS SUV на mercedes-benz.ua поєднує розкішний комфорт, передові технології та реальну практичність для щоденного використання в Україні. Він орієнтований на тих, хто хоче мати справжній преміум у поєднанні з екологічною ефективністю та високою автономністю. Автомобіль вражає дизайном, у якому плавні лінії поєднуються з потужною посадкою, створюючи відчуття впевненості ще до того, як ви сядете за кермо. Водночас EQS SUV показує, що екологічність і комфорт можуть йти пліч-о-пліч: він дарує тишу, плавність ходу і технології, які перетворюють кожну поїздку на подію.

Простір, який вражає

EQS SUV створений на платформі електромобілів нового покоління. Завдяки цьому вдалося реалізувати просторий салон із трьома рядами сидінь, де комфортно почуваються навіть пасажири на задніх місцях. Водій отримує високу посадку та чудову оглядовість, а м’які матеріали й акустична ізоляція створюють відчуття салону бізнес-класу.

Важливо, що виробник продумав і багажне відділення. Воно вміщує об’ємний багаж, тому авто зручно використовувати для сімейних подорожей або ділових поїздок за місто.

Технології нового рівня

Mercedes-Benz EQS SUV отримав сучасні інновації, які роблять керування не лише комфортним, а й інтуїтивним.

Основні технологічні рішення:

система MBUX із величезним Hyperscreen, що поєднує декілька дисплеїв в одному скляному блоці;

інтелектуальні асистенти водія: утримання смуги, адаптивний круїз-контроль, допомога при паркуванні;

навігація з прокладанням маршруту з урахуванням зарядних станцій в Україні та Європі*;

можливість оновлення програмного забезпечення «по повітрю», що забезпечує актуальність функцій без відвідування сервісу*.

* у найближчій перспективі для України

Безпека як основа концепції

Безпека завжди була пріоритетом для Mercedes-Benz. EQS SUV отримав широкий набір електронних систем, що допомагають уникнути небезпечних ситуацій.

Серед них:

активний асистент гальмування;

моніторинг сліпих зон;

багатоступеневий захист акумуляторної батареї;

спеціальні алгоритми стабілізації на слизькій дорозі.

У поєднанні з міцним кузовом та сучасними подушками безпеки це робить модель однією з найнадійніших у своєму класі.

Актуальність для України

EQS SUV виглядає особливо цікавим для нашого ринку. Він поєднує великий запас ходу — понад 600 км за WLTP — з розвиненою мережею зарядних станцій у містах і на основних трасах країни. Для власників це означає можливість безперешкодно планувати як міські маршрути, так і міжміські подорожі.

Крім того, електромобілі Mercedes-Benz обслуговуються в офіційних сервісних центрах в Україні, що гарантує якість і впевненість у надійності.

Mercedes-Benz EQS SUV — це не просто новий електромобіль, а показник напряму, куди рухається преміальний сегмент. Простір, технології та безпека роблять його універсальним вибором як для родини, так і для бізнесу. У цьому автомобілі кожна поїздка перетворюється на досвід, що поєднує сучасність і традиції бренду.

На правах реклами